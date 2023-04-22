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Ньюкасл Юнайтед - Лестер Сити 22 Мая прямая трансляция

Стадион: Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия), вместимость: 52404
22 Мая 2023 года в 22:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 37-й тур
Главный судья: Андре Марринер (Бирмингем, Вест-Мидленд, Англия);
Ньюкасл Юнайтед
Лестер Сити

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ньюкасл Юнайтед - Лестер Сити, которое состоится 22 Мая 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 37-й тур, оно проводится на стадионе: Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Лестер Сити
Лестер
22АнглияврНик Поуп
2АнглиязщКиран Триппьер
5ШвейцариязщФабиан Шер
4НидерландызщСвен Ботман
33АнглиязщДэниел Бёрн
32ШотландияпзЭллиот Андерсон
39БразилияпзБруно Гимарайнс
24ПарагвайпзМигель Альмирон
7Бразилиянп Жоэлинтон
9АнглиянпКаллум Уилсон
14ШвециянпАлександер Исак
31ДанияврДаниэль Иверсен
21Португалиязщ Рикарду
3БельгиязщВаут Фас
6Северная ИрландиязщДжонатан Эванс
27БельгиязщТимоти Кастань
42ФранцияпзБубакари Сумаре
25НигерияпзОнинье Ндиди
10АнглияпзДжеймс Мэддисон
8БельгияпзЮри Тилеманс
7АнглияпзХарви Барнс
9АнглиянпДжейми Варди
Главные тренеры
АнглияЭдди Хау
АнглияДин Смит
История личных встреч
10.01.2023 Англия - Кубок лиги 1/4 финала Ньюкасл Юнайтед2 : 0Лестер Сити
26.12.2022 Англия - Премьер-лига 17-й тур Лестер Сити0 : 3Ньюкасл Юнайтед
17.04.2022 Англия - Премьер-лига 33-й тур Ньюкасл Юнайтед2 : 1Лестер Сити
12.12.2021 Англия - Премьер-лига 16-й тур Лестер Сити4 : 0Ньюкасл Юнайтед
07.05.2021 Англия - Премьер-лига 35-й тур Лестер Сити2 : 4Ньюкасл Юнайтед
03.01.2021 Англия - Премьер-лига 17-й тур Ньюкасл Юнайтед1 : 2Лестер Сити
01.01.2020 Англия - Премьер-лига 21-й тур Ньюкасл Юнайтед0 : 3Лестер Сити
29.09.2019 Англия - Премьер-лига 7-й тур Лестер Сити5 : 0Ньюкасл Юнайтед
28.08.2019 Англия - Кубок лиги 2-й раунд Ньюкасл Юнайтед1 : 1 2 : 4Лестер Сити
12.04.2019 Англия - Премьер-лига 34-й тур Лестер Сити0 : 1Ньюкасл Юнайтед
18.05.2023 Англия - Премьер-лига 25-й тур Ньюкасл Юнайтед4 : 1
13.05.2023 Англия - Премьер-лига 36-й тур 2 : 2Ньюкасл Юнайтед
07.05.2023 Англия - Премьер-лига 35-й тур Ньюкасл Юнайтед0 : 2
30.04.2023 Англия - Премьер-лига 34-й тур Ньюкасл Юнайтед3 : 1
27.04.2023 Англия - Премьер-лига 33-й тур 1 : 4Ньюкасл Юнайтед
15.05.2023 Англия - Премьер-лига 36-й тур Лестер Сити0 : 3
08.05.2023 Англия - Премьер-лига 35-й тур 5 : 3Лестер Сити
01.05.2023 Англия - Премьер-лига 34-й тур Лестер Сити2 : 2
25.04.2023 Англия - Премьер-лига 33-й тур 1 : 1Лестер Сити
22.04.2023 Англия - Премьер-лига 32-й тур Лестер Сити2 : 1
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
Манчестер Сити36 28 4 4 93-31 88 81.5
2
Лига чемпионов
Арсенал37 25 6 6 83-43 81 73.0
3
Лига чемпионов
Ньюкасл Юнайтед36 19 12 5 67-32 69 63.9
4
Лига чемпионов
Манчестер Юнайтед36 21 6 9 52-41 69 63.9
5
Лига Европы
Ливерпуль37 19 9 9 71-43 66 59.5
6
Лига Европы
Брайтон энд Хоув Альбион36 18 7 11 70-50 61 56.5
7
Лига конференций
Астон Вилла37 17 7 13 49-45 58 52.3
8 Тоттенхэм Хотспур37 17 6 14 66-62 57 51.4
9 Брентфорд37 14 14 9 57-46 56 50.5
10 Фулхэм37 15 7 15 54-51 52 46.8
11 Кристал Пэлас37 11 11 15 39-48 44 39.6
12 Челси36 11 10 15 36-42 43 39.8
13 Вулверхэмптон37 11 8 18 31-53 41 36.9
14 Вест Хэм Юнайтед37 11 7 19 41-53 40 36.0
15 Борнмут37 11 6 20 37-70 39 35.1
16 Ноттингем Форест37 9 10 18 37-67 37 33.3
17 Эвертон37 7 12 18 33-57 33 29.7
18
Зона вылета
Лидс Юнайтед37 7 10 20 47-74 31 27.9
19
Зона вылета
Лестер Сити36 8 6 22 49-67 30 27.8
20
Зона вылета
Саутгемптон37 6 6 25 32-69 24 21.6

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