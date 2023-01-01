Финляндия - Дания 23 Мая прямая трансляция
Стадион: Нокиа-Арена (Тампере, Финляндия), вместимость: 13455
23 Мая 2023 года в 20:20 (+03:00). ЧМ-2023, Группа A
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Финляндия - Дания, которое состоится 23 Мая 2023 года в 20:20 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2023, оно проводится на стадионе: Нокиа-Арена (Тампере, Финляндия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Финляндия
Дания
Главные тренеры
|Юкка Ялонен
|Хайнц Элерс
История личных встреч
|16.05.2019
|ЧМ-2019
|Группа A
|3 : 1
|09.05.2018
|ЧМ-2018
|Группа B
|2 : 3
|19.05.2016
|ЧМ-2016
|1/4 финала
|5 : 1
|03.05.2015
|ЧМ-2015
|Группа B. 2-й тур
|0 : 3
|30.04.2011
|ЧМ-2011
|Группа D. 1-й тур
|5 : 1
|08.05.2010
|ЧМ-2010
|Группа D. 1-й тур
|1 : 4
|27.04.2009
|ЧМ-2009
|Группа D. 2-й тур
|5 : 1
|29.04.2007
|ЧМ-2007
|Группа D. 2-й тур
|6 : 2
|20.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа A
|1 : 3
|19.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа A
|1 : 7
|17.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа A
|5 : 3
|15.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа A
|1 : 2 Б
|13.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа A
|3 : 4
|22.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа A
|1 : 4
|20.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа A
|3 : 0
|18.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа A
|4 : 6
|16.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа A
|6 : 2
|14.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа A
|3 : 4 ОТ
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|США
|6
|18
| 2
1/4 финала
|Швеция
|6
|17
| 3
1/4 финала
|Финляндия
|6
|13
| 4
1/4 финала
|Германия
|6
|9
|5
|Дания
|6
|8
|6
|Франция
|6
|4
|7
|Австрия
|7
|3
| 8
Зона вылета
|Венгрия
|7
|3
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Швейцария
|6
|18
| 2
1/4 финала
|Чехия
|6
|13
| 3
1/4 финала
|Канада
|6
|12
| 4
1/4 финала
|Латвия
|6
|11
|5
|Словакия
|6
|8
|6
|Казахстан
|7
|7
|7
|Норвегия
|6
|6
| 8
Зона вылета
|Словения
|7
|0