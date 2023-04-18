Флорида Пантерз - Каролина Харрикейнз 23 Мая прямая трансляция
Стадион: Эф-Эл-Эй Лайв-Арена (Санрайз, США), вместимость: 19434
23 Мая 2023 года в 03:00 (+03:00). НХЛ - плей-офф, Финал - Восток. 3-й матч
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Флорида Пантерз - Каролина Харрикейнз, которое состоится 23 Мая 2023 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - плей-офф, оно проводится на стадионе: Эф-Эл-Эй Лайв-Арена (Санрайз, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Флорида Пантерз
Санрайз
Каролина Харрикейнз
Роли
Главные тренеры
|Пол Морис
|Род Бриндамор
История личных встреч
|21.05.2023
|НХЛ - плей-офф
|Финал - Восток. 2-й матч
|1 : 2 ОТ
|19.05.2023
|НХЛ - плей-офф
|Финал - Восток. 1-й матч
|2 : 3 ОТ
|14.04.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 6
|31.12.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 0
|10.11.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 0
|01.10.2022
|НХЛ - предсезонные матчи
|НХЛ - предсезонные матчи
|4 : 3
|30.09.2022
|НХЛ - предсезонные матчи
|НХЛ - предсезонные матчи
|2 : 5
|17.02.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 ОТ
|09.01.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 ОТ
|07.11.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|21.05.2023
|НХЛ - плей-офф
|Финал - Восток. 2-й матч
|1 : 2 ОТ
|19.05.2023
|НХЛ - плей-офф
|Финал - Восток. 1-й матч
|2 : 3 ОТ
|13.05.2023
|НХЛ - плей-офф
|1/2 финала - Восток. 5-й матч
|2 : 3 ОТ
|11.05.2023
|НХЛ - плей-офф
|1/2 финала - Восток. 4-й матч
|1 : 2
|08.05.2023
|НХЛ - плей-офф
|1/2 финала - Восток. 3-й матч
|3 : 2 ОТ
|21.05.2023
|НХЛ - плей-офф
|Финал - Восток. 2-й матч
|1 : 2 ОТ
|19.05.2023
|НХЛ - плей-офф
|Финал - Восток. 1-й матч
|2 : 3 ОТ
|12.05.2023
|НХЛ - плей-офф
|1/2 финала - Восток. 5-й матч
|3 : 2 ОТ
|10.05.2023
|НХЛ - плей-офф
|1/2 финала - Восток. 4-й матч
|1 : 6
|07.05.2023
|НХЛ - плей-офф
|1/2 финала - Восток. 3-й матч
|8 : 4
Турнирная таблица
1/4 финала - Восток
|Метка
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|Выигрыши
|Шайбы
QFE2
| Каролина Харрикейнз
Нью-Йорк Айлендерс
Каролина Харрикейнз2 : 1
Нью-Йорк Айлендерс
Каролина Харрикейнз4 : 3 ОТ
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк Айлендерс5 : 1
Каролина Харрикейнз
Нью-Йорк Айлендерс2 : 5
Каролина Харрикейнз
Каролина Харрикейнз2 : 3
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк Айлендерс1 : 2 ОТ
Каролина Харрикейнз
4
2
16
15
QFE1
| Бостон Брюинз
Флорида Пантерз
Бостон Брюинз3 : 1
Флорида Пантерз
Бостон Брюинз3 : 6
Флорида Пантерз
Флорида Пантерз2 : 4
Бостон Брюинз
Флорида Пантерз2 : 6
Бостон Брюинз
Бостон Брюинз3 : 4 ОТ
Флорида Пантерз
Флорида Пантерз7 : 5
Бостон Брюинз
Бостон Брюинз3 : 4 ОТ
Флорида Пантерз
3
4
27
26
QFE3
| Нью-Джерси Дэвилз
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Джерси Дэвилз1 : 5
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Джерси Дэвилз1 : 5
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк Рейнджерс1 : 2 ОТ
Нью-Джерси Дэвилз
Нью-Йорк Рейнджерс1 : 3
Нью-Джерси Дэвилз
Нью-Джерси Дэвилз4 : 0
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк Рейнджерс5 : 2
Нью-Джерси Дэвилз
Нью-Джерси Дэвилз4 : 0
Нью-Йорк Рейнджерс
4
3
17
17
QFE4
| Торонто Мэйпл Лифс
Тампа-Бэй Лайтнинг
Торонто Мэйпл Лифс3 : 7
Тампа-Бэй Лайтнинг
Торонто Мэйпл Лифс7 : 2
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа-Бэй Лайтнинг3 : 4 ОТ
Торонто Мэйпл Лифс
Тампа-Бэй Лайтнинг4 : 5 ОТ
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто Мэйпл Лифс2 : 4
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа-Бэй Лайтнинг1 : 2 ОТ
Торонто Мэйпл Лифс
4
2
23
21
1/4 финала - Запад
|Метка
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|Выигрыши
|Шайбы
QFW4
| Даллас Старз
Миннесота Уайлд
Даллас Старз2 : 3 ОТ
Миннесота Уайлд
Даллас Старз7 : 3
Миннесота Уайлд
Миннесота Уайлд5 : 1
Даллас Старз
Миннесота Уайлд2 : 3
Даллас Старз
Даллас Старз4 : 0
Миннесота Уайлд
Миннесота Уайлд1 : 4
Даллас Старз
4
2
21
14
QFW2
| Эдмонтон Ойлерз
Лос-Анджелес Кингз
Эдмонтон Ойлерз3 : 4 ОТ
Лос-Анджелес Кингз
Эдмонтон Ойлерз4 : 2
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес Кингз3 : 2 ОТ
Эдмонтон Ойлерз
Лос-Анджелес Кингз4 : 5 ОТ
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон Ойлерз6 : 3
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес Кингз4 : 5
Эдмонтон Ойлерз
4
2
25
20
QFW1
| Вегас Голден Найтс
Виннипег Джетс
Вегас Голден Найтс1 : 5
Виннипег Джетс
Вегас Голден Найтс5 : 2
Виннипег Джетс
Виннипег Джетс4 : 5 ОТ
Вегас Голден Найтс
Виннипег Джетс2 : 4
Вегас Голден Найтс
Вегас Голден Найтс4 : 1
Виннипег Джетс
4
1
19
14
QFW3
| Колорадо Эвеланш
Сиэтл Кракен
Колорадо Эвеланш1 : 3
Сиэтл Кракен
Колорадо Эвеланш3 : 2
Сиэтл Кракен
Сиэтл Кракен4 : 6
Колорадо Эвеланш
Сиэтл Кракен3 : 2 ОТ
Колорадо Эвеланш
Колорадо Эвеланш2 : 3
Сиэтл Кракен
Сиэтл Кракен1 : 4
Колорадо Эвеланш
Колорадо Эвеланш1 : 2
Сиэтл Кракен
3
4
19
18
1/2 финала - Восток
|Метка
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|Выигрыши
|Шайбы
SFE1
| Торонто Мэйпл Лифс
Флорида Пантерз
Торонто Мэйпл Лифс2 : 4
Флорида Пантерз
Торонто Мэйпл Лифс2 : 3
Флорида Пантерз
Флорида Пантерз3 : 2 ОТ
Торонто Мэйпл Лифс
Флорида Пантерз1 : 2
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто Мэйпл Лифс2 : 3 ОТ
Флорида Пантерз
1
4
10
14
SFE2
| Каролина Харрикейнз
Нью-Джерси Дэвилз
Каролина Харрикейнз5 : 1
Нью-Джерси Дэвилз
Каролина Харрикейнз6 : 1
Нью-Джерси Дэвилз
Нью-Джерси Дэвилз8 : 4
Каролина Харрикейнз
Нью-Джерси Дэвилз1 : 6
Каролина Харрикейнз
Каролина Харрикейнз3 : 2 ОТ
Нью-Джерси Дэвилз
4
1
24
13
1/2 финала - Запад
|Метка
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|Выигрыши
|Шайбы
SFW1
| Даллас Старз
Сиэтл Кракен
Даллас Старз4 : 5 ОТ
Сиэтл Кракен
Даллас Старз4 : 2
Сиэтл Кракен
Сиэтл Кракен7 : 2
Даллас Старз
Сиэтл Кракен3 : 6
Даллас Старз
Даллас Старз5 : 2
Сиэтл Кракен
Сиэтл Кракен6 : 3
Даллас Старз
Даллас Старз2 : 1
Сиэтл Кракен
4
3
26
26
SFW2
| Вегас Голден Найтс
Эдмонтон Ойлерз
Вегас Голден Найтс6 : 4
Эдмонтон Ойлерз
Вегас Голден Найтс1 : 5
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон Ойлерз1 : 5
Вегас Голден Найтс
Эдмонтон Ойлерз4 : 1
Вегас Голден Найтс
Вегас Голден Найтс4 : 3
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон Ойлерз2 : 5
Вегас Голден Найтс
4
2
22
19
Финал - Восток
|Метка
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|Выигрыши
|Шайбы
FE
| Каролина Харрикейнз
Флорида Пантерз
Каролина Харрикейнз2 : 3 ОТ
Флорида Пантерз
Каролина Харрикейнз1 : 2 ОТ
Флорида Пантерз
Флорида Пантерз23.05
Каролина Харрикейнз
Флорида Пантерз25.05
Каролина Харрикейнз
Каролина Харрикейнз27.05
Флорида Пантерз
Флорида Пантерз29.05
Каролина Харрикейнз
Каролина Харрикейнз31.05
Флорида Пантерз
0
2
3
5
Финал - Запад
|Метка
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|Выигрыши
|Шайбы
FW
| Вегас Голден Найтс
Даллас Старз
Вегас Голден Найтс4 : 3 ОТ
Даллас Старз
Вегас Голден Найтс3 : 2 ОТ
Даллас Старз
Даллас Старз24.05
Вегас Голден Найтс
Даллас Старз26.05
Вегас Голден Найтс
Вегас Голден Найтс28.05
Даллас Старз
Даллас Старз30.05
Вегас Голден Найтс
Вегас Голден Найтс01.06
Даллас Старз
2
0
7
5
Кубок Стэнли
|Метка
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|Выигрыши
|Шайбы
F
0
0
0
0