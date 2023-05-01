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Уругвай U20 - Ирак U20 23 Мая прямая трансляция

23 Мая 2023 года в 00:00 (+03:00). U20 ЧМ-2023 - финальный раунд, Группа E. 1-й тур
Уругвай U20
Ирак U20

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Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Уругвай U20 - Ирак U20, которое состоится 23 Мая 2023 года в 00:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U20 ЧМ-2023 - финальный раунд, Группа E. 1-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Уругвай U20
Ирак U20
История личных встреч
11.06.2017 U20 ЧМ-2017 - финальный раунд За 3-е место Уругвай U200 : 0 1 : 4
08.06.2017 U20 ЧМ-2017 - финальный раунд 1/2 финала Уругвай U201 : 1 3 : 4
04.06.2017 U20 ЧМ-2017 - финальный раунд 1/4 финала 2 : 2 4 : 5Уругвай U20
31.05.2017 U20 ЧМ-2017 - финальный раунд 1/8 финала Уругвай U201 : 0
27.05.2017 U20 ЧМ-2017 - финальный раунд Группа D. 3-й тур Уругвай U200 : 0
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1
1/8 финала
Аргентина U2013
2
1/8 финала
Новая Зеландия U2013
3
1/8 финала - возможный выход
Узбекистан U2010
4 Гватемала U2010
Группа B
КомандаИО
1
1/8 финала
Словакия U2013
2
1/8 финала
США U2013
3
1/8 финала - возможный выход
Эквадор U2010
4 Фиджи U2010
Группа C
КомандаИО
1
1/8 финала
Колумбия U2013
2
1/8 финала
Япония U2000
3
1/8 финала - возможный выход
Сенегал U2000
4 Израиль U2010
Группа D
КомандаИО
1
1/8 финала
Нигерия U2013
2
1/8 финала
Бразилия U2000
3
1/8 финала - возможный выход
Италия U2000
4 Доминиканская Республика U2010
Группа E
КомандаИО
1
1/8 финала
Англия U2000
2
1/8 финала
Тунис U2000
3
1/8 финала - возможный выход
Уругвай U2000
4 Ирак U2000
Группа F
КомандаИО
1
1/8 финала
Южная Корея U2000
2
1/8 финала
Гондурас U2000
3
1/8 финала - возможный выход
Франция U2000
4 Гамбия U2000

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