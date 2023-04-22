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Реал Сосьедад - Альмерия 23 Мая прямая трансляция

Стадион: Реале Арена (Сан-Себастьян, Испания), вместимость: 39313
23 Мая 2023 года в 20:30 (+03:00). Испания - Примера, 36-й тур
Главный судья: Пабло Гонсалес Фуэртес (Испания);
Реал Сосьедад
Альмерия

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Сосьедад - Альмерия, которое состоится 23 Мая 2023 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 36-й тур, оно проводится на стадионе: Реале Арена (Сан-Себастьян, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Альмерия
Альмерия
1ИспанияврАлекс Ремиро
18ИспаниязщАндони Горосабель
20ИспаниязщХон Пачеко
24ФранциязщРобен Ле Норман
12ИспаниязщАйен Муньос
3ИспанияпзМартин Субименди
8ИспанияпзМикель Мерино
14ЯпонияпзТакефуса Кубо
21ИспанияпзДавид Сильва
10ИспаниянпМикель Оярсабаль
19НорвегиянпАлександр Сёрлот
13ИспанияврФернандо Мартинес
19БразилиязщРодриго Эли
22СербиязщСрджан Бабич
20ИспаниязщАлекс Сентельес
17ИспанияпзАлехандро Посо
23ПортугалияпзСаму Кошта
3ИспанияпзГонсало Мелеро
5АргентинапзЛукас Робертоне
16КолумбияпзЛуис Суарес
10ИспаниянпАдриан Эмбарба
14Бразилиянп Лазаро
Главные тренеры
ИспанияИманол Альгуасиль
ИспанияХоан Руби
История личных встреч
08.01.2023 Испания - Примера 16-й тур Альмерия0 : 2Реал Сосьедад
13.02.2015 Испания - Примера 23-й тур Альмерия2 : 2Реал Сосьедад
21.09.2014 Испания - Примера 4-й тур Реал Сосьедад1 : 2Альмерия
25.03.2014 Испания - Примера 29-й тур Альмерия4 : 3Реал Сосьедад
27.10.2013 Испания - Примера 10-й тур Реал Сосьедад3 : 0Альмерия
29.01.2011 Испания - Примера 21-й тур Реал Сосьедад2 : 0Альмерия
13.09.2010 Испания - Примера 2-й тур Альмерия2 : 2Реал Сосьедад
20.05.2023 Испания - Примера 35-й тур 1 : 2Реал Сосьедад
13.05.2023 Испания - Примера 34-й тур Реал Сосьедад2 : 2
02.05.2023 Испания - Примера 33-й тур Реал Сосьедад2 : 0
28.04.2023 Испания - Примера 32-й тур 0 : 2Реал Сосьедад
25.04.2023 Испания - Примера 31-й тур 0 : 0Реал Сосьедад
20.05.2023 Испания - Примера 35-й тур Альмерия3 : 0
13.05.2023 Испания - Примера 34-й тур 3 : 1Альмерия
02.05.2023 Испания - Примера 33-й тур Альмерия2 : 1
29.04.2023 Испания - Примера 32-й тур 4 : 2Альмерия
26.04.2023 Испания - Примера 31-й тур 1 : 2Альмерия
Текстовая трансляция
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Фанаты «Валенсии» довели футболиста до слёз. Но президент Ла Лиги не согласен с критикой от Анчелотти!Громкий скандал в Испании: Скандалище из-за расизма в Испании! Окружение Винисиуса уже советует ему уйти из «Реала» 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 36-го тура Примеры: «Реал Сосьедад» — «Альмерия». Начало встречи запланировано на 20:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
Барселона35 27 4 4 65-15 85 81.0
2
Лига чемпионов
Атлетико М35 22 6 7 63-27 72 68.6
3
Лига чемпионов
Реал Мадрид35 22 5 8 70-33 71 67.6
4
Лига чемпионов
Реал Сосьедад35 19 8 8 47-32 65 61.9
5
Лига Европы
Вильярреал35 18 6 11 54-36 60 57.1
6
Квалификация Лиги конференций
Бетис35 16 8 11 43-38 56 53.3
7 Атлетик Б35 14 8 13 46-39 50 47.6
8 Жирона35 13 9 13 55-50 48 45.7
9 Севилья35 13 9 13 44-49 48 45.7
10 Осасуна35 13 8 14 32-39 47 44.8
11 Райо Вальекано35 12 10 13 42-47 46 43.8
12 Мальорка35 12 8 15 33-40 44 41.9
13 Валенсия35 11 7 17 39-41 40 38.1
14 Альмерия35 11 6 18 46-61 39 37.1
15 Сельта35 10 9 16 40-50 39 37.1
16 Кадис35 9 11 15 28-50 38 36.2
17 Вальядолид35 10 5 20 30-62 35 33.3
18
Зона вылета
Хетафе35 8 11 16 31-44 35 33.3
19
Зона вылета
Эспаньол35 8 10 17 44-61 34 32.4
20
Зона вылета
Эльче35 4 8 23 27-65 20 19.0

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