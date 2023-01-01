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Швеция - США 23 Мая прямая трансляция

Стадион: Нокиа-Арена (Тампере, Финляндия), вместимость: 13455
23 Мая 2023 года в 16:20 (+03:00). ЧМ-2023, Группа A
Швеция
США

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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Швеция - США, которое состоится 23 Мая 2023 года в 16:20 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2023, оно проводится на стадионе: Нокиа-Арена (Тампере, Финляндия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Швеция
США
Главные тренеры
ШвецияСэм Халлам
СШАДэвид Куинн
История личных встреч
21.05.2022 ЧМ-2022 Группа B США3 : 2 ОТШвеция
19.05.2018 ЧМ-2018 1/2 финала Швеция6 : 0США
08.05.2017 ЧМ-2017 Группа A США4 : 3Швеция
10.12.2013 Универсиада Группа A. 1-й тур США2 : 0Швеция
04.05.2011 ЧМ-2011 Группа C. 3-й тур Швеция6 : 2США
10.05.2009 ЧМ-2009 За 3-е место США2 : 4Швеция
29.04.2009 ЧМ-2009 Группа C. 3-й тур Швеция6 : 5 ОТСША
22.05.2023 ЧМ-2023 Группа A 1 : 4Швеция
20.05.2023 ЧМ-2023 Группа A Швеция4 : 0
18.05.2023 ЧМ-2023 Группа A 1 : 7Швеция
15.05.2023 ЧМ-2023 Группа A 1 : 2 БШвеция
14.05.2023 ЧМ-2023 Группа A Швеция5 : 0
21.05.2023 ЧМ-2023 Группа A США9 : 0
20.05.2023 ЧМ-2023 Группа A США3 : 0
17.05.2023 ЧМ-2023 Группа A США4 : 1
15.05.2023 ЧМ-2023 Группа A 2 : 3США
14.05.2023 ЧМ-2023 Группа A США7 : 1
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1
1/4 финала
США618
2
1/4 финала
Швеция617
3
1/4 финала
Финляндия613
4
1/4 финала
Германия69
5 Дания68
6 Франция64
7 Австрия73
8
Зона вылета
Венгрия73
Группа B
КомандаИО
1
1/4 финала
Швейцария618
2
1/4 финала
Чехия613
3
1/4 финала
Канада612
4
1/4 финала
Латвия611
5 Словакия68
6 Казахстан77
7 Норвегия66
8
Зона вылета
Словения70

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