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Италия U20 - Бразилия U20 22 Мая прямая трансляция

22 Мая 2023 года в 00:00 (+03:00). U20 ЧМ-2023 - финальный раунд, Группа D. 1-й тур
Италия U20
Бразилия U20

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Италия U20 - Бразилия U20, которое состоится 22 Мая 2023 года в 00:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U20 ЧМ-2023 - финальный раунд, Группа D. 1-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Италия U20
Бразилия U20
История личных встреч
11.06.2017 U20 ЧМ-2017 - финальный раунд За 3-е место 0 : 0 1 : 4Италия U20
08.06.2017 U20 ЧМ-2017 - финальный раунд 1/2 финала Италия U201 : 3
05.06.2017 U20 ЧМ-2017 - финальный раунд 1/4 финала Италия U203 : 2 ДВ
01.06.2017 U20 ЧМ-2017 - финальный раунд 1/8 финала 1 : 2Италия U20
27.05.2017 U20 ЧМ-2017 - финальный раунд Группа D. 3-й тур 2 : 2Италия U20
20.06.2015 U20 ЧМ-2015 - финальный раунд Финал Бразилия U201 : 2 ДВ
17.06.2015 U20 ЧМ-2015 - финальный раунд 1/2 финала Бразилия U205 : 0
14.06.2015 U20 ЧМ-2015 - финальный раунд 1/4 финала Бразилия U200 : 0 3 : 1
11.06.2015 U20 ЧМ-2015 - финальный раунд 1/8 финала Бразилия U200 : 0 5 : 4
07.06.2015 U20 ЧМ-2015 - финальный раунд Группа E. 3-й тур Бразилия U203 : 0
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1
1/8 финала
Аргентина U2013
2
1/8 финала
Новая Зеландия U2013
3
1/8 финала - возможный выход
Узбекистан U2010
4 Гватемала U2010
Группа B
КомандаИО
1
1/8 финала
Словакия U2013
2
1/8 финала
США U2013
3
1/8 финала - возможный выход
Эквадор U2010
4 Фиджи U2010
Группа C
КомандаИО
1
1/8 финала
Колумбия U2000
2
1/8 финала
Япония U2000
3
1/8 финала - возможный выход
Сенегал U2000
4 Израиль U2000
Группа D
КомандаИО
1
1/8 финала
Бразилия U2000
2
1/8 финала
Италия U2000
3
1/8 финала - возможный выход
Нигерия U2000
4 Доминиканская Республика U2000
Группа E
КомандаИО
1
1/8 финала
Англия U2000
2
1/8 финала
Тунис U2000
3
1/8 финала - возможный выход
Уругвай U2000
4 Ирак U2000
Группа F
КомандаИО
1
1/8 финала
Южная Корея U2000
2
1/8 финала
Гондурас U2000
3
1/8 финала - возможный выход
Франция U2000
4 Гамбия U2000

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