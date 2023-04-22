Сельта - Жирона 23 Мая прямая трансляция
Стадион: Балаидос (Виго, Испания), вместимость: 32500
23 Мая 2023 года в 20:30 (+03:00). Испания - Примера, 36-й тур
Главный судья: Антонио Лаос (Валенсия, Испания)
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сельта - Жирона, которое состоится 23 Мая 2023 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 36-й тур, оно проводится на стадионе: Балаидос (Виго, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сельта
Виго
Жирона
Жирона
|13
|вр
|Иван Вильяр
|20
|зщ
|Кевин Васкес
|15
|зщ
|Джозеф Айду
|4
|зщ
|Унай Нуньес
|17
|пз
|Хавьер Галан
|24
|пз
|Габриэль Вейга
|14
|пз
|Ренато Тапиа
|11
|пз
|Франко Серви
|7
|нп
|Карлес Сайоль
|10
|нп
|Яго Аспас
|18
|нп
|Йёрген Ларсен
|13
|вр
|Пауло Гассанига
|4
|зщ
|Арнау Мартинес
|22
|зщ
|Сантьяго Буэно
|15
|зщ
|Хуанпе
|16
|зщ
|Хавьер Эрнандес
|20
|зщ
|Ян Коуту
|18
|пз
|Ориоль Ромеу
|23
|пз
|Иван Мартин
|17
|пз
|Родриго Рикельме
|8
|нп
|Виктор Цыганков
|9
|нп
|Валентин Кастельянос
Главные тренеры
|Карлуш Карвальял
|Анхель Мичел
История личных встреч
|26.08.2022
|Испания - Примера
|3-й тур
|0 : 1
|20.04.2019
|Испания - Примера
|33-й тур
|2 : 1
|17.09.2018
|Испания - Примера
|4-й тур
|3 : 2
|27.02.2018
|Испания - Примера
|26-й тур
|1 : 0
|29.09.2017
|Испания - Примера
|7-й тур
|3 : 3
|20.05.2023
|Испания - Примера
|35-й тур
|2 : 1
|14.05.2023
|Испания - Примера
|34-й тур
|1 : 2
|03.05.2023
|Испания - Примера
|33-й тур
|1 : 0
|30.04.2023
|Испания - Примера
|32-й тур
|3 : 1
|26.04.2023
|Испания - Примера
|31-й тур
|1 : 0
|20.05.2023
|Испания - Примера
|35-й тур
|1 : 2
|13.05.2023
|Испания - Примера
|34-й тур
|2 : 2
|04.05.2023
|Испания - Примера
|33-й тур
|2 : 1
|01.05.2023
|Испания - Примера
|32-й тур
|0 : 2
|25.04.2023
|Испания - Примера
|31-й тур
|4 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|35
|27
|4
|4
|65-15
|85
|81.0
| 2
Лига чемпионов
|Атлетико М
|35
|22
|6
|7
|63-27
|72
|68.6
| 3
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|35
|22
|5
|8
|70-33
|71
|67.6
| 4
Лига чемпионов
|Реал Сосьедад
|35
|19
|8
|8
|47-32
|65
|61.9
| 5
Лига Европы
|Вильярреал
|35
|18
|6
|11
|54-36
|60
|57.1
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Бетис
|35
|16
|8
|11
|43-38
|56
|53.3
|7
|Атлетик Б
|35
|14
|8
|13
|46-39
|50
|47.6
|8
|Жирона
|35
|13
|9
|13
|55-50
|48
|45.7
|9
|Севилья
|35
|13
|9
|13
|44-49
|48
|45.7
|10
|Осасуна
|35
|13
|8
|14
|32-39
|47
|44.8
|11
|Райо Вальекано
|35
|12
|10
|13
|42-47
|46
|43.8
|12
|Мальорка
|35
|12
|8
|15
|33-40
|44
|41.9
|13
|Валенсия
|35
|11
|7
|17
|39-41
|40
|38.1
|14
|Альмерия
|35
|11
|6
|18
|46-61
|39
|37.1
|15
|Сельта
|35
|10
|9
|16
|40-50
|39
|37.1
|16
|Кадис
|35
|9
|11
|15
|28-50
|38
|36.2
|17
|Вальядолид
|35
|10
|5
|20
|30-62
|35
|33.3
| 18
Зона вылета
|Хетафе
|35
|8
|11
|16
|31-44
|35
|33.3
| 19
Зона вылета
|Эспаньол
|35
|8
|10
|17
|44-61
|34
|32.4
| 20
Зона вылета
|Эльче
|35
|4
|8
|23
|27-65
|20
|19.0