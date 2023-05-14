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Казахстан - Словения 22 Мая прямая трансляция

Стадион: Арена-Рига (Рига, Латвия), вместимость: 10300
22 Мая 2023 года в 20:20 (+03:00). ЧМ-2023, Группа B
Казахстан
Словения

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Казахстан - Словения, которое состоится 22 Мая 2023 года в 20:20 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2023, оно проводится на стадионе: Арена-Рига (Рига, Латвия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Казахстан
Словения
Главные тренеры
КазахстанГалым Баубекович Мамбеталиев
СловенияМатьяж Копитар
История личных встреч
20.05.2023 ЧМ-2023 Группа B Казахстан0 : 7
19.05.2023 ЧМ-2023 Группа B Казахстан4 : 3 Б
17.05.2023 ЧМ-2023 Группа B 5 : 1Казахстан
16.05.2023 ЧМ-2023 Группа B 5 : 0Казахстан
14.05.2023 ЧМ-2023 Группа B 5 : 1Казахстан
21.05.2023 ЧМ-2023 Группа B Словения0 : 1
19.05.2023 ЧМ-2023 Группа B 3 : 2Словения
18.05.2023 ЧМ-2023 Группа B 6 : 2Словения
16.05.2023 ЧМ-2023 Группа B Словения0 : 1
14.05.2023 ЧМ-2023 Группа B Словения2 : 5
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1
1/4 финала
США618
2
1/4 финала
Швеция514
3
1/4 финала
Финляндия613
4
1/4 финала
Германия69
5 Дания58
6 Франция64
7 Венгрия62
8
Зона вылета
Австрия61
Группа B
КомандаИО
1
1/4 финала
Швейцария618
2
1/4 финала
Чехия613
3
1/4 финала
Канада511
4
1/4 финала
Латвия611
5 Словакия68
6 Казахстан64
7 Норвегия54
8
Зона вылета
Словения60

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