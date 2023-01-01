Канада - Чехия 23 Мая прямая трансляция
Стадион: Арена-Рига (Рига, Латвия), вместимость: 10300
23 Мая 2023 года в 16:20 (+03:00). ЧМ-2023, Группа B
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Канада - Чехия, которое состоится 23 Мая 2023 года в 16:20 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2023, оно проводится на стадионе: Арена-Рига (Рига, Латвия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Канада
Чехия
Главные тренеры
|Андре Туриньи
|Кари Ялонен
История личных встреч
|28.05.2022
|ЧМ-2022
|1/2 финала
|6 : 1
|25.05.2019
|ЧМ-2019
|1/2 финала
|5 : 1
|24.02.2018
|Олимпийские игры 2018
|За 3-е место
|4 : 6
|17.02.2018
|Олимпийские игры 2018
|Группа A. 2-й тур
|2 : 3 Б
|15.12.2017
|Еврохоккейтур
|Кубок Первого канала
|4 : 1
|05.05.2017
|ЧМ-2017
|Группа B
|1 : 4
|18.09.2016
|Кубок Мира
|Группа A
|6 : 0
|16.05.2015
|ЧМ-2015
|1/2 финала
|2 : 0
|04.05.2015
|ЧМ-2015
|Группа A. 3-й тур
|6 : 3
|12.05.2014
|ЧМ-2014
|Группа A. 3-й тур
|3 : 4
|22.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа B
|2 : 3 Б
|20.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа B
|2 : 3
|17.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа B
|5 : 1
|15.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа B
|1 : 2 Б
|14.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа B
|2 : 5
|21.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа B
|2 : 4
|20.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа B
|0 : 2
|18.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа B
|6 : 2
|15.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа B
|3 : 4 ОТ
|14.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа B
|5 : 1
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Скромные норвежские парни из местной лиги реализовали броски очень красиво и обыграли «кленовых» лишь во второй раз в истории.Подробности сенсации на ЧМ-2023: Мощная сенсация на ЧМ по хоккею! Канаду просто унизили в серии буллитов 0'Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча группового этапа чемпионата мира по хоккею: Канада — Чехия. Это соперники по группе B. Начало встречи запланировано на 16:20 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|США
|6
|18
| 2
1/4 финала
|Швеция
|6
|17
| 3
1/4 финала
|Финляндия
|6
|13
| 4
1/4 финала
|Германия
|6
|9
|5
|Дания
|6
|8
|6
|Франция
|6
|4
|7
|Австрия
|7
|3
| 8
Зона вылета
|Венгрия
|7
|3
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Швейцария
|6
|18
| 2
1/4 финала
|Чехия
|6
|13
| 3
1/4 финала
|Канада
|6
|12
| 4
1/4 финала
|Латвия
|6
|11
|5
|Словакия
|6
|8
|6
|Казахстан
|7
|7
|7
|Норвегия
|6
|6
| 8
Зона вылета
|Словения
|7
|0