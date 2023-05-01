Дания - Швеция 22 Мая прямая трансляция
Стадион: Нокиа-Арена (Тампере, Финляндия), вместимость: 13455
22 Мая 2023 года в 16:20 (+03:00). ЧМ-2023, Группа A
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Дания - Швеция, которое состоится 22 Мая 2023 года в 16:20 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2023, оно проводится на стадионе: Нокиа-Арена (Тампере, Финляндия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Дания
Швеция
Главные тренеры
|Хайнц Элерс
|Сэм Халлам
История личных встреч
|22.05.2021
|ЧМ-2021
|Группа A
|4 : 3
|14.05.2017
|ЧМ-2017
|Группа A
|2 : 4
|08.05.2016
|ЧМ-2016
|Группа A. 2-й тур
|5 : 2
|10.05.2014
|ЧМ-2014
|Группа A. 1-й тур
|3 : 0
|14.05.2013
|ЧМ-2013
|Группа A. 7-й тур
|2 : 4
|07.05.2012
|ЧМ-2012
|Группа B. 3-й тур
|4 : 6
|20.05.2010
|ЧМ-2010
|1/4 финала
|4 : 2
|08.05.2008
|ЧМ-2008
|Группа Е. 1-й тур
|8 : 1
|03.05.2007
|ЧМ-2007
|Группа E. 1-й тур
|5 : 2
|20.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа A
|3 : 0
|18.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа A
|4 : 6
|16.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа A
|6 : 2
|14.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа A
|3 : 4 ОТ
|13.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа A
|1 : 3
|20.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа A
|4 : 0
|18.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа A
|1 : 7
|15.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа A
|1 : 2 Б
|14.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа A
|5 : 0
|12.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа A
|1 : 0
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|США
|6
|18
| 2
1/4 финала
|Швеция
|5
|14
| 3
1/4 финала
|Финляндия
|6
|13
| 4
1/4 финала
|Германия
|6
|9
|5
|Дания
|5
|8
|6
|Франция
|6
|4
|7
|Венгрия
|6
|2
| 8
Зона вылета
|Австрия
|6
|1
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Швейцария
|6
|18
| 2
1/4 финала
|Чехия
|6
|13
| 3
1/4 финала
|Канада
|5
|11
| 4
1/4 финала
|Латвия
|6
|11
|5
|Словакия
|6
|8
|6
|Казахстан
|6
|4
|7
|Норвегия
|5
|4
| 8
Зона вылета
|Словения
|6
|0