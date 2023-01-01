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Германия - Франция 23 Мая прямая трансляция

Стадион: Нокиа-Арена (Тампере, Финляндия), вместимость: 13455
23 Мая 2023 года в 12:20 (+03:00). ЧМ-2023, Группа A
Германия
Франция

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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Германия - Франция, которое состоится 23 Мая 2023 года в 12:20 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2023, оно проводится на стадионе: Нокиа-Арена (Тампере, Финляндия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Германия
Франция
Главные тренеры
ГерманияХарольд Крайс
ФранцияФилипп Бозон
История личных встреч
16.05.2022 ЧМ-2022 Группа A Франция2 : 3Германия
14.05.2019 ЧМ-2019 Группа A Германия4 : 1Франция
07.05.2016 ЧМ-2016 Группа B. 1-й тур Франция3 : 2 БГермания
02.05.2015 ЧМ-2015 Группа A. 1-й тур Франция1 : 2Германия
14.05.2013 ЧМ-2013 Группа B. 7-й тур Франция2 : 3 ОТГермания
28.04.2009 ЧМ-2009 Группа B. 3-й тур Франция2 : 1Германия
21.05.2023 ЧМ-2023 Группа A Германия7 : 2
19.05.2023 ЧМ-2023 Группа A 2 : 4Германия
18.05.2023 ЧМ-2023 Группа A 4 : 6Германия
15.05.2023 ЧМ-2023 Группа A Германия2 : 3
13.05.2023 ЧМ-2023 Группа A Германия3 : 4
21.05.2023 ЧМ-2023 Группа A 9 : 0Франция
20.05.2023 ЧМ-2023 Группа A 4 : 0Франция
17.05.2023 ЧМ-2023 Группа A 5 : 3Франция
16.05.2023 ЧМ-2023 Группа A Франция2 : 3 ОТ
14.05.2023 ЧМ-2023 Группа A Франция3 : 4 ОТ
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1
1/4 финала
США618
2
1/4 финала
Швеция617
3
1/4 финала
Финляндия613
4
1/4 финала
Германия69
5 Дания68
6 Франция64
7 Австрия73
8
Зона вылета
Венгрия73
Группа B
КомандаИО
1
1/4 финала
Швейцария618
2
1/4 финала
Чехия613
3
1/4 финала
Канада612
4
1/4 финала
Латвия611
5 Словакия68
6 Казахстан77
7 Норвегия66
8
Зона вылета
Словения70

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