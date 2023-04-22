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Вальядолид - Барселона 23 Мая прямая трансляция

Стадион: Хосе Соррилья (Вальядолид, Испания), вместимость: 26512
23 Мая 2023 года в 23:00 (+03:00). Испания - Примера, 36-й тур
Главный судья: Сесар Сото Градо (Испания);
Вальядолид
Барселона

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вальядолид - Барселона, которое состоится 23 Мая 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 36-й тур, оно проводится на стадионе: Хосе Соррилья (Вальядолид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вальядолид
Вальядолид
Барселона
Барселона
1ИспанияврХорди Масип
27ИспаниязщИван Фреснеда
5ИспаниязщХави Санчес
15МароккозщДжавад Эль-Ямик
12УругвайзщЛукас Оласа
24ИспанияпзХоакин Фернандес
6ИспанияпзАльваро Агуадо
8Испанияпз Мончу
4ИспанияпзКике Перес
11ЭквадорпзГонсало Плата
25КанаданпКайл Ларин
1ГерманияврМарк-Андре тер Штеген
20ИспаниязщСерхи Роберто
23ФранциязщЖюль Кунде
17ИспаниязщМаркос Алонсо
28ИспаниязщАлекс Бальде
19Кот-д'ИвуарпзФранк Кессье
21НидерландыпзФренки де Йонг
30Испанияпз Гави
22Бразилиянп Рафинья
9ПольшанпРоберт Левандовски
10ИспаниянпАнсу Фати
Главные тренеры
УругвайПауло Пессолано
ИспанияХавьер Эрнандес
История личных встреч
28.08.2022 Испания - Примера 3-й тур Барселона4 : 0Вальядолид
05.04.2021 Испания - Примера 29-й тур Барселона1 : 0Вальядолид
23.12.2020 Испания - Примера 15-й тур Вальядолид0 : 3Барселона
11.07.2020 Испания - Примера 36-й тур Вальядолид0 : 1Барселона
29.10.2019 Испания - Примера 11-й тур Барселона5 : 1Вальядолид
16.02.2019 Испания - Примера 24-й тур Барселона1 : 0Вальядолид
25.08.2018 Испания - Примера 2-й тур Вальядолид0 : 1Барселона
08.03.2014 Испания - Примера 27-й тур Вальядолид1 : 0Барселона
06.10.2013 Испания - Примера 8-й тур Барселона4 : 1Вальядолид
19.05.2013 Испания - Примера 36-й тур Барселона2 : 1Вальядолид
19.05.2023 Испания - Примера 35-й тур 2 : 0Вальядолид
14.05.2023 Испания - Примера 34-й тур Вальядолид0 : 3
04.05.2023 Испания - Примера 33-й тур 2 : 1Вальядолид
30.04.2023 Испания - Примера 32-й тур Вальядолид2 : 5
27.04.2023 Испания - Примера 31-й тур 2 : 1Вальядолид
20.05.2023 Испания - Примера 35-й тур Барселона1 : 2
14.05.2023 Испания - Примера 34-й тур 2 : 4Барселона
02.05.2023 Испания - Примера 33-й тур Барселона1 : 0
29.04.2023 Испания - Примера 32-й тур Барселона4 : 0
26.04.2023 Испания - Примера 31-й тур 2 : 1Барселона
Текстовая трансляция
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Уходи Месси из «ПСЖ» поможет изменить команду на годы вперёд.Колонка Андрея Рабиновича: «ПСЖ» нужно гнать Месси. Без Лео клубу будет гораздо лучше 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 36-го тура Примеры: «Вальядолид» — «Барселона». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
Барселона35 27 4 4 65-15 85 81.0
2
Лига чемпионов
Атлетико М35 22 6 7 63-27 72 68.6
3
Лига чемпионов
Реал Мадрид35 22 5 8 70-33 71 67.6
4
Лига чемпионов
Реал Сосьедад35 19 8 8 47-32 65 61.9
5
Лига Европы
Вильярреал35 18 6 11 54-36 60 57.1
6
Квалификация Лиги конференций
Бетис35 16 8 11 43-38 56 53.3
7 Атлетик Б35 14 8 13 46-39 50 47.6
8 Жирона35 13 9 13 55-50 48 45.7
9 Севилья35 13 9 13 44-49 48 45.7
10 Осасуна35 13 8 14 32-39 47 44.8
11 Райо Вальекано35 12 10 13 42-47 46 43.8
12 Мальорка35 12 8 15 33-40 44 41.9
13 Валенсия35 11 7 17 39-41 40 38.1
14 Альмерия35 11 6 18 46-61 39 37.1
15 Сельта35 10 9 16 40-50 39 37.1
16 Кадис35 9 11 15 28-50 38 36.2
17 Вальядолид35 10 5 20 30-62 35 33.3
18
Зона вылета
Хетафе35 8 11 16 31-44 35 33.3
19
Зона вылета
Эспаньол35 8 10 17 44-61 34 32.4
20
Зона вылета
Эльче35 4 8 23 27-65 20 19.0

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