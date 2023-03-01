Нигерия U20 - Доминиканская Республика U20 21 Мая прямая трансляция
21 Мая 2023 года в 21:00 (+03:00). U20 ЧМ-2023 - финальный раунд, Группа D. 1-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нигерия U20 - Доминиканская Республика U20, которое состоится 21 Мая 2023 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U20 ЧМ-2023 - финальный раунд, Группа D. 1-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Нигерия U20
Доминиканская Республика U20
|21
|Chijioke Aniagboso
|5
|Abel Ogwuche
|6
|Daniel Bameyi
|4
|Daniel Daga
|12
|вр
|Xavier Valdez
|10
|пз
|Эдисон Аскона
|6
|Israel Boatwright
|19
|Guillermo Rosario
|8
|Angel Montes De Oca
|9
|Anyelo Gomez
|3
|Alex Ciriaco
История личных встреч
|11.06.2015
|U20 ЧМ-2015 - финальный раунд
|1/8 финала
|1 : 0
|07.06.2015
|U20 ЧМ-2015 - финальный раунд
|Группа E. 3-й тур
|0 : 2
|04.06.2015
|U20 ЧМ-2015 - финальный раунд
|Группа E. 2-й тур
|4 : 0
|01.06.2015
|U20 ЧМ-2015 - финальный раунд
|Группа E. 1-й тур
|2 : 4
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Аргентина U20
|1
|3
| 2
1/8 финала
|Новая Зеландия U20
|1
|3
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Узбекистан U20
|1
|0
|4
|Гватемала U20
|1
|0
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Словакия U20
|1
|3
| 2
1/8 финала
|США U20
|1
|3
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Эквадор U20
|1
|0
|4
|Фиджи U20
|1
|0
Группа C
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Колумбия U20
|0
|0
| 2
1/8 финала
|Япония U20
|0
|0
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Сенегал U20
|0
|0
|4
|Израиль U20
|0
|0
Группа D
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Бразилия U20
|0
|0
| 2
1/8 финала
|Италия U20
|0
|0
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Нигерия U20
|0
|0
|4
|Доминиканская Республика U20
|0
|0
Группа E
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Англия U20
|0
|0
| 2
1/8 финала
|Тунис U20
|0
|0
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Уругвай U20
|0
|0
|4
|Ирак U20
|0
|0
Группа F
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Южная Корея U20
|0
|0
| 2
1/8 финала
|Гондурас U20
|0
|0
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Франция U20
|0
|0
|4
|Гамбия U20
|0
|0