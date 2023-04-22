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Лос-Анджелес Лейкерс - Денвер Наггетс прямая трансляция 23.05.2023

Стадион: Крипто.ком Арена (Лос-Анджелес, США), вместимость: 19506
23 Мая 2023 года в 03:30 (+03:00). НБА - плей-офф, Финал - Запад. 4-й матч
Лос-Анджелес Лейкерс
Денвер Наггетс

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Лос-Анджелес Лейкерс - Денвер Наггетс, которое состоится 23 Мая 2023 года в 03:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - плей-офф, Финал - Запад. 4-й матч, оно проводится на стадионе: Крипто.ком Арена (Лос-Анджелес, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Денвер Наггетс
Денвер
Главные тренеры
СШАДарвин Хэм
СШАМайк Мэлоун
История личных встреч
21.05.2023 НБА - плей-офф Финал - Запад. 3-й матч Лос-Анджелес Лейкерс108 : 119Денвер Наггетс
19.05.2023 НБА - плей-офф Финал - Запад. 2-й матч Денвер Наггетс108 : 103Лос-Анджелес Лейкерс
17.05.2023 НБА - плей-офф Финал - Запад. 1-й матч Денвер Наггетс132 : 126Лос-Анджелес Лейкерс
10.01.2023 НБА - регулярный чемпионат Денвер Наггетс122 : 109Лос-Анджелес Лейкерс
17.12.2022 НБА - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Лейкерс126 : 108Денвер Наггетс
31.10.2022 НБА - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Лейкерс121 : 110Денвер Наггетс
27.10.2022 НБА - регулярный чемпионат Денвер Наггетс110 : 99Лос-Анджелес Лейкерс
11.04.2022 НБА - регулярный чемпионат Денвер Наггетс141 : 146 ОТЛос-Анджелес Лейкерс
03.04.2022 НБА - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Лейкерс118 : 129Денвер Наггетс
16.01.2022 НБА - регулярный чемпионат Денвер Наггетс133 : 96Лос-Анджелес Лейкерс
21.05.2023 НБА - плей-офф Финал - Запад. 3-й матч Лос-Анджелес Лейкерс108 : 119Денвер Наггетс
19.05.2023 НБА - плей-офф Финал - Запад. 2-й матч Денвер Наггетс108 : 103Лос-Анджелес Лейкерс
17.05.2023 НБА - плей-офф Финал - Запад. 1-й матч Денвер Наггетс132 : 126Лос-Анджелес Лейкерс
13.05.2023 НБА - плей-офф 1/2 финала - Запад. 6-й матч Лос-Анджелес Лейкерс122 : 101
11.05.2023 НБА - плей-офф 1/2 финала - Запад. 5-й матч 121 : 106Лос-Анджелес Лейкерс
21.05.2023 НБА - плей-офф Финал - Запад. 3-й матч Лос-Анджелес Лейкерс108 : 119Денвер Наггетс
19.05.2023 НБА - плей-офф Финал - Запад. 2-й матч Денвер Наггетс108 : 103Лос-Анджелес Лейкерс
17.05.2023 НБА - плей-офф Финал - Запад. 1-й матч Денвер Наггетс132 : 126Лос-Анджелес Лейкерс
12.05.2023 НБА - плей-офф 1/2 финала - Запад. 6-й матч 100 : 125Денвер Наггетс
10.05.2023 НБА - плей-офф 1/2 финала - Запад. 5-й матч Денвер Наггетс118 : 102
Турнирная таблица
1/4 финала - Восток
Метка1234567 Выигрыши Мячи
QFE3
 Филадельфия Сиксерс
Бруклин Нетс
Филадельфия Сиксерс
Бруклин Нетс
121 : 101
Филадельфия Сиксерс
Бруклин Нетс
96 : 84
Бруклин Нетс
Филадельфия Сиксерс
97 : 102
Бруклин Нетс
Филадельфия Сиксерс
88 : 96
4
0
415
370
QFE2
 Бостон Селтикс
Атланта Хоукс
Бостон Селтикс
Атланта Хоукс
112 : 99
Бостон Селтикс
Атланта Хоукс
119 : 106
Атланта Хоукс
Бостон Селтикс
130 : 122
Атланта Хоукс
Бостон Селтикс
121 : 129
Бостон Селтикс
Атланта Хоукс
117 : 119
Атланта Хоукс
Бостон Селтикс
120 : 128
4
2
727
695
QFE4
 Кливленд Кавальерс
Нью-Йорк Никс
Кливленд Кавальерс
Нью-Йорк Никс
97 : 101
Кливленд Кавальерс
Нью-Йорк Никс
107 : 90
Нью-Йорк Никс
Кливленд Кавальерс
99 : 79
Нью-Йорк Никс
Кливленд Кавальерс
102 : 93
Кливленд Кавальерс
Нью-Йорк Никс
95 : 106
1
4
471
498
QFE1
 Милуоки Бакс
Майами Хит
Милуоки Бакс
Майами Хит
117 : 130
Милуоки Бакс
Майами Хит
138 : 122
Майами Хит
Милуоки Бакс
121 : 99
Майами Хит
Милуоки Бакс
119 : 114
Милуоки Бакс
Майами Хит
126 : 128 ОТ
1
4
594
620
1/4 финала - Запад
Метка1234567 Выигрыши Мячи
QFW3
 Сакраменто Кингз
Голден Стэйт Уорриорз
Сакраменто Кингз
Голден Стэйт Уорриорз
126 : 123
Сакраменто Кингз
Голден Стэйт Уорриорз
114 : 106
Голден Стэйт Уорриорз
Сакраменто Кингз
114 : 97
Голден Стэйт Уорриорз
Сакраменто Кингз
126 : 125
Сакраменто Кингз
Голден Стэйт Уорриорз
116 : 123
Голден Стэйт Уорриорз
Сакраменто Кингз
99 : 118
Сакраменто Кингз
Голден Стэйт Уорриорз
100 : 120
3
4
796
811
QFW2
 Мемфис Гриззлиз
Лос-Анджелес Лейкерс
Мемфис Гриззлиз
Лос-Анджелес Лейкерс
112 : 128
Мемфис Гриззлиз
Лос-Анджелес Лейкерс
103 : 93
Лос-Анджелес Лейкерс
Мемфис Гриззлиз
111 : 101
Лос-Анджелес Лейкерс
Мемфис Гриззлиз
117 : 111 ОТ
Мемфис Гриззлиз
Лос-Анджелес Лейкерс
116 : 99
Лос-Анджелес Лейкерс
Мемфис Гриззлиз
125 : 85
2
4
628
673
QFW4
 Финикс Санз
Лос-Анджелес Клипперс
Финикс Санз
Лос-Анджелес Клипперс
110 : 115
Финикс Санз
Лос-Анджелес Клипперс
123 : 109
Лос-Анджелес Клипперс
Финикс Санз
124 : 129
Лос-Анджелес Клипперс
Финикс Санз
100 : 112
Финикс Санз
Лос-Анджелес Клипперс
136 : 130
4
1
610
578
QFW1
 Денвер Наггетс
Миннесота Тимбервулвз
Денвер Наггетс
Миннесота Тимбервулвз
109 : 80
Денвер Наггетс
Миннесота Тимбервулвз
122 : 113
Миннесота Тимбервулвз
Денвер Наггетс
111 : 120
Миннесота Тимбервулвз
Денвер Наггетс
114 : 108 ОТ
Денвер Наггетс
Миннесота Тимбервулвз
112 : 109
4
1
571
527
1/2 финала - Восток
Метка1234567 Выигрыши Мячи
SFE1
 Нью-Йорк Никс
Майами Хит
Нью-Йорк Никс
Майами Хит
101 : 108
Нью-Йорк Никс
Майами Хит
111 : 105
Майами Хит
Нью-Йорк Никс
105 : 86
Майами Хит
Нью-Йорк Никс
109 : 101
Нью-Йорк Никс
Майами Хит
112 : 103
Майами Хит
Нью-Йорк Никс
96 : 92
2
4
603
626
SFE2
 Бостон Селтикс
Филадельфия Сиксерс
Бостон Селтикс
Филадельфия Сиксерс
115 : 119
Бостон Селтикс
Филадельфия Сиксерс
121 : 87
Филадельфия Сиксерс
Бостон Селтикс
102 : 114
Филадельфия Сиксерс
Бостон Селтикс
116 : 115 ОТ
Бостон Селтикс
Филадельфия Сиксерс
103 : 115
Филадельфия Сиксерс
Бостон Селтикс
86 : 95
Бостон Селтикс
Филадельфия Сиксерс
112 : 88
4
3
775
713
1/2 финала - Запад
Метка1234567 Выигрыши Мячи
SFW1
 Денвер Наггетс
Финикс Санз
Денвер Наггетс
Финикс Санз
125 : 107
Денвер Наггетс
Финикс Санз
97 : 87
Финикс Санз
Денвер Наггетс
121 : 114
Финикс Санз
Денвер Наггетс
129 : 124
Денвер Наггетс
Финикс Санз
118 : 102
Финикс Санз
Денвер Наггетс
100 : 125
4
2
703
646
SFW2
 Голден Стэйт Уорриорз
Лос-Анджелес Лейкерс
Голден Стэйт Уорриорз
Лос-Анджелес Лейкерс
112 : 117
Голден Стэйт Уорриорз
Лос-Анджелес Лейкерс
127 : 100
Лос-Анджелес Лейкерс
Голден Стэйт Уорриорз
127 : 97
Лос-Анджелес Лейкерс
Голден Стэйт Уорриорз
104 : 101
Голден Стэйт Уорриорз
Лос-Анджелес Лейкерс
121 : 106
Лос-Анджелес Лейкерс
Голден Стэйт Уорриорз
122 : 101
2
4
659
676
Финал - Восток
Метка1234567 Выигрыши Мячи
FE
 Бостон Селтикс
Майами Хит
Бостон Селтикс
Майами Хит
116 : 123
Бостон Селтикс
Майами Хит
105 : 111
Майами Хит
Бостон Селтикс
128 : 102
Майами Хит
Бостон Селтикс
24.05
Бостон Селтикс
Майами Хит
26.05
Майами Хит
Бостон Селтикс
28.05
Бостон Селтикс
Майами Хит
30.05
0
3
323
362
Финал - Запад
Метка1234567 Выигрыши Мячи
FW
 Денвер Наггетс
Лос-Анджелес Лейкерс
Денвер Наггетс
Лос-Анджелес Лейкерс
132 : 126
Денвер Наггетс
Лос-Анджелес Лейкерс
108 : 103
Лос-Анджелес Лейкерс
Денвер Наггетс
108 : 119
Лос-Анджелес Лейкерс
Денвер Наггетс
23.05
Денвер Наггетс
Лос-Анджелес Лейкерс
25.05
Лос-Анджелес Лейкерс
Денвер Наггетс
27.05
Денвер Наггетс
Лос-Анджелес Лейкерс
29.05
3
0
359
337
Финал
Метка1234567 Выигрыши Мячи
F
 
 
01.06
 
 
03.06
 
 
05.06
 
 
07.06
 
 
09.06
 
 
11.06
 
 
13.06
0
0
0
0

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