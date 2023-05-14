Казахстан - Словения 22 Мая прямая трансляция
Стадион: Арена-Рига (Рига, Латвия), вместимость: 10300
22 Мая 2023 года в 20:20 (+03:00). ЧМ-2023, Группа B
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Казахстан - Словения, которое состоится 22 Мая 2023 года в 20:20 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2023, оно проводится на стадионе: Арена-Рига (Рига, Латвия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Казахстан
Словения
Главные тренеры
|Галым Баубекович Мамбеталиев
|Матьяж Копитар
История личных встреч
|20.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа B
|0 : 7
|19.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа B
|4 : 3 Б
|17.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа B
|5 : 1
|16.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа B
|5 : 0
|14.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа B
|5 : 1
|21.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа B
|0 : 1
|19.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа B
|3 : 2
|18.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа B
|6 : 2
|16.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа B
|0 : 1
|14.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа B
|2 : 5
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|США
|6
|18
| 2
1/4 финала
|Швеция
|5
|14
| 3
1/4 финала
|Финляндия
|6
|13
| 4
1/4 финала
|Германия
|6
|9
|5
|Дания
|5
|8
|6
|Франция
|6
|4
|7
|Венгрия
|6
|2
| 8
Зона вылета
|Австрия
|6
|1
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Швейцария
|6
|18
| 2
1/4 финала
|Чехия
|6
|13
| 3
1/4 финала
|Канада
|5
|11
| 4
1/4 финала
|Латвия
|6
|11
|5
|Словакия
|6
|8
|6
|Казахстан
|6
|4
|7
|Норвегия
|5
|4
| 8
Зона вылета
|Словения
|6
|0