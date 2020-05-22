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Эмполи - Ювентус 22 Мая прямая трансляция

Стадион: Карло Кастеллани (Эмполи, Италия), вместимость: 19847
22 Мая 2023 года в 21:45 (+03:00). Италия - Серия А, 36-й тур
Эмполи
Ювентус

Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эмполи - Ювентус, которое состоится 22 Мая 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 36-й тур, оно проводится на стадионе: Карло Кастеллани (Эмполи, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эмполи
Эмполи
Ювентус
Турин
13ИталияврГульельмо Викарио
24НигериязщТайронн Эбюэхи
34АлбаниязщАрдиан Исмайли
33ИталиязщСебастьяно Луперто
65ИталиязщФабьяно Паризи
5ИталияпзАльберто Грасси
21ИталияпзЯкопо Фаццини
14ХорватияпзМарко Пьяца
8ШотландияпзЛиам Хендерсон
28ИталияпзНиколо Камбьяги
19ИталиянпФранческо Капуто
1ПольшаврВойцех Щенсны
15ИталиязщФедерико Гатти
3Бразилиязщ Бремер
24ИталиязщДаниэле Ругани
42ИталиязщТоммазо Барбьери
20ИталияпзФабио Миретти
32АргентинапзЛеандро Паредес
25ФранцияпзАдриен Рабьо
17СербияпзФилип Костич
14ПольшанпАркадиуш Милик
9СербиянпДушан Влахович
Главные тренеры
ИталияПаоло Дзанетти
ИталияМассимилиано Аллегри
История личных встреч
21.10.2022 Италия - Серия А 11-й тур Ювентус4 : 0Эмполи
26.02.2022 Италия - Серия А 27-й тур Эмполи2 : 3Ювентус
28.08.2021 Италия - Серия А 2-й тур Ювентус0 : 1Эмполи
30.03.2019 Италия - Серия А 29-й тур Ювентус1 : 0Эмполи
27.10.2018 Италия - Серия А 10-й тур Эмполи1 : 2Ювентус
25.02.2017 Италия - Серия А 26-й тур Ювентус2 : 0Эмполи
02.10.2016 Италия - Серия А 7-й тур Эмполи0 : 3Ювентус
02.04.2016 Италия - Серия А 31-й тур Ювентус1 : 0Эмполи
08.11.2015 Италия - Серия А 12-й тур Эмполи1 : 3Ювентус
04.04.2015 Италия - Серия А 29-й тур Ювентус2 : 0Эмполи
15.05.2023 Италия - Серия А 35-й тур 1 : 1Эмполи
08.05.2023 Италия - Серия А 34-й тур Эмполи2 : 1
04.05.2023 Италия - Серия А 33-й тур Эмполи3 : 1
30.04.2023 Италия - Серия А 32-й тур 2 : 1Эмполи
23.04.2023 Италия - Серия А 31-й тур Эмполи0 : 3
18.05.2023 Лига Европы 1/2 финала. 2-й матч 2 : 1 ДВЮвентус
14.05.2023 Италия - Серия А 35-й тур Ювентус2 : 0
11.05.2023 Лига Европы 1/2 финала. 1-й матч Ювентус1 : 1
07.05.2023 Италия - Серия А 34-й тур 0 : 2Ювентус
03.05.2023 Италия - Серия А 33-й тур Ювентус2 : 1
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
Наполи36 27 5 4 73-26 86 79.6
2
Лига чемпионов
Ювентус35 21 6 8 54-28 69 65.7
3
Лига чемпионов
Лацио36 20 8 8 55-28 68 63.0
4
Лига чемпионов
Интер М36 21 3 12 67-40 66 61.1
5
Лига Европы
Милан36 18 10 8 60-42 64 59.3
6
Квалификация Лиги конференций
Аталанта36 18 7 11 59-43 61 56.5
7 Рома35 17 8 10 45-33 59 56.2
8 Монца36 14 10 12 46-46 52 48.1
9 Фиорентина36 13 11 12 48-41 50 46.3
10 Болонья36 13 11 12 48-45 50 46.3
11 Торино36 13 11 12 38-40 50 46.3
12 Удинезе36 11 13 12 45-44 46 42.6
13 Сассуоло36 12 8 16 44-56 44 40.7
14 Эмполи35 9 12 14 32-45 39 37.1
15 Салернитана35 8 14 13 43-56 38 36.2
16 Лечче36 7 12 17 30-43 33 30.6
17 Специя36 6 13 17 30-56 31 28.7
18
Зона вылета
Верона36 7 9 20 29-55 30 27.8
19
Зона вылета
Кремонезе36 4 12 20 32-66 24 22.2
20
Зона вылета
Сампдория36 3 9 24 22-67 18 16.7

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