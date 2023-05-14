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Австрия - Венгрия 22 Мая прямая трансляция

Стадион: Нокиа-Арена (Тампере, Финляндия), вместимость: 13455
22 Мая 2023 года в 20:20 (+03:00). ЧМ-2023, Группа A
Австрия
Венгрия

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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Австрия - Венгрия, которое состоится 22 Мая 2023 года в 20:20 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2023, оно проводится на стадионе: Нокиа-Арена (Тампере, Финляндия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Австрия
Венгрия
Главные тренеры
ШвейцарияРоджер Бадер
СШАКевин Константин
История личных встреч
01.05.2009 ЧМ-2009 Группа G. 1-й тур Австрия6 : 0Венгрия
20.05.2023 ЧМ-2023 Группа A Австрия1 : 3
19.05.2023 ЧМ-2023 Группа A Австрия2 : 4
17.05.2023 ЧМ-2023 Группа A 4 : 1Австрия
16.05.2023 ЧМ-2023 Группа A 6 : 2Австрия
14.05.2023 ЧМ-2023 Группа A 5 : 0Австрия
21.05.2023 ЧМ-2023 Группа A 7 : 2Венгрия
19.05.2023 ЧМ-2023 Группа A Венгрия1 : 7
18.05.2023 ЧМ-2023 Группа A Венгрия1 : 7
16.05.2023 ЧМ-2023 Группа A 2 : 3 ОТВенгрия
14.05.2023 ЧМ-2023 Группа A 7 : 1Венгрия
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1
1/4 финала
США618
2
1/4 финала
Швеция514
3
1/4 финала
Финляндия613
4
1/4 финала
Германия69
5 Дания58
6 Франция64
7 Венгрия62
8
Зона вылета
Австрия61
Группа B
КомандаИО
1
1/4 финала
Швейцария618
2
1/4 финала
Чехия613
3
1/4 финала
Канада511
4
1/4 финала
Латвия611
5 Словакия68
6 Казахстан64
7 Норвегия54
8
Зона вылета
Словения60

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