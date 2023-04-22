Реал Сосьедад - Альмерия 23 Мая прямая трансляция
Стадион: Реале Арена (Сан-Себастьян, Испания), вместимость: 39313
23 Мая 2023 года в 20:30 (+03:00). Испания - Примера, 36-й тур
Главный судья: Пабло Гонсалес Фуэртес (Испания);
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Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Сосьедад - Альмерия, которое состоится 23 Мая 2023 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 36-й тур, оно проводится на стадионе: Реале Арена (Сан-Себастьян, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Альмерия
Альмерия
|1
|вр
|Алекс Ремиро
|18
|зщ
|Андони Горосабель
|20
|зщ
|Хон Пачеко
|24
|зщ
|Робен Ле Норман
|12
|зщ
|Айен Муньос
|3
|пз
|Мартин Субименди
|8
|пз
|Микель Мерино
|14
|пз
|Такефуса Кубо
|21
|пз
|Давид Сильва
|10
|нп
|Микель Оярсабаль
|19
|нп
|Александр Сёрлот
|13
|вр
|Фернандо Мартинес
|19
|зщ
|Родриго Эли
|22
|зщ
|Срджан Бабич
|20
|зщ
|Алекс Сентельес
|17
|пз
|Алехандро Посо
|23
|пз
|Саму Кошта
|3
|пз
|Гонсало Мелеро
|5
|пз
|Лукас Робертоне
|16
|пз
|Луис Суарес
|10
|нп
|Адриан Эмбарба
|14
|нп
|Лазаро
Главные тренеры
|Иманол Альгуасиль
|Хоан Руби
История личных встреч
|08.01.2023
|Испания - Примера
|16-й тур
|0 : 2
|13.02.2015
|Испания - Примера
|23-й тур
|2 : 2
|21.09.2014
|Испания - Примера
|4-й тур
|1 : 2
|25.03.2014
|Испания - Примера
|29-й тур
|4 : 3
|27.10.2013
|Испания - Примера
|10-й тур
|3 : 0
|29.01.2011
|Испания - Примера
|21-й тур
|2 : 0
|13.09.2010
|Испания - Примера
|2-й тур
|2 : 2
|20.05.2023
|Испания - Примера
|35-й тур
|1 : 2
|13.05.2023
|Испания - Примера
|34-й тур
|2 : 2
|02.05.2023
|Испания - Примера
|33-й тур
|2 : 0
|28.04.2023
|Испания - Примера
|32-й тур
|0 : 2
|25.04.2023
|Испания - Примера
|31-й тур
|0 : 0
|20.05.2023
|Испания - Примера
|35-й тур
|3 : 0
|13.05.2023
|Испания - Примера
|34-й тур
|3 : 1
|02.05.2023
|Испания - Примера
|33-й тур
|2 : 1
|29.04.2023
|Испания - Примера
|32-й тур
|4 : 2
|26.04.2023
|Испания - Примера
|31-й тур
|1 : 2
Текстовая трансляция
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Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|35
|27
|4
|4
|65-15
|85
|81.0
| 2
Лига чемпионов
|Атлетико М
|35
|22
|6
|7
|63-27
|72
|68.6
| 3
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|35
|22
|5
|8
|70-33
|71
|67.6
| 4
Лига чемпионов
|Реал Сосьедад
|35
|19
|8
|8
|47-32
|65
|61.9
| 5
Лига Европы
|Вильярреал
|35
|18
|6
|11
|54-36
|60
|57.1
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Бетис
|35
|16
|8
|11
|43-38
|56
|53.3
|7
|Атлетик Б
|35
|14
|8
|13
|46-39
|50
|47.6
|8
|Жирона
|35
|13
|9
|13
|55-50
|48
|45.7
|9
|Севилья
|35
|13
|9
|13
|44-49
|48
|45.7
|10
|Осасуна
|35
|13
|8
|14
|32-39
|47
|44.8
|11
|Райо Вальекано
|35
|12
|10
|13
|42-47
|46
|43.8
|12
|Мальорка
|35
|12
|8
|15
|33-40
|44
|41.9
|13
|Валенсия
|35
|11
|7
|17
|39-41
|40
|38.1
|14
|Альмерия
|35
|11
|6
|18
|46-61
|39
|37.1
|15
|Сельта
|35
|10
|9
|16
|40-50
|39
|37.1
|16
|Кадис
|35
|9
|11
|15
|28-50
|38
|36.2
|17
|Вальядолид
|35
|10
|5
|20
|30-62
|35
|33.3
| 18
Зона вылета
|Хетафе
|35
|8
|11
|16
|31-44
|35
|33.3
| 19
Зона вылета
|Эспаньол
|35
|8
|10
|17
|44-61
|34
|32.4
| 20
Зона вылета
|Эльче
|35
|4
|8
|23
|27-65
|20
|19.0