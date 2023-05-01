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Словения - Словакия 21 Мая прямая трансляция

Стадион: Арена-Рига (Рига, Латвия), вместимость: 10300
21 Мая 2023 года в 16:20 (+03:00). ЧМ-2023, Группа B
Словения
Словакия

Анонс матча
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Словения - Словакия, которое состоится 21 Мая 2023 года в 16:20 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2023, оно проводится на стадионе: Арена-Рига (Рига, Латвия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Словения
Словакия
Главные тренеры
СловенияМатьяж Копитар
КанадаКрэйг Рэмзи
История личных встреч
17.02.2018 Олимпийские игры 2018 Группа B. 3-й тур Словения3 : 2 БСловакия
05.05.2015 ЧМ-2015 Группа B. 3-й тур Словакия3 : 1Словения
15.02.2014 Олимпийские игры 2014 Группа A. 2-й тур Словакия1 : 3Словения
29.04.2011 ЧМ-2011 Группа A. 1-й тур Словакия3 : 1Словения
11.05.2008 ЧМ-2008 Группа G. 2-й матч Словакия4 : 3 БСловения
09.05.2008 ЧМ-2008 Группа G. 1-й матч Словения1 : 5Словакия
19.05.2023 ЧМ-2023 Группа B 3 : 2Словения
18.05.2023 ЧМ-2023 Группа B 6 : 2Словения
16.05.2023 ЧМ-2023 Группа B Словения0 : 1
14.05.2023 ЧМ-2023 Группа B Словения2 : 5
13.05.2023 ЧМ-2023 Группа B 7 : 0Словения
19.05.2023 ЧМ-2023 Группа B 4 : 3 БСловакия
18.05.2023 ЧМ-2023 Группа B 4 : 2Словакия
15.05.2023 ЧМ-2023 Группа B Словакия1 : 2 Б
13.05.2023 ЧМ-2023 Группа B Словакия2 : 1
12.05.2023 ЧМ-2023 Группа B Словакия2 : 3
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1
1/4 финала
США515
2
1/4 финала
Швеция514
3
1/4 финала
Финляндия613
4
1/4 финала
Дания58
5 Германия56
6 Франция54
7 Венгрия52
8
Зона вылета
Австрия61
Группа B
КомандаИО
1
1/4 финала
Швейцария515
2
1/4 финала
Чехия513
3
1/4 финала
Канада511
4
1/4 финала
Латвия58
5 Словакия55
6 Казахстан54
7 Норвегия54
8
Зона вылета
Словения50

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