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Канада - Норвегия 22 Мая прямая трансляция

Стадион: Арена-Рига (Рига, Латвия), вместимость: 10300
22 Мая 2023 года в 16:20 (+03:00). ЧМ-2023, Группа B
Канада
Норвегия

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Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Канада - Норвегия, которое состоится 22 Мая 2023 года в 16:20 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2023, оно проводится на стадионе: Арена-Рига (Рига, Латвия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Канада
Норвегия
Главные тренеры
КанадаАндре Туриньи
ШвецияТобиас Юханссон
История личных встреч
26.05.2021 ЧМ-2021 Группа B Канада4 : 2Норвегия
10.05.2018 ЧМ-2018 Группа B Норвегия0 : 5Канада
15.05.2017 ЧМ-2017 Группа B Канада5 : 0Норвегия
20.05.2014 ЧМ-2014 Группа A. 7-й тур Норвегия2 : 3Канада
13.02.2014 Олимпийские игры 2014 Группа B. 1-й тур Канада3 : 1Норвегия
07.05.2013 ЧМ-2013 Группа A. 3-й тур Канада7 : 1Норвегия
07.05.2011 ЧМ-2011 Группа F. 2-й тур Норвегия2 : 3Канада
14.05.2010 ЧМ-2010 Группа F. 1-й тур Канада12 : 1Норвегия
17.02.2010 Олимпийские игры 2010 Группа A. 1-й тур Канада8 : 0Норвегия
03.05.2009 ЧМ-2009 Группа F. 2-й тур Норвегия1 : 5Канада
20.05.2023 ЧМ-2023 Группа B Канада2 : 3
17.05.2023 ЧМ-2023 Группа B Канада5 : 1
15.05.2023 ЧМ-2023 Группа B 1 : 2 БКанада
14.05.2023 ЧМ-2023 Группа B 2 : 5Канада
12.05.2023 ЧМ-2023 Группа B 0 : 6Канада
20.05.2023 ЧМ-2023 Группа B Норвегия0 : 2
17.05.2023 ЧМ-2023 Группа B 2 : 1Норвегия
16.05.2023 ЧМ-2023 Группа B 0 : 1Норвегия
14.05.2023 ЧМ-2023 Группа B Норвегия0 : 3
13.05.2023 ЧМ-2023 Группа B Норвегия3 : 4 Б
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1
1/4 финала
США618
2
1/4 финала
Швеция514
3
1/4 финала
Финляндия613
4
1/4 финала
Германия69
5 Дания58
6 Франция64
7 Венгрия62
8
Зона вылета
Австрия61
Группа B
КомандаИО
1
1/4 финала
Швейцария618
2
1/4 финала
Чехия613
3
1/4 финала
Канада511
4
1/4 финала
Латвия611
5 Словакия68
6 Казахстан64
7 Норвегия54
8
Зона вылета
Словения60

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