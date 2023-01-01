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Канада - Чехия 23 Мая прямая трансляция

Стадион: Арена-Рига (Рига, Латвия), вместимость: 10300
23 Мая 2023 года в 16:20 (+03:00). ЧМ-2023, Группа B
Канада
Чехия

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Канада - Чехия, которое состоится 23 Мая 2023 года в 16:20 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2023, оно проводится на стадионе: Арена-Рига (Рига, Латвия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Канада
Чехия
Главные тренеры
КанадаАндре Туриньи
ФинляндияКари Ялонен
История личных встреч
28.05.2022 ЧМ-2022 1/2 финала Канада6 : 1Чехия
25.05.2019 ЧМ-2019 1/2 финала Канада5 : 1Чехия
24.02.2018 Олимпийские игры 2018 За 3-е место Чехия4 : 6Канада
17.02.2018 Олимпийские игры 2018 Группа A. 2-й тур Канада2 : 3 БЧехия
15.12.2017 Еврохоккейтур Кубок Первого канала Чехия4 : 1Канада
05.05.2017 ЧМ-2017 Группа B Чехия1 : 4Канада
18.09.2016 Кубок Мира Группа A Канада6 : 0Чехия
16.05.2015 ЧМ-2015 1/2 финала Канада2 : 0Чехия
04.05.2015 ЧМ-2015 Группа A. 3-й тур Канада6 : 3Чехия
12.05.2014 ЧМ-2014 Группа A. 3-й тур Чехия3 : 4Канада
22.05.2023 ЧМ-2023 Группа B Канада2 : 3 Б
20.05.2023 ЧМ-2023 Группа B Канада2 : 3
17.05.2023 ЧМ-2023 Группа B Канада5 : 1
15.05.2023 ЧМ-2023 Группа B 1 : 2 БКанада
14.05.2023 ЧМ-2023 Группа B 2 : 5Канада
21.05.2023 ЧМ-2023 Группа B Чехия2 : 4
20.05.2023 ЧМ-2023 Группа B 0 : 2Чехия
18.05.2023 ЧМ-2023 Группа B Чехия6 : 2
15.05.2023 ЧМ-2023 Группа B Чехия3 : 4 ОТ
14.05.2023 ЧМ-2023 Группа B Чехия5 : 1
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Скромные норвежские парни из местной лиги реализовали броски очень красиво и обыграли «кленовых» лишь во второй раз в истории.Подробности сенсации на ЧМ-2023: Мощная сенсация на ЧМ по хоккею! Канаду просто унизили в серии буллитов 0'Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча группового этапа чемпионата мира по хоккею: Канада — Чехия. Это соперники по группе B. Начало встречи запланировано на 16:20 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1
1/4 финала
США618
2
1/4 финала
Швеция617
3
1/4 финала
Финляндия613
4
1/4 финала
Германия69
5 Дания68
6 Франция64
7 Австрия73
8
Зона вылета
Венгрия73
Группа B
КомандаИО
1
1/4 финала
Швейцария618
2
1/4 финала
Чехия613
3
1/4 финала
Канада612
4
1/4 финала
Латвия611
5 Словакия68
6 Казахстан77
7 Норвегия66
8
Зона вылета
Словения70

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