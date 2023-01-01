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Швейцария - Латвия 23 Мая прямая трансляция

Стадион: Арена-Рига (Рига, Латвия), вместимость: 10300
23 Мая 2023 года в 20:20 (+03:00). ЧМ-2023, Группа B
Швейцария
Латвия

Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Швейцария - Латвия, которое состоится 23 Мая 2023 года в 20:20 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2023, оно проводится на стадионе: Арена-Рига (Рига, Латвия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Швейцария
Латвия
Главные тренеры
ШвейцарияПатрик Фишер
ЛатвияХарийс Витолиньш
История личных встреч
12.05.2019 ЧМ-2019 Группа B Латвия1 : 3Швейцария
11.05.2016 ЧМ-2016 Группа A. 4-й тур Швейцария5 : 4Латвия
06.05.2015 ЧМ-2015 Группа A. 4-й тур Швейцария1 : 2 ОТЛатвия
20.05.2014 ЧМ-2014 Группа B. 7-й тур Латвия2 : 3Швейцария
18.02.2014 Олимпийские игры 2014 Квалификация Швейцария1 : 3Латвия
12.02.2014 Олимпийские игры 2014 Группа C. 1-й тур Латвия0 : 1Швейцария
08.05.2010 ЧМ-2010 Группа B. 1-й тур Швейцария3 : 1Латвия
30.04.2009 ЧМ-2009 Группа Е. 1-й тур Швейцария1 : 2 БЛатвия
28.04.2007 ЧМ-2007 Группа A. 1-й тур Швейцария2 : 1Латвия
21.05.2023 ЧМ-2023 Группа B 2 : 4Швейцария
20.05.2023 ЧМ-2023 Группа B 2 : 3Швейцария
18.05.2023 ЧМ-2023 Группа B Швейцария4 : 2
16.05.2023 ЧМ-2023 Группа B Швейцария5 : 0
14.05.2023 ЧМ-2023 Группа B 0 : 3Швейцария
20.05.2023 ЧМ-2023 Группа B 0 : 7Латвия
19.05.2023 ЧМ-2023 Группа B Латвия3 : 2
17.05.2023 ЧМ-2023 Группа B Латвия2 : 1
15.05.2023 ЧМ-2023 Группа B 3 : 4 ОТЛатвия
13.05.2023 ЧМ-2023 Группа B 2 : 1Латвия
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1
1/4 финала
США618
2
1/4 финала
Швеция617
3
1/4 финала
Финляндия613
4
1/4 финала
Германия69
5 Дания68
6 Франция64
7 Австрия73
8
Зона вылета
Венгрия73
Группа B
КомандаИО
1
1/4 финала
Швейцария618
2
1/4 финала
Чехия613
3
1/4 финала
Канада612
4
1/4 финала
Латвия611
5 Словакия68
6 Казахстан77
7 Норвегия66
8
Зона вылета
Словения70

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