Тобол - Мактаарал 21 Мая прямая трансляция
21 Мая 2023 года в 13:00 (+03:00). Казахстан - Премьер-лига, 10-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тобол - Мактаарал, которое состоится 21 Мая 2023 года в 13:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Казахстан - Премьер-лига, 10-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Тобол
Костанай
Мактаарал
Атакент
История личных встреч
|23.10.2022
|Казахстан - Премьер-лига
|24-й тур
|2 : 1
|22.05.2022
|Казахстан - Премьер-лига
|12-й тур
|4 : 2
|14.05.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|9-й тур
|1 : 0
|06.05.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|8-й тур
|2 : 3
|23.04.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|7-й тур
|2 : 2
|16.04.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|6-й тур
|4 : 1
|09.04.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|5-й тур
|0 : 1
|13.05.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|9-й тур
|1 : 2
|10.05.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|19-й тур
|0 : 1
|06.05.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|8-й тур
|2 : 0
|22.04.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|7-й тур
|1 : 2
|15.04.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|6-й тур
|3 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Астана
|11
|8
|1
|2
|16-11
|25
|75.8
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Кызыл-Жар
|10
|7
|1
|2
|13-6
|22
|73.3
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Ордабасы
|9
|6
|2
|1
|22-9
|20
|74.1
|4
|Кайрат
|9
|5
|3
|1
|21-13
|18
|66.7
|5
|Актобе
|9
|5
|2
|2
|21-11
|17
|63.0
|6
|Атырау
|10
|5
|2
|3
|13-15
|17
|56.7
|7
|Кайсар
|9
|4
|1
|4
|12-13
|13
|48.1
|8
|Окжетпес
|9
|3
|2
|4
|11-10
|11
|40.7
|9
|Шахтёр Крг
|10
|3
|2
|5
|13-15
|11
|36.7
|10
|Тобол
|9
|3
|2
|4
|12-14
|11
|40.7
|11
|Жетысу
|10
|3
|1
|6
|7-15
|10
|33.3
| 12
Зона вылета
|Каспий
|9
|2
|2
|5
|9-16
|8
|29.6
| 13
Зона вылета
|Аксу
|10
|1
|1
|8
|9-21
|4
|13.3
| 14
Зона вылета
|Мактаарал
|10
|1
|0
|9
|6-16
|3
|10.0