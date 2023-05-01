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Германия - Венгрия 21 Мая прямая трансляция

Стадион: Нокиа-Арена (Тампере, Финляндия), вместимость: 13455
21 Мая 2023 года в 16:20 (+03:00). ЧМ-2023, Группа A
Германия
Венгрия

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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Германия - Венгрия, которое состоится 21 Мая 2023 года в 16:20 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2023, оно проводится на стадионе: Нокиа-Арена (Тампере, Финляндия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Германия
Венгрия
Главные тренеры
ГерманияХарольд Крайс
СШАКевин Константин
История личных встреч
16.05.2016 ЧМ-2016 Группа B. 7-й тур Германия4 : 2Венгрия
04.05.2009 ЧМ-2009 Группа G. 3-й тур Венгрия1 : 2Германия
19.05.2023 ЧМ-2023 Группа A 2 : 4Германия
18.05.2023 ЧМ-2023 Группа A 4 : 6Германия
15.05.2023 ЧМ-2023 Группа A Германия2 : 3
13.05.2023 ЧМ-2023 Группа A Германия3 : 4
12.05.2023 ЧМ-2023 Группа A 1 : 0Германия
19.05.2023 ЧМ-2023 Группа A Венгрия1 : 7
18.05.2023 ЧМ-2023 Группа A Венгрия1 : 7
16.05.2023 ЧМ-2023 Группа A 2 : 3 ОТВенгрия
14.05.2023 ЧМ-2023 Группа A 7 : 1Венгрия
13.05.2023 ЧМ-2023 Группа A Венгрия1 : 3
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1
1/4 финала
США515
2
1/4 финала
Швеция514
3
1/4 финала
Финляндия613
4
1/4 финала
Дания58
5 Германия56
6 Франция54
7 Венгрия52
8
Зона вылета
Австрия61
Группа B
КомандаИО
1
1/4 финала
Швейцария515
2
1/4 финала
Чехия513
3
1/4 финала
Канада511
4
1/4 финала
Латвия58
5 Словакия55
6 Казахстан54
7 Норвегия54
8
Зона вылета
Словения50

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