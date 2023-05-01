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Чехия - Швейцария 21 Мая прямая трансляция

Стадион: Арена-Рига (Рига, Латвия), вместимость: 10300
21 Мая 2023 года в 20:20 (+03:00). ЧМ-2023, Группа B
Чехия
Швейцария

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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Чехия - Швейцария, которое состоится 21 Мая 2023 года в 20:20 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2023, оно проводится на стадионе: Арена-Рига (Рига, Латвия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Чехия
Швейцария
Главные тренеры
ФинляндияКари Ялонен
ШвейцарияПатрик Фишер
История личных встреч
07.05.2023 Еврохоккейтур Чешские игры Чехия2 : 3Швейцария
12.02.2023 Еврохоккейтур Хоккейные игры Beijer Швейцария1 : 2 ОТЧехия
17.12.2022 Еврохоккейтур Швейцарские игры Швейцария1 : 2Чехия
13.11.2022 Еврохоккейтур Кубок Карьяла Чехия2 : 3 ОТШвейцария
08.05.2022 Еврохоккейтур Хоккейные игры Beijer Швейцария0 : 3Чехия
15.02.2022 Олимпийские игры 2022 (м) Квалификация Чехия2 : 4Швейцария
11.02.2022 Олимпийские игры 2022 (м) Группа B Чехия2 : 1 БШвейцария
22.05.2021 ЧМ-2021 Группа A Чехия2 : 5Швейцария
21.05.2019 ЧМ-2019 Группа B Чехия5 : 4Швейцария
08.05.2018 ЧМ-2018 Группа A Чехия5 : 4 БШвейцария
20.05.2023 ЧМ-2023 Группа B 0 : 2Чехия
18.05.2023 ЧМ-2023 Группа B Чехия6 : 2
15.05.2023 ЧМ-2023 Группа B Чехия3 : 4 ОТ
14.05.2023 ЧМ-2023 Группа B Чехия5 : 1
12.05.2023 ЧМ-2023 Группа B 2 : 3Чехия
20.05.2023 ЧМ-2023 Группа B 2 : 3Швейцария
18.05.2023 ЧМ-2023 Группа B Швейцария4 : 2
16.05.2023 ЧМ-2023 Группа B Швейцария5 : 0
14.05.2023 ЧМ-2023 Группа B 0 : 3Швейцария
13.05.2023 ЧМ-2023 Группа B Швейцария7 : 0
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1
1/4 финала
США515
2
1/4 финала
Швеция514
3
1/4 финала
Финляндия613
4
1/4 финала
Дания58
5 Германия56
6 Франция54
7 Венгрия52
8
Зона вылета
Австрия61
Группа B
КомандаИО
1
1/4 финала
Швейцария515
2
1/4 финала
Чехия513
3
1/4 финала
Канада511
4
1/4 финала
Латвия58
5 Словакия55
6 Казахстан54
7 Норвегия54
8
Зона вылета
Словения50

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