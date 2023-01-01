Словакия - Норвегия 23 Мая прямая трансляция
Стадион: Арена-Рига (Рига, Латвия), вместимость: 10300
23 Мая 2023 года в 12:20 (+03:00). ЧМ-2023, Группа B
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Стартовый состав
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Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Словакия - Норвегия, которое состоится 23 Мая 2023 года в 12:20 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2023, оно проводится на стадионе: Арена-Рига (Рига, Латвия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Словакия
Норвегия
Главные тренеры
|Крэйг Рэмзи
|Тобиас Юханссон
История личных встреч
|06.05.2015
|ЧМ-2015
|Группа B. 4-й тур
|2 : 3
|14.05.2014
|ЧМ-2014
|Группа A. 4-й тур
|5 : 2
|24.02.2010
|Олимпийские игры 2010
|Квалификация
|4 : 3
|04.05.2009
|ЧМ-2009
|Группа F. 3-й тур
|3 : 2 ОТ
|04.05.2008
|ЧМ-2008
|Группа C. 1-й тур
|5 : 1
|28.04.2007
|ЧМ-2007
|Группа C. 1-й тур
|3 : 0
|21.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа B
|0 : 1
|19.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа B
|4 : 3 Б
|18.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа B
|4 : 2
|15.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа B
|1 : 2 Б
|13.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа B
|2 : 1
|22.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа B
|2 : 3 Б
|20.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа B
|0 : 2
|17.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа B
|2 : 1
|16.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа B
|0 : 1
|14.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа B
|0 : 3
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|США
|6
|18
| 2
1/4 финала
|Швеция
|6
|17
| 3
1/4 финала
|Финляндия
|6
|13
| 4
1/4 финала
|Германия
|6
|9
|5
|Дания
|6
|8
|6
|Франция
|6
|4
|7
|Австрия
|7
|3
| 8
Зона вылета
|Венгрия
|7
|3
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Швейцария
|6
|18
| 2
1/4 финала
|Чехия
|6
|13
| 3
1/4 финала
|Канада
|6
|12
| 4
1/4 финала
|Латвия
|6
|11
|5
|Словакия
|6
|8
|6
|Казахстан
|7
|7
|7
|Норвегия
|6
|6
| 8
Зона вылета
|Словения
|7
|0