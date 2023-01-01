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Словакия - Норвегия 23 Мая прямая трансляция

Стадион: Арена-Рига (Рига, Латвия), вместимость: 10300
23 Мая 2023 года в 12:20 (+03:00). ЧМ-2023, Группа B
Словакия
Норвегия

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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Словакия - Норвегия, которое состоится 23 Мая 2023 года в 12:20 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2023, оно проводится на стадионе: Арена-Рига (Рига, Латвия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Словакия
Норвегия
Главные тренеры
КанадаКрэйг Рэмзи
ШвецияТобиас Юханссон
История личных встреч
06.05.2015 ЧМ-2015 Группа B. 4-й тур Словакия2 : 3Норвегия
14.05.2014 ЧМ-2014 Группа A. 4-й тур Словакия5 : 2Норвегия
24.02.2010 Олимпийские игры 2010 Квалификация Словакия4 : 3Норвегия
04.05.2009 ЧМ-2009 Группа F. 3-й тур Словакия3 : 2 ОТНорвегия
04.05.2008 ЧМ-2008 Группа C. 1-й тур Словакия5 : 1Норвегия
28.04.2007 ЧМ-2007 Группа C. 1-й тур Словакия3 : 0Норвегия
21.05.2023 ЧМ-2023 Группа B 0 : 1Словакия
19.05.2023 ЧМ-2023 Группа B 4 : 3 БСловакия
18.05.2023 ЧМ-2023 Группа B 4 : 2Словакия
15.05.2023 ЧМ-2023 Группа B Словакия1 : 2 Б
13.05.2023 ЧМ-2023 Группа B Словакия2 : 1
22.05.2023 ЧМ-2023 Группа B 2 : 3 БНорвегия
20.05.2023 ЧМ-2023 Группа B Норвегия0 : 2
17.05.2023 ЧМ-2023 Группа B 2 : 1Норвегия
16.05.2023 ЧМ-2023 Группа B 0 : 1Норвегия
14.05.2023 ЧМ-2023 Группа B Норвегия0 : 3
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1
1/4 финала
США618
2
1/4 финала
Швеция617
3
1/4 финала
Финляндия613
4
1/4 финала
Германия69
5 Дания68
6 Франция64
7 Австрия73
8
Зона вылета
Венгрия73
Группа B
КомандаИО
1
1/4 финала
Швейцария618
2
1/4 финала
Чехия613
3
1/4 финала
Канада612
4
1/4 финала
Латвия611
5 Словакия68
6 Казахстан77
7 Норвегия66
8
Зона вылета
Словения70

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