Пари Нижний Новгород - Сочи 22 Мая прямая трансляция
Стадион: Нижний Новгород (Нижний Новгород, Россия), вместимость: 44899
22 Мая 2023 года в 19:00 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 28-й тур
Главный судья: Кирилл Левников (Санкт-Петербург, Россия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Пари Нижний Новгород - Сочи, которое состоится 22 Мая 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Нижний Новгород (Нижний Новгород, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Сочи
Сочи
Главные тренеры
|Сергей Николаевич Юран
|Дмитрий Валерьевич Хохлов (и.о.)
История личных встреч
|07.08.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|4-й тур
|2 : 1
|01.07.2022
|Кубок PARI Премьер
|1 : 1 2 : 4
|13.05.2022
|Россия - Премьер-Лига
|29-й тур
|0 : 0
|26.07.2021
|Россия - Премьер-Лига
|1-й тур
|1 : 0
|03.03.2019
|ФНЛ - Первый дивизион
|25-й тур
|0 : 0
|18.08.2018
|ФНЛ - Первый дивизион
|7-й тур
|0 : 1
|25.11.2017
|ФНЛ - Первый дивизион
|25-й тур
|2 : 2
|09.08.2017
|ФНЛ - Первый дивизион
|7-й тур
|3 : 1
|14.05.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|27-й тур
|1 : 0
|07.05.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|26-й тур
|0 : 0
|30.04.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|25-й тур
|1 : 0
|23.04.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|24-й тур
|2 : 1
|15.04.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|23-й тур
|3 : 1
|14.05.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|27-й тур
|1 : 0
|08.05.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|26-й тур
|3 : 0
|30.04.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|25-й тур
|3 : 1
|23.04.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|24-й тур
|1 : 0
|15.04.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|23-й тур
|0 : 2
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Рассказываем, что нужно каждому клубу, чтобы остаться в следующем сезоне в РПЛ и избежать стыковых матчей.Расклады в нижней части таблицы и прогноз суперкомпьютера: Кому в РПЛ грозят стыковые матчи? Реальных кандидатов — четыре 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 28-го тура РПЛ: «Пари Нижний Новгород» — «Сочи». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
|1
|Зенит
|28
|20
|6
|2
|72-19
|66
|78.6
|2
|ЦСКА
|28
|16
|6
|6
|52-26
|54
|64.3
|3
|Спартак М
|28
|15
|8
|5
|60-37
|53
|63.1
|4
|Ростов
|28
|14
|8
|6
|44-38
|50
|59.5
|5
|Ахмат
|28
|15
|4
|9
|47-34
|49
|58.3
|6
|Краснодар
|28
|13
|7
|8
|60-44
|46
|54.8
|7
|Динамо М
|28
|13
|6
|9
|47-38
|45
|53.6
|8
|Оренбург
|28
|12
|4
|12
|52-54
|40
|47.6
|9
|Локомотив М
|28
|11
|6
|11
|47-43
|39
|46.4
|10
|Сочи
|27
|11
|4
|12
|36-48
|37
|45.7
|11
|Урал
|28
|8
|6
|14
|29-45
|30
|35.7
|12
|Крылья Советов
|28
|7
|8
|13
|30-43
|29
|34.5
|13
|Факел
|28
|5
|12
|11
|34-46
|27
|32.1
|14
|Пари Нижний Новгород
|27
|6
|5
|16
|27-50
|23
|28.4
| 15
Зона вылета
|Химки
|28
|4
|6
|18
|25-62
|18
|21.4
| 16
Зона вылета
|Торпедо М
|28
|3
|4
|21
|20-55
|13
|15.5