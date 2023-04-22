Брайтон энд Хоув Альбион - Манчестер Сити 24 Мая прямая трансляция
Стадион: Фалмер - Зе Амекс (Брайтон энд Хоув, Англия), вместимость: 30750
24 Мая 2023 года в 22:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 32-й тур
Главный судья: Саймон Хупер (Уилтшир, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брайтон энд Хоув Альбион - Манчестер Сити, которое состоится 24 Мая 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 32-й тур, оно проводится на стадионе: Фалмер - Зе Амекс (Брайтон энд Хоув, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
Манчестер Сити
Манчестер
|23
|вр
|Джейсон Стил
|5
|зщ
|Льюис Данк
|6
|зщ
|Леви Колвилл
|30
|зщ
|Первис Эступиньян
|13
|пз
|Паскаль Гросс
|25
|пз
|Мойсес Кайседо
|27
|пз
|Билли Гилмор
|10
|пз
|Алексис Мак Аллистер
|22
|пз
|Каору Митома
|20
|нп
|Хулио Энсисо
|28
|нп
|Эван Фергюсон
|31
|вр
|Эдерсон
|2
|зщ
|Кайл Уолкер
|3
|зщ
|Рубен Диаш
|14
|зщ
|Эмерик Лапорт
|5
|зщ
|Джон Стоунз
|4
|пз
|Калвин Филлипс
|20
|пз
|Бернарду Силва
|8
|пз
|Илкай Гюндоган
|10
|пз
|Джек Грилиш
|19
|нп
|Хулиан Альварес
|9
|нп
|Эрлинг Холанд
Главные тренеры
|Роберто де Дзерби
|Андреа Мальдера
|Хосеп Гвардиола
История личных встреч
|22.10.2022
|Англия - Премьер-лига
|13-й тур
|3 : 1
|20.04.2022
|Англия - Премьер-лига
|30-й тур
|3 : 0
|23.10.2021
|Англия - Премьер-лига
|9-й тур
|1 : 4
|18.05.2021
|Англия - Премьер-лига
|37-й тур
|3 : 2
|13.01.2021
|Англия - Премьер-лига
|18-й тур
|1 : 0
|11.07.2020
|Англия - Премьер-лига
|35-й тур
|0 : 5
|31.08.2019
|Англия - Премьер-лига
|4-й тур
|4 : 0
|12.05.2019
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|1 : 4
|06.04.2019
|Кубок Англии
|1/2 финала
|1 : 0
|29.09.2018
|Англия - Премьер-лига
|7-й тур
|2 : 0
|21.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|37-й тур
|3 : 1
|18.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|25-й тур
|4 : 1
|14.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|36-й тур
|0 : 3
|08.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|35-й тур
|1 : 5
|04.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|28-й тур
|1 : 0
|21.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|37-й тур
|1 : 0
|17.05.2023
|Лига чемпионов
|1/2 финала. 2-й матч
|4 : 0
|14.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|36-й тур
|0 : 3
|09.05.2023
|Лига чемпионов
|1/2 финала. 1-й матч
|1 : 1
|06.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|35-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|36
|28
|4
|4
|93-31
|88
|81.5
| 2
Лига чемпионов
|Арсенал
|37
|25
|6
|6
|83-43
|81
|73.0
| 3
Лига чемпионов
|Ньюкасл Юнайтед
|37
|19
|13
|5
|67-32
|70
|63.1
| 4
Лига чемпионов
|Манчестер Юнайтед
|36
|21
|6
|9
|52-41
|69
|63.9
| 5
Лига Европы
|Ливерпуль
|37
|19
|9
|9
|71-43
|66
|59.5
| 6
Лига Европы
|Брайтон энд Хоув Альбион
|36
|18
|7
|11
|70-50
|61
|56.5
| 7
Лига конференций
|Астон Вилла
|37
|17
|7
|13
|49-45
|58
|52.3
|8
|Тоттенхэм Хотспур
|37
|17
|6
|14
|66-62
|57
|51.4
|9
|Брентфорд
|37
|14
|14
|9
|57-46
|56
|50.5
|10
|Фулхэм
|37
|15
|7
|15
|54-51
|52
|46.8
|11
|Кристал Пэлас
|37
|11
|11
|15
|39-48
|44
|39.6
|12
|Челси
|36
|11
|10
|15
|36-42
|43
|39.8
|13
|Вулверхэмптон
|37
|11
|8
|18
|31-53
|41
|36.9
|14
|Вест Хэм Юнайтед
|37
|11
|7
|19
|41-53
|40
|36.0
|15
|Борнмут
|37
|11
|6
|20
|37-70
|39
|35.1
|16
|Ноттингем Форест
|37
|9
|10
|18
|37-67
|37
|33.3
|17
|Эвертон
|37
|7
|12
|18
|33-57
|33
|29.7
| 18
Зона вылета
|Лестер Сити
|37
|8
|7
|22
|49-67
|31
|27.9
| 19
Зона вылета
|Лидс Юнайтед
|37
|7
|10
|20
|47-74
|31
|27.9
| 20
Зона вылета
|Саутгемптон
|37
|6
|6
|25
|32-69
|24
|21.6