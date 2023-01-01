23:20 ()
Свернуть список

США U20 - Фиджи U20 23 Мая прямая трансляция

23 Мая 2023 года в 21:00 (+03:00). U20 ЧМ-2023 - финальный раунд, Группа B. 2-й тур
США U20
Фиджи U20

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между США U20 - Фиджи U20, которое состоится 23 Мая 2023 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U20 ЧМ-2023 - финальный раунд, Группа B. 2-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
США U20
Фиджи U20
Главные тренеры
СШАМайкл Варас
История личных встреч
20.05.2023 U20 ЧМ-2023 - финальный раунд Группа B. 1-й тур США U201 : 0
04.06.2017 U20 ЧМ-2017 - финальный раунд 1/4 финала 2 : 1 ДВСША U20
01.06.2017 U20 ЧМ-2017 - финальный раунд 1/8 финала США U206 : 0
28.05.2017 U20 ЧМ-2017 - финальный раунд Группа F. 3-й тур США U201 : 1
25.05.2017 U20 ЧМ-2017 - финальный раунд Группа F. 2-й тур 0 : 1США U20
21.05.2023 U20 ЧМ-2023 - финальный раунд Группа B. 1-й тур Фиджи U200 : 4
07.06.2015 U20 ЧМ-2015 - финальный раунд Группа F. 3-й тур Фиджи U200 : 3
04.06.2015 U20 ЧМ-2015 - финальный раунд Группа F. 2-й тур 0 : 3Фиджи U20
01.06.2015 U20 ЧМ-2015 - финальный раунд Группа F. 1-й тур 8 : 1Фиджи U20
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1
1/8 финала
Аргентина U2013
2
1/8 финала
Новая Зеландия U2013
3
1/8 финала - возможный выход
Узбекистан U2010
4 Гватемала U2010
Группа B
КомандаИО
1
1/8 финала
Словакия U2013
2
1/8 финала
США U2013
3
1/8 финала - возможный выход
Эквадор U2010
4 Фиджи U2010
Группа C
КомандаИО
1
1/8 финала
Колумбия U2013
2
1/8 финала
Япония U2013
3
1/8 финала - возможный выход
Израиль U2010
4 Сенегал U2010
Группа D
КомандаИО
1
1/8 финала
Италия U2013
2
1/8 финала
Нигерия U2013
3
1/8 финала - возможный выход
Бразилия U2010
4 Доминиканская Республика U2010
Группа E
КомандаИО
1
1/8 финала
Англия U2013
2
1/8 финала
Уругвай U2000
3
1/8 финала - возможный выход
Ирак U2000
4 Тунис U2010
Группа F
КомандаИО
1
1/8 финала
Южная Корея U2013
2
1/8 финала
Гондурас U2000
3
1/8 финала - возможный выход
Гамбия U2000
4 Франция U2010

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close