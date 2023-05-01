23:53 ()
Свернуть список

Дания - Швеция 22 Мая прямая трансляция

Стадион: Нокиа-Арена (Тампере, Финляндия), вместимость: 13455
22 Мая 2023 года в 16:20 (+03:00). ЧМ-2023, Группа A
Дания
Швеция

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Дания - Швеция, которое состоится 22 Мая 2023 года в 16:20 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2023, оно проводится на стадионе: Нокиа-Арена (Тампере, Финляндия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Дания
Швеция
Главные тренеры
ДанияХайнц Элерс
ШвецияСэм Халлам
История личных встреч
22.05.2021 ЧМ-2021 Группа A Дания4 : 3Швеция
14.05.2017 ЧМ-2017 Группа A Дания2 : 4Швеция
08.05.2016 ЧМ-2016 Группа A. 2-й тур Швеция5 : 2Дания
10.05.2014 ЧМ-2014 Группа A. 1-й тур Швеция3 : 0Дания
14.05.2013 ЧМ-2013 Группа A. 7-й тур Дания2 : 4Швеция
07.05.2012 ЧМ-2012 Группа B. 3-й тур Дания4 : 6Швеция
20.05.2010 ЧМ-2010 1/4 финала Швеция4 : 2Дания
08.05.2008 ЧМ-2008 Группа Е. 1-й тур Швеция8 : 1Дания
03.05.2007 ЧМ-2007 Группа E. 1-й тур Швеция5 : 2Дания
20.05.2023 ЧМ-2023 Группа A 3 : 0Дания
18.05.2023 ЧМ-2023 Группа A Дания4 : 6
16.05.2023 ЧМ-2023 Группа A Дания6 : 2
14.05.2023 ЧМ-2023 Группа A 3 : 4 ОТДания
13.05.2023 ЧМ-2023 Группа A 1 : 3Дания
20.05.2023 ЧМ-2023 Группа A Швеция4 : 0
18.05.2023 ЧМ-2023 Группа A 1 : 7Швеция
15.05.2023 ЧМ-2023 Группа A 1 : 2 БШвеция
14.05.2023 ЧМ-2023 Группа A Швеция5 : 0
12.05.2023 ЧМ-2023 Группа A Швеция1 : 0
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1
1/4 финала
США618
2
1/4 финала
Швеция514
3
1/4 финала
Финляндия613
4
1/4 финала
Германия69
5 Дания58
6 Франция64
7 Венгрия62
8
Зона вылета
Австрия61
Группа B
КомандаИО
1
1/4 финала
Швейцария618
2
1/4 финала
Чехия613
3
1/4 финала
Канада511
4
1/4 финала
Латвия611
5 Словакия68
6 Казахстан64
7 Норвегия54
8
Зона вылета
Словения60

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close