23:52 ()
Свернуть список

Пари Нижний Новгород - Сочи 22 Мая прямая трансляция

Стадион: Нижний Новгород (Нижний Новгород, Россия), вместимость: 44899
22 Мая 2023 года в 19:00 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 28-й тур
Главный судья: Кирилл Левников (Санкт-Петербург, Россия);
Пари Нижний Новгород
Сочи

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Пари Нижний Новгород - Сочи, которое состоится 22 Мая 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Нижний Новгород (Нижний Новгород, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Сочи
Сочи
Главные тренеры
РоссияСергей Николаевич Юран
РоссияДмитрий Валерьевич Хохлов (и.о.)
История личных встреч
07.08.2022 МИР Российская Премьер-лига 4-й тур Сочи2 : 1Пари Нижний Новгород
01.07.2022 Кубок PARI Премьер Пари Нижний Новгород1 : 1 2 : 4Сочи
13.05.2022 Россия - Премьер-Лига 29-й тур Сочи0 : 0Пари Нижний Новгород
26.07.2021 Россия - Премьер-Лига 1-й тур Пари Нижний Новгород1 : 0Сочи
03.03.2019 ФНЛ - Первый дивизион 25-й тур Пари Нижний Новгород0 : 0Сочи
18.08.2018 ФНЛ - Первый дивизион 7-й тур Сочи0 : 1Пари Нижний Новгород
25.11.2017 ФНЛ - Первый дивизион 25-й тур Пари Нижний Новгород2 : 2Сочи
09.08.2017 ФНЛ - Первый дивизион 7-й тур Сочи3 : 1Пари Нижний Новгород
14.05.2023 МИР Российская Премьер-лига 27-й тур 1 : 0Пари Нижний Новгород
07.05.2023 МИР Российская Премьер-лига 26-й тур Пари Нижний Новгород0 : 0
30.04.2023 МИР Российская Премьер-лига 25-й тур 1 : 0Пари Нижний Новгород
23.04.2023 МИР Российская Премьер-лига 24-й тур Пари Нижний Новгород2 : 1
15.04.2023 МИР Российская Премьер-лига 23-й тур 3 : 1Пари Нижний Новгород
14.05.2023 МИР Российская Премьер-лига 27-й тур Сочи1 : 0
08.05.2023 МИР Российская Премьер-лига 26-й тур 3 : 0Сочи
30.04.2023 МИР Российская Премьер-лига 25-й тур Сочи3 : 1
23.04.2023 МИР Российская Премьер-лига 24-й тур 1 : 0Сочи
15.04.2023 МИР Российская Премьер-лига 23-й тур Сочи0 : 2
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Рассказываем, что нужно каждому клубу, чтобы остаться в следующем сезоне в РПЛ и избежать стыковых матчей.Расклады в нижней части таблицы и прогноз суперкомпьютера: Кому в РПЛ грозят стыковые матчи? Реальных кандидатов — четыре 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 28-го тура РПЛ: «Пари Нижний Новгород» — «Сочи». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1 Зенит28 20 6 2 72-19 66 78.6
2 ЦСКА28 16 6 6 52-26 54 64.3
3 Спартак М28 15 8 5 60-37 53 63.1
4 Ростов28 14 8 6 44-38 50 59.5
5 Ахмат28 15 4 9 47-34 49 58.3
6 Краснодар28 13 7 8 60-44 46 54.8
7 Динамо М28 13 6 9 47-38 45 53.6
8 Оренбург28 12 4 12 52-54 40 47.6
9 Локомотив М28 11 6 11 47-43 39 46.4
10 Сочи27 11 4 12 36-48 37 45.7
11 Урал28 8 6 14 29-45 30 35.7
12 Крылья Советов28 7 8 13 30-43 29 34.5
13 Факел28 5 12 11 34-46 27 32.1
14 Пари Нижний Новгород27 6 5 16 27-50 23 28.4
15
Зона вылета
Химки28 4 6 18 25-62 18 21.4
16
Зона вылета
Торпедо М28 3 4 21 20-55 13 15.5

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close