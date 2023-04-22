Ньюкасл Юнайтед - Лестер Сити 22 Мая прямая трансляция
Стадион: Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия), вместимость: 52404
22 Мая 2023 года в 22:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 37-й тур
Главный судья: Андре Марринер (Бирмингем, Вест-Мидленд, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ньюкасл Юнайтед - Лестер Сити, которое состоится 22 Мая 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 37-й тур, оно проводится на стадионе: Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Лестер Сити
Лестер
|22
|вр
|Ник Поуп
|2
|зщ
|Киран Триппьер
|5
|зщ
|Фабиан Шер
|4
|зщ
|Свен Ботман
|33
|зщ
|Дэниел Бёрн
|32
|пз
|Эллиот Андерсон
|39
|пз
|Бруно Гимарайнс
|24
|пз
|Мигель Альмирон
|7
|нп
|Жоэлинтон
|9
|нп
|Каллум Уилсон
|14
|нп
|Александер Исак
|31
|вр
|Даниэль Иверсен
|21
|зщ
|Рикарду
|3
|зщ
|Ваут Фас
|6
|зщ
|Джонатан Эванс
|27
|зщ
|Тимоти Кастань
|42
|пз
|Бубакари Сумаре
|25
|пз
|Онинье Ндиди
|10
|пз
|Джеймс Мэддисон
|8
|пз
|Юри Тилеманс
|7
|пз
|Харви Барнс
|9
|нп
|Джейми Варди
Главные тренеры
|Эдди Хау
|Дин Смит
История личных встреч
|10.01.2023
|Англия - Кубок лиги
|1/4 финала
|2 : 0
|26.12.2022
|Англия - Премьер-лига
|17-й тур
|0 : 3
|17.04.2022
|Англия - Премьер-лига
|33-й тур
|2 : 1
|12.12.2021
|Англия - Премьер-лига
|16-й тур
|4 : 0
|07.05.2021
|Англия - Премьер-лига
|35-й тур
|2 : 4
|03.01.2021
|Англия - Премьер-лига
|17-й тур
|1 : 2
|01.01.2020
|Англия - Премьер-лига
|21-й тур
|0 : 3
|29.09.2019
|Англия - Премьер-лига
|7-й тур
|5 : 0
|28.08.2019
|Англия - Кубок лиги
|2-й раунд
|1 : 1 2 : 4
|12.04.2019
|Англия - Премьер-лига
|34-й тур
|0 : 1
|18.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|25-й тур
|4 : 1
|13.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|36-й тур
|2 : 2
|07.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|35-й тур
|0 : 2
|30.04.2023
|Англия - Премьер-лига
|34-й тур
|3 : 1
|27.04.2023
|Англия - Премьер-лига
|33-й тур
|1 : 4
|15.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|36-й тур
|0 : 3
|08.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|35-й тур
|5 : 3
|01.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|34-й тур
|2 : 2
|25.04.2023
|Англия - Премьер-лига
|33-й тур
|1 : 1
|22.04.2023
|Англия - Премьер-лига
|32-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|36
|28
|4
|4
|93-31
|88
|81.5
| 2
Лига чемпионов
|Арсенал
|37
|25
|6
|6
|83-43
|81
|73.0
| 3
Лига чемпионов
|Ньюкасл Юнайтед
|36
|19
|12
|5
|67-32
|69
|63.9
| 4
Лига чемпионов
|Манчестер Юнайтед
|36
|21
|6
|9
|52-41
|69
|63.9
| 5
Лига Европы
|Ливерпуль
|37
|19
|9
|9
|71-43
|66
|59.5
| 6
Лига Европы
|Брайтон энд Хоув Альбион
|36
|18
|7
|11
|70-50
|61
|56.5
| 7
Лига конференций
|Астон Вилла
|37
|17
|7
|13
|49-45
|58
|52.3
|8
|Тоттенхэм Хотспур
|37
|17
|6
|14
|66-62
|57
|51.4
|9
|Брентфорд
|37
|14
|14
|9
|57-46
|56
|50.5
|10
|Фулхэм
|37
|15
|7
|15
|54-51
|52
|46.8
|11
|Кристал Пэлас
|37
|11
|11
|15
|39-48
|44
|39.6
|12
|Челси
|36
|11
|10
|15
|36-42
|43
|39.8
|13
|Вулверхэмптон
|37
|11
|8
|18
|31-53
|41
|36.9
|14
|Вест Хэм Юнайтед
|37
|11
|7
|19
|41-53
|40
|36.0
|15
|Борнмут
|37
|11
|6
|20
|37-70
|39
|35.1
|16
|Ноттингем Форест
|37
|9
|10
|18
|37-67
|37
|33.3
|17
|Эвертон
|37
|7
|12
|18
|33-57
|33
|29.7
| 18
Зона вылета
|Лидс Юнайтед
|37
|7
|10
|20
|47-74
|31
|27.9
| 19
Зона вылета
|Лестер Сити
|36
|8
|6
|22
|49-67
|30
|27.8
| 20
Зона вылета
|Саутгемптон
|37
|6
|6
|25
|32-69
|24
|21.6