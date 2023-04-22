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Брайтон энд Хоув Альбион - Манчестер Сити 24 Мая прямая трансляция

Стадион: Фалмер - Зе Амекс (Брайтон энд Хоув, Англия), вместимость: 30750
24 Мая 2023 года в 22:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 32-й тур
Главный судья: Саймон Хупер (Уилтшир, Англия);
Брайтон энд Хоув Альбион
Манчестер Сити

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брайтон энд Хоув Альбион - Манчестер Сити, которое состоится 24 Мая 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 32-й тур, оно проводится на стадионе: Фалмер - Зе Амекс (Брайтон энд Хоув, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
Манчестер Сити
Манчестер
23АнглияврДжейсон Стил
5АнглиязщЛьюис Данк
6АнглиязщЛеви Колвилл
30ЭквадорзщПервис Эступиньян
13ГерманияпзПаскаль Гросс
25ЭквадорпзМойсес Кайседо
27ШотландияпзБилли Гилмор
10АргентинапзАлексис Мак Аллистер
22ЯпонияпзКаору Митома
20ПарагвайнпХулио Энсисо
28ИрландиянпЭван Фергюсон
31Бразилиявр Эдерсон
2АнглиязщКайл Уолкер
3ПортугалиязщРубен Диаш
14ИспаниязщЭмерик Лапорт
5АнглиязщДжон Стоунз
4АнглияпзКалвин Филлипс
20ПортугалияпзБернарду Силва
8ГерманияпзИлкай Гюндоган
10АнглияпзДжек Грилиш
19АргентинанпХулиан Альварес
9НорвегиянпЭрлинг Холанд
Главные тренеры
ИталияРоберто де Дзерби
ИталияАндреа Мальдера
ИспанияХосеп Гвардиола
История личных встреч
22.10.2022 Англия - Премьер-лига 13-й тур Манчестер Сити3 : 1Брайтон энд Хоув Альбион
20.04.2022 Англия - Премьер-лига 30-й тур Манчестер Сити3 : 0Брайтон энд Хоув Альбион
23.10.2021 Англия - Премьер-лига 9-й тур Брайтон энд Хоув Альбион1 : 4Манчестер Сити
18.05.2021 Англия - Премьер-лига 37-й тур Брайтон энд Хоув Альбион3 : 2Манчестер Сити
13.01.2021 Англия - Премьер-лига 18-й тур Манчестер Сити1 : 0Брайтон энд Хоув Альбион
11.07.2020 Англия - Премьер-лига 35-й тур Брайтон энд Хоув Альбион0 : 5Манчестер Сити
31.08.2019 Англия - Премьер-лига 4-й тур Манчестер Сити4 : 0Брайтон энд Хоув Альбион
12.05.2019 Англия - Премьер-лига 38-й тур Брайтон энд Хоув Альбион1 : 4Манчестер Сити
06.04.2019 Кубок Англии 1/2 финала Манчестер Сити1 : 0Брайтон энд Хоув Альбион
29.09.2018 Англия - Премьер-лига 7-й тур Манчестер Сити2 : 0Брайтон энд Хоув Альбион
21.05.2023 Англия - Премьер-лига 37-й тур Брайтон энд Хоув Альбион3 : 1
18.05.2023 Англия - Премьер-лига 25-й тур 4 : 1Брайтон энд Хоув Альбион
14.05.2023 Англия - Премьер-лига 36-й тур 0 : 3Брайтон энд Хоув Альбион
08.05.2023 Англия - Премьер-лига 35-й тур Брайтон энд Хоув Альбион1 : 5
04.05.2023 Англия - Премьер-лига 28-й тур Брайтон энд Хоув Альбион1 : 0
21.05.2023 Англия - Премьер-лига 37-й тур Манчестер Сити1 : 0
17.05.2023 Лига чемпионов 1/2 финала. 2-й матч Манчестер Сити4 : 0
14.05.2023 Англия - Премьер-лига 36-й тур 0 : 3Манчестер Сити
09.05.2023 Лига чемпионов 1/2 финала. 1-й матч 1 : 1Манчестер Сити
06.05.2023 Англия - Премьер-лига 35-й тур Манчестер Сити2 : 1
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
Манчестер Сити36 28 4 4 93-31 88 81.5
2
Лига чемпионов
Арсенал37 25 6 6 83-43 81 73.0
3
Лига чемпионов
Ньюкасл Юнайтед37 19 13 5 67-32 70 63.1
4
Лига чемпионов
Манчестер Юнайтед36 21 6 9 52-41 69 63.9
5
Лига Европы
Ливерпуль37 19 9 9 71-43 66 59.5
6
Лига Европы
Брайтон энд Хоув Альбион36 18 7 11 70-50 61 56.5
7
Лига конференций
Астон Вилла37 17 7 13 49-45 58 52.3
8 Тоттенхэм Хотспур37 17 6 14 66-62 57 51.4
9 Брентфорд37 14 14 9 57-46 56 50.5
10 Фулхэм37 15 7 15 54-51 52 46.8
11 Кристал Пэлас37 11 11 15 39-48 44 39.6
12 Челси36 11 10 15 36-42 43 39.8
13 Вулверхэмптон37 11 8 18 31-53 41 36.9
14 Вест Хэм Юнайтед37 11 7 19 41-53 40 36.0
15 Борнмут37 11 6 20 37-70 39 35.1
16 Ноттингем Форест37 9 10 18 37-67 37 33.3
17 Эвертон37 7 12 18 33-57 33 29.7
18
Зона вылета
Лестер Сити37 8 7 22 49-67 31 27.9
19
Зона вылета
Лидс Юнайтед37 7 10 20 47-74 31 27.9
20
Зона вылета
Саутгемптон37 6 6 25 32-69 24 21.6

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