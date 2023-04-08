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Актобе - Каспий 21 Мая прямая трансляция

21 Мая 2023 года в 17:00 (+03:00). Казахстан - Премьер-лига, 10-й тур
Актобе
Каспий

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Актобе - Каспий, которое состоится 21 Мая 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Казахстан - Премьер-лига, 10-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Актобе
Актобе
Каспий
Актау
История личных встреч
08.10.2022 Казахстан - Премьер-лига 22-й тур Актобе4 : 0Каспий
08.05.2022 Казахстан - Премьер-лига 10-й тур Каспий2 : 0Актобе
30.10.2021 Казахстан - Премьер-лига 26-й тур Актобе1 : 5Каспий
14.03.2021 Казахстан - Премьер-лига 1-й тур Каспий1 : 1Актобе
14.05.2023 Казахстан - Премьер-лига 9-й тур 2 : 1Актобе
06.05.2023 Казахстан - Премьер-лига 8-й тур Актобе2 : 1
23.04.2023 Казахстан - Премьер-лига 7-й тур 2 : 2Актобе
16.04.2023 Казахстан - Премьер-лига 6-й тур Актобе4 : 0
09.04.2023 Казахстан - Премьер-лига 5-й тур 1 : 1Актобе
13.05.2023 Казахстан - Премьер-лига 9-й тур 0 : 1Каспий
07.05.2023 Казахстан - Премьер-лига 8-й тур Каспий1 : 1
22.04.2023 Казахстан - Премьер-лига 7-й тур 1 : 1Каспий
15.04.2023 Казахстан - Премьер-лига 6-й тур Каспий2 : 1
08.04.2023 Казахстан - Премьер-лига 5-й тур 3 : 1Каспий
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Квалификация Лиги чемпионов
Астана11 8 1 2 16-11 25 75.8
2
Квалификация Лиги конференций
Кызыл-Жар10 7 1 2 13-6 22 73.3
3
Квалификация Лиги конференций
Ордабасы9 6 2 1 22-9 20 74.1
4 Кайрат9 5 3 1 21-13 18 66.7
5 Актобе9 5 2 2 21-11 17 63.0
6 Атырау10 5 2 3 13-15 17 56.7
7 Кайсар9 4 1 4 12-13 13 48.1
8 Окжетпес9 3 2 4 11-10 11 40.7
9 Шахтёр Крг10 3 2 5 13-15 11 36.7
10 Тобол9 3 2 4 12-14 11 40.7
11 Жетысу10 3 1 6 7-15 10 33.3
12
Зона вылета
Каспий9 2 2 5 9-16 8 29.6
13
Зона вылета
Аксу10 1 1 8 9-21 4 13.3
14
Зона вылета
Мактаарал10 1 0 9 6-16 3 10.0

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