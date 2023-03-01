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Нигерия U20 - Доминиканская Республика U20 21 Мая прямая трансляция

21 Мая 2023 года в 21:00 (+03:00). U20 ЧМ-2023 - финальный раунд, Группа D. 1-й тур
Нигерия U20
Доминиканская Республика U20

Анонс матча
Стартовый состав
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нигерия U20 - Доминиканская Республика U20, которое состоится 21 Мая 2023 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U20 ЧМ-2023 - финальный раунд, Группа D. 1-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Нигерия U20
Доминиканская Республика U20
21НигерияChijioke Aniagboso
5НигерияAbel Ogwuche
6НигерияDaniel Bameyi
4НигерияDaniel Daga
12СШАврXavier Valdez
10Доминиканская РеспубликапзЭдисон Аскона
6Доминиканская РеспубликаIsrael Boatwright
19Доминиканская РеспубликаGuillermo Rosario
8Доминиканская РеспубликаAngel Montes De Oca
9Доминиканская РеспубликаAnyelo Gomez
3ФинляндияAlex Ciriaco
История личных встреч
11.06.2015 U20 ЧМ-2015 - финальный раунд 1/8 финала 1 : 0Нигерия U20
07.06.2015 U20 ЧМ-2015 - финальный раунд Группа E. 3-й тур 0 : 2Нигерия U20
04.06.2015 U20 ЧМ-2015 - финальный раунд Группа E. 2-й тур Нигерия U204 : 0
01.06.2015 U20 ЧМ-2015 - финальный раунд Группа E. 1-й тур Нигерия U202 : 4
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1
1/8 финала
Аргентина U2013
2
1/8 финала
Новая Зеландия U2013
3
1/8 финала - возможный выход
Узбекистан U2010
4 Гватемала U2010
Группа B
КомандаИО
1
1/8 финала
Словакия U2013
2
1/8 финала
США U2013
3
1/8 финала - возможный выход
Эквадор U2010
4 Фиджи U2010
Группа C
КомандаИО
1
1/8 финала
Колумбия U2000
2
1/8 финала
Япония U2000
3
1/8 финала - возможный выход
Сенегал U2000
4 Израиль U2000
Группа D
КомандаИО
1
1/8 финала
Бразилия U2000
2
1/8 финала
Италия U2000
3
1/8 финала - возможный выход
Нигерия U2000
4 Доминиканская Республика U2000
Группа E
КомандаИО
1
1/8 финала
Англия U2000
2
1/8 финала
Тунис U2000
3
1/8 финала - возможный выход
Уругвай U2000
4 Ирак U2000
Группа F
КомандаИО
1
1/8 финала
Южная Корея U2000
2
1/8 финала
Гондурас U2000
3
1/8 финала - возможный выход
Франция U2000
4 Гамбия U2000

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