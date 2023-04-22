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Рома - Салернитана 22 Мая прямая трансляция

Стадион: Олимпико (Рим, Италия), вместимость: 72698
22 Мая 2023 года в 19:30 (+03:00). Италия - Серия А, 36-й тур
Главный судья: Андреа Коломбо (Италия);
Рома
Салернитана

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рома - Салернитана, которое состоится 22 Мая 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 36-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико (Рим, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Рома
Рим
Салернитана
Салерно
1ПортугалияврРуй Патрисиу
23ИталиязщДжанлука Манчини
6АнглиязщКрис Смоллинг
3БразилиязщРожер Ибаньес
37ИталиязщЛеонардо Спинаццола
52ИталияпзЭдоардо Бове
4ИталияпзБриан Кристанте
7ИталияпзЛоренцо Пеллегрини
59ПольшанпНикола Залевский
18НорвегиянпОла Сольбаккен
9АнглиянпТэмми Абрахам
13МексикаврГильермо Очоа
5АвстриязщФлавиус Данилюк
23СловакиязщНорберт Дьёмбер
98ИталиязщЛоренцо Пирола
30ИталиязщПаскуале Маццокки
3ХорватиязщДомагой Брадарич
18МалипзЛассана Кулибали
10НидерландыпзТонни де Вильена
87ИталияпзАнтонио Кандрева
11НорвегиянпЭрик Ботхейм
29СенегалнпБулайе Диа
Главные тренеры
ПортугалияЖозе Моуринью
ПортугалияПаулу Соуза
История личных встреч
14.08.2022 Италия - Серия А 1-й тур Салернитана0 : 1Рома
10.04.2022 Италия - Серия А 32-й тур Рома2 : 1Салернитана
29.08.2021 Италия - Серия А 2-й тур Салернитана0 : 4Рома
18.05.2023 Лига Европы 1/2 финала. 2-й матч 0 : 0Рома
14.05.2023 Италия - Серия А 35-й тур 0 : 0Рома
11.05.2023 Лига Европы 1/2 финала. 1-й матч Рома1 : 0
06.05.2023 Италия - Серия А 34-й тур Рома0 : 2
03.05.2023 Италия - Серия А 33-й тур 1 : 1Рома
13.05.2023 Италия - Серия А 35-й тур Салернитана1 : 0
08.05.2023 Италия - Серия А 34-й тур 2 : 1Салернитана
03.05.2023 Италия - Серия А 33-й тур Салернитана3 : 3
30.04.2023 Италия - Серия А 32-й тур 1 : 1Салернитана
22.04.2023 Италия - Серия А 31-й тур Салернитана3 : 0
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
Наполи36 27 5 4 73-26 86 79.6
2
Лига чемпионов
Ювентус35 21 6 8 54-28 69 65.7
3
Лига чемпионов
Лацио36 20 8 8 55-28 68 63.0
4
Лига чемпионов
Интер М36 21 3 12 67-40 66 61.1
5
Лига Европы
Милан36 18 10 8 60-42 64 59.3
6
Квалификация Лиги конференций
Аталанта36 18 7 11 59-43 61 56.5
7 Рома35 17 8 10 45-33 59 56.2
8 Монца36 14 10 12 46-46 52 48.1
9 Фиорентина36 13 11 12 48-41 50 46.3
10 Болонья36 13 11 12 48-45 50 46.3
11 Торино36 13 11 12 38-40 50 46.3
12 Удинезе36 11 13 12 45-44 46 42.6
13 Сассуоло36 12 8 16 44-56 44 40.7
14 Эмполи35 9 12 14 32-45 39 37.1
15 Салернитана35 8 14 13 43-56 38 36.2
16 Лечче36 7 12 17 30-43 33 30.6
17 Специя36 6 13 17 30-56 31 28.7
18
Зона вылета
Верона36 7 9 20 29-55 30 27.8
19
Зона вылета
Кремонезе36 4 12 20 32-66 24 22.2
20
Зона вылета
Сампдория36 3 9 24 22-67 18 16.7

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