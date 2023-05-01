Германия - Венгрия 21 Мая прямая трансляция
Стадион: Нокиа-Арена (Тампере, Финляндия), вместимость: 13455
21 Мая 2023 года в 16:20 (+03:00). ЧМ-2023, Группа A
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Германия - Венгрия, которое состоится 21 Мая 2023 года в 16:20 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2023, оно проводится на стадионе: Нокиа-Арена (Тампере, Финляндия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Германия
Венгрия
Главные тренеры
|Харольд Крайс
|Кевин Константин
История личных встреч
|16.05.2016
|ЧМ-2016
|Группа B. 7-й тур
|4 : 2
|04.05.2009
|ЧМ-2009
|Группа G. 3-й тур
|1 : 2
|19.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа A
|2 : 4
|18.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа A
|4 : 6
|15.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа A
|2 : 3
|13.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа A
|3 : 4
|12.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа A
|1 : 0
|19.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа A
|1 : 7
|18.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа A
|1 : 7
|16.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа A
|2 : 3 ОТ
|14.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа A
|7 : 1
|13.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа A
|1 : 3
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|США
|5
|15
| 2
1/4 финала
|Швеция
|5
|14
| 3
1/4 финала
|Финляндия
|6
|13
| 4
1/4 финала
|Дания
|5
|8
|5
|Германия
|5
|6
|6
|Франция
|5
|4
|7
|Венгрия
|5
|2
| 8
Зона вылета
|Австрия
|6
|1
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Швейцария
|5
|15
| 2
1/4 финала
|Чехия
|5
|13
| 3
1/4 финала
|Канада
|5
|11
| 4
1/4 финала
|Латвия
|5
|8
|5
|Словакия
|5
|5
|6
|Казахстан
|5
|4
|7
|Норвегия
|5
|4
| 8
Зона вылета
|Словения
|5
|0