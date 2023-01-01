Швеция - США 23 Мая прямая трансляция
Стадион: Нокиа-Арена (Тампере, Финляндия), вместимость: 13455
23 Мая 2023 года в 16:20 (+03:00). ЧМ-2023, Группа A
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Швеция - США, которое состоится 23 Мая 2023 года в 16:20 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2023, оно проводится на стадионе: Нокиа-Арена (Тампере, Финляндия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Швеция
США
Главные тренеры
|Сэм Халлам
|Дэвид Куинн
История личных встреч
|21.05.2022
|ЧМ-2022
|Группа B
|3 : 2 ОТ
|19.05.2018
|ЧМ-2018
|1/2 финала
|6 : 0
|08.05.2017
|ЧМ-2017
|Группа A
|4 : 3
|10.12.2013
|Универсиада
|Группа A. 1-й тур
|2 : 0
|04.05.2011
|ЧМ-2011
|Группа C. 3-й тур
|6 : 2
|10.05.2009
|ЧМ-2009
|За 3-е место
|2 : 4
|29.04.2009
|ЧМ-2009
|Группа C. 3-й тур
|6 : 5 ОТ
|22.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа A
|1 : 4
|20.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа A
|4 : 0
|18.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа A
|1 : 7
|15.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа A
|1 : 2 Б
|14.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа A
|5 : 0
|21.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа A
|9 : 0
|20.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа A
|3 : 0
|17.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа A
|4 : 1
|15.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа A
|2 : 3
|14.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа A
|7 : 1
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|США
|6
|18
| 2
1/4 финала
|Швеция
|6
|17
| 3
1/4 финала
|Финляндия
|6
|13
| 4
1/4 финала
|Германия
|6
|9
|5
|Дания
|6
|8
|6
|Франция
|6
|4
|7
|Австрия
|7
|3
| 8
Зона вылета
|Венгрия
|7
|3
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Швейцария
|6
|18
| 2
1/4 финала
|Чехия
|6
|13
| 3
1/4 финала
|Канада
|6
|12
| 4
1/4 финала
|Латвия
|6
|11
|5
|Словакия
|6
|8
|6
|Казахстан
|7
|7
|7
|Норвегия
|6
|6
| 8
Зона вылета
|Словения
|7
|0