Австрия - Венгрия 22 Мая прямая трансляция
Стадион: Нокиа-Арена (Тампере, Финляндия), вместимость: 13455
22 Мая 2023 года в 20:20 (+03:00). ЧМ-2023, Группа A
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Австрия - Венгрия, которое состоится 22 Мая 2023 года в 20:20 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2023, оно проводится на стадионе: Нокиа-Арена (Тампере, Финляндия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Австрия
Венгрия
Главные тренеры
|Роджер Бадер
|Кевин Константин
История личных встреч
|01.05.2009
|ЧМ-2009
|Группа G. 1-й тур
|6 : 0
|20.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа A
|1 : 3
|19.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа A
|2 : 4
|17.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа A
|4 : 1
|16.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа A
|6 : 2
|14.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа A
|5 : 0
|21.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа A
|7 : 2
|19.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа A
|1 : 7
|18.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа A
|1 : 7
|16.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа A
|2 : 3 ОТ
|14.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа A
|7 : 1
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|США
|6
|18
| 2
1/4 финала
|Швеция
|5
|14
| 3
1/4 финала
|Финляндия
|6
|13
| 4
1/4 финала
|Германия
|6
|9
|5
|Дания
|5
|8
|6
|Франция
|6
|4
|7
|Венгрия
|6
|2
| 8
Зона вылета
|Австрия
|6
|1
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Швейцария
|6
|18
| 2
1/4 финала
|Чехия
|6
|13
| 3
1/4 финала
|Канада
|5
|11
| 4
1/4 финала
|Латвия
|6
|11
|5
|Словакия
|6
|8
|6
|Казахстан
|6
|4
|7
|Норвегия
|5
|4
| 8
Зона вылета
|Словения
|6
|0