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Финляндия - Дания 23 Мая прямая трансляция

Стадион: Нокиа-Арена (Тампере, Финляндия), вместимость: 13455
23 Мая 2023 года в 20:20 (+03:00). ЧМ-2023, Группа A
Финляндия
Дания

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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Финляндия - Дания, которое состоится 23 Мая 2023 года в 20:20 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2023, оно проводится на стадионе: Нокиа-Арена (Тампере, Финляндия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Финляндия
Дания
Главные тренеры
ФинляндияЮкка Ялонен
ДанияХайнц Элерс
История личных встреч
16.05.2019 ЧМ-2019 Группа A Финляндия3 : 1Дания
09.05.2018 ЧМ-2018 Группа B Финляндия2 : 3Дания
19.05.2016 ЧМ-2016 1/4 финала Финляндия5 : 1Дания
03.05.2015 ЧМ-2015 Группа B. 2-й тур Дания0 : 3Финляндия
30.04.2011 ЧМ-2011 Группа D. 1-й тур Финляндия5 : 1Дания
08.05.2010 ЧМ-2010 Группа D. 1-й тур Финляндия1 : 4Дания
27.04.2009 ЧМ-2009 Группа D. 2-й тур Финляндия5 : 1Дания
29.04.2007 ЧМ-2007 Группа D. 2-й тур Финляндия6 : 2Дания
20.05.2023 ЧМ-2023 Группа A 1 : 3Финляндия
19.05.2023 ЧМ-2023 Группа A 1 : 7Финляндия
17.05.2023 ЧМ-2023 Группа A Финляндия5 : 3
15.05.2023 ЧМ-2023 Группа A Финляндия1 : 2 Б
13.05.2023 ЧМ-2023 Группа A 3 : 4Финляндия
22.05.2023 ЧМ-2023 Группа A Дания1 : 4
20.05.2023 ЧМ-2023 Группа A 3 : 0Дания
18.05.2023 ЧМ-2023 Группа A Дания4 : 6
16.05.2023 ЧМ-2023 Группа A Дания6 : 2
14.05.2023 ЧМ-2023 Группа A 3 : 4 ОТДания
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1
1/4 финала
США618
2
1/4 финала
Швеция617
3
1/4 финала
Финляндия613
4
1/4 финала
Германия69
5 Дания68
6 Франция64
7 Австрия73
8
Зона вылета
Венгрия73
Группа B
КомандаИО
1
1/4 финала
Швейцария618
2
1/4 финала
Чехия613
3
1/4 финала
Канада612
4
1/4 финала
Латвия611
5 Словакия68
6 Казахстан77
7 Норвегия66
8
Зона вылета
Словения70

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