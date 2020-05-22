Эмполи - Ювентус 22 Мая прямая трансляция
Стадион: Карло Кастеллани (Эмполи, Италия), вместимость: 19847
22 Мая 2023 года в 21:45 (+03:00). Италия - Серия А, 36-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эмполи - Ювентус, которое состоится 22 Мая 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 36-й тур, оно проводится на стадионе: Карло Кастеллани (Эмполи, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Эмполи
Эмполи
Ювентус
Турин
|13
|вр
|Гульельмо Викарио
|24
|зщ
|Тайронн Эбюэхи
|34
|зщ
|Ардиан Исмайли
|33
|зщ
|Себастьяно Луперто
|65
|зщ
|Фабьяно Паризи
|5
|пз
|Альберто Грасси
|21
|пз
|Якопо Фаццини
|14
|пз
|Марко Пьяца
|8
|пз
|Лиам Хендерсон
|28
|пз
|Николо Камбьяги
|19
|нп
|Франческо Капуто
|1
|вр
|Войцех Щенсны
|15
|зщ
|Федерико Гатти
|3
|зщ
|Бремер
|24
|зщ
|Даниэле Ругани
|42
|зщ
|Томмазо Барбьери
|20
|пз
|Фабио Миретти
|32
|пз
|Леандро Паредес
|25
|пз
|Адриен Рабьо
|17
|пз
|Филип Костич
|14
|нп
|Аркадиуш Милик
|9
|нп
|Душан Влахович
Главные тренеры
|Паоло Дзанетти
|Массимилиано Аллегри
История личных встреч
|21.10.2022
|Италия - Серия А
|11-й тур
|4 : 0
|26.02.2022
|Италия - Серия А
|27-й тур
|2 : 3
|28.08.2021
|Италия - Серия А
|2-й тур
|0 : 1
|30.03.2019
|Италия - Серия А
|29-й тур
|1 : 0
|27.10.2018
|Италия - Серия А
|10-й тур
|1 : 2
|25.02.2017
|Италия - Серия А
|26-й тур
|2 : 0
|02.10.2016
|Италия - Серия А
|7-й тур
|0 : 3
|02.04.2016
|Италия - Серия А
|31-й тур
|1 : 0
|08.11.2015
|Италия - Серия А
|12-й тур
|1 : 3
|04.04.2015
|Италия - Серия А
|29-й тур
|2 : 0
|15.05.2023
|Италия - Серия А
|35-й тур
|1 : 1
|08.05.2023
|Италия - Серия А
|34-й тур
|2 : 1
|04.05.2023
|Италия - Серия А
|33-й тур
|3 : 1
|30.04.2023
|Италия - Серия А
|32-й тур
|2 : 1
|23.04.2023
|Италия - Серия А
|31-й тур
|0 : 3
|18.05.2023
|Лига Европы
|1/2 финала. 2-й матч
|2 : 1 ДВ
|14.05.2023
|Италия - Серия А
|35-й тур
|2 : 0
|11.05.2023
|Лига Европы
|1/2 финала. 1-й матч
|1 : 1
|07.05.2023
|Италия - Серия А
|34-й тур
|0 : 2
|03.05.2023
|Италия - Серия А
|33-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Наполи
|36
|27
|5
|4
|73-26
|86
|79.6
| 2
Лига чемпионов
|Ювентус
|35
|21
|6
|8
|54-28
|69
|65.7
| 3
Лига чемпионов
|Лацио
|36
|20
|8
|8
|55-28
|68
|63.0
| 4
Лига чемпионов
|Интер М
|36
|21
|3
|12
|67-40
|66
|61.1
| 5
Лига Европы
|Милан
|36
|18
|10
|8
|60-42
|64
|59.3
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Аталанта
|36
|18
|7
|11
|59-43
|61
|56.5
|7
|Рома
|35
|17
|8
|10
|45-33
|59
|56.2
|8
|Монца
|36
|14
|10
|12
|46-46
|52
|48.1
|9
|Фиорентина
|36
|13
|11
|12
|48-41
|50
|46.3
|10
|Болонья
|36
|13
|11
|12
|48-45
|50
|46.3
|11
|Торино
|36
|13
|11
|12
|38-40
|50
|46.3
|12
|Удинезе
|36
|11
|13
|12
|45-44
|46
|42.6
|13
|Сассуоло
|36
|12
|8
|16
|44-56
|44
|40.7
|14
|Эмполи
|35
|9
|12
|14
|32-45
|39
|37.1
|15
|Салернитана
|35
|8
|14
|13
|43-56
|38
|36.2
|16
|Лечче
|36
|7
|12
|17
|30-43
|33
|30.6
|17
|Специя
|36
|6
|13
|17
|30-56
|31
|28.7
| 18
Зона вылета
|Верона
|36
|7
|9
|20
|29-55
|30
|27.8
| 19
Зона вылета
|Кремонезе
|36
|4
|12
|20
|32-66
|24
|22.2
| 20
Зона вылета
|Сампдория
|36
|3
|9
|24
|22-67
|18
|16.7