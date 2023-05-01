Канада - Норвегия 22 Мая прямая трансляция
Стадион: Арена-Рига (Рига, Латвия), вместимость: 10300
22 Мая 2023 года в 16:20 (+03:00). ЧМ-2023, Группа B
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Канада - Норвегия, которое состоится 22 Мая 2023 года в 16:20 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2023, оно проводится на стадионе: Арена-Рига (Рига, Латвия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Канада
Норвегия
Главные тренеры
|Андре Туриньи
|Тобиас Юханссон
История личных встреч
|26.05.2021
|ЧМ-2021
|Группа B
|4 : 2
|10.05.2018
|ЧМ-2018
|Группа B
|0 : 5
|15.05.2017
|ЧМ-2017
|Группа B
|5 : 0
|20.05.2014
|ЧМ-2014
|Группа A. 7-й тур
|2 : 3
|13.02.2014
|Олимпийские игры 2014
|Группа B. 1-й тур
|3 : 1
|07.05.2013
|ЧМ-2013
|Группа A. 3-й тур
|7 : 1
|07.05.2011
|ЧМ-2011
|Группа F. 2-й тур
|2 : 3
|14.05.2010
|ЧМ-2010
|Группа F. 1-й тур
|12 : 1
|17.02.2010
|Олимпийские игры 2010
|Группа A. 1-й тур
|8 : 0
|03.05.2009
|ЧМ-2009
|Группа F. 2-й тур
|1 : 5
|20.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа B
|2 : 3
|17.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа B
|5 : 1
|15.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа B
|1 : 2 Б
|14.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа B
|2 : 5
|12.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа B
|0 : 6
|20.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа B
|0 : 2
|17.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа B
|2 : 1
|16.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа B
|0 : 1
|14.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа B
|0 : 3
|13.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа B
|3 : 4 Б
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|США
|6
|18
| 2
1/4 финала
|Швеция
|5
|14
| 3
1/4 финала
|Финляндия
|6
|13
| 4
1/4 финала
|Германия
|6
|9
|5
|Дания
|5
|8
|6
|Франция
|6
|4
|7
|Венгрия
|6
|2
| 8
Зона вылета
|Австрия
|6
|1
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Швейцария
|6
|18
| 2
1/4 финала
|Чехия
|6
|13
| 3
1/4 финала
|Канада
|5
|11
| 4
1/4 финала
|Латвия
|6
|11
|5
|Словакия
|6
|8
|6
|Казахстан
|6
|4
|7
|Норвегия
|5
|4
| 8
Зона вылета
|Словения
|6
|0