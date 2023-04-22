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Сельта - Жирона 23 Мая прямая трансляция

Стадион: Балаидос (Виго, Испания), вместимость: 32500
23 Мая 2023 года в 20:30 (+03:00). Испания - Примера, 36-й тур
Главный судья: Антонио Лаос (Валенсия, Испания)
Сельта
Жирона

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сельта - Жирона, которое состоится 23 Мая 2023 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 36-й тур, оно проводится на стадионе: Балаидос (Виго, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сельта
Виго
Жирона
Жирона
13ИспанияврИван Вильяр
20ИспаниязщКевин Васкес
15ГаназщДжозеф Айду
4ИспаниязщУнай Нуньес
17ИспанияпзХавьер Галан
24ИспанияпзГабриэль Вейга
14ПерупзРенато Тапиа
11АргентинапзФранко Серви
7ИспаниянпКарлес Сайоль
10ИспаниянпЯго Аспас
18НорвегиянпЙёрген Ларсен
13АргентинаврПауло Гассанига
4ИспаниязщАрнау Мартинес
22УругвайзщСантьяго Буэно
15Испаниязщ Хуанпе
16ИспаниязщХавьер Эрнандес
20БразилиязщЯн Коуту
18ИспанияпзОриоль Ромеу
23ИспанияпзИван Мартин
17ИспанияпзРодриго Рикельме
8УкраинанпВиктор Цыганков
9АргентинанпВалентин Кастельянос
Главные тренеры
ПортугалияКарлуш Карвальял
ИспанияАнхель Мичел
История личных встреч
26.08.2022 Испания - Примера 3-й тур Жирона0 : 1Сельта
20.04.2019 Испания - Примера 33-й тур Сельта2 : 1Жирона
17.09.2018 Испания - Примера 4-й тур Жирона3 : 2Сельта
27.02.2018 Испания - Примера 26-й тур Жирона1 : 0Сельта
29.09.2017 Испания - Примера 7-й тур Сельта3 : 3Жирона
20.05.2023 Испания - Примера 35-й тур 2 : 1Сельта
14.05.2023 Испания - Примера 34-й тур Сельта1 : 2
03.05.2023 Испания - Примера 33-й тур 1 : 0Сельта
30.04.2023 Испания - Примера 32-й тур 3 : 1Сельта
26.04.2023 Испания - Примера 31-й тур Сельта1 : 0
20.05.2023 Испания - Примера 35-й тур Жирона1 : 2
13.05.2023 Испания - Примера 34-й тур 2 : 2Жирона
04.05.2023 Испания - Примера 33-й тур Жирона2 : 1
01.05.2023 Испания - Примера 32-й тур 0 : 2Жирона
25.04.2023 Испания - Примера 31-й тур Жирона4 : 2
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
Барселона35 27 4 4 65-15 85 81.0
2
Лига чемпионов
Атлетико М35 22 6 7 63-27 72 68.6
3
Лига чемпионов
Реал Мадрид35 22 5 8 70-33 71 67.6
4
Лига чемпионов
Реал Сосьедад35 19 8 8 47-32 65 61.9
5
Лига Европы
Вильярреал35 18 6 11 54-36 60 57.1
6
Квалификация Лиги конференций
Бетис35 16 8 11 43-38 56 53.3
7 Атлетик Б35 14 8 13 46-39 50 47.6
8 Жирона35 13 9 13 55-50 48 45.7
9 Севилья35 13 9 13 44-49 48 45.7
10 Осасуна35 13 8 14 32-39 47 44.8
11 Райо Вальекано35 12 10 13 42-47 46 43.8
12 Мальорка35 12 8 15 33-40 44 41.9
13 Валенсия35 11 7 17 39-41 40 38.1
14 Альмерия35 11 6 18 46-61 39 37.1
15 Сельта35 10 9 16 40-50 39 37.1
16 Кадис35 9 11 15 28-50 38 36.2
17 Вальядолид35 10 5 20 30-62 35 33.3
18
Зона вылета
Хетафе35 8 11 16 31-44 35 33.3
19
Зона вылета
Эспаньол35 8 10 17 44-61 34 32.4
20
Зона вылета
Эльче35 4 8 23 27-65 20 19.0

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