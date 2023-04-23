Эльче - Севилья 24 Мая прямая трансляция
Стадион: Мануэль Мартинес Валеро (Эльче, Испания), вместимость: 38750
24 Мая 2023 года в 20:30 (+03:00). Испания - Примера, 36-й тур
Главный судья: Исидро Диас де Мера Эскудерос (Испания);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эльче - Севилья, которое состоится 24 Мая 2023 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 36-й тур, оно проводится на стадионе: Мануэль Мартинес Валеро (Эльче, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Эльче
Эльче
Севилья
Севилья
|13
|вр
|Эдгар Бадия
|6
|зщ
|Педро Бигас
|23
|зщ
|Карлос Клерк
|2
|зщ
|Лаутаро Бланко
|17
|пз
|Хосан
|20
|пз
|Херард Гумбау
|26
|пз
|Джон Дональд
|16
|пз
|Фидель Чавес
|18
|пз
|Ранди Нтекья
|11
|нп
|Тете
|9
|нп
|Лукас Бое
|1
|вр
|Марко Дмитрович
|16
|зщ
|Хесус Навас
|44
|зщ
|Луак Баде
|19
|зщ
|Маркос Акунья
|6
|пз
|Неманья Гудель
|18
|пз
|Пап Гейе
|20
|пз
|Фернандо
|5
|нп
|Лукас Окампос
|7
|нп
|Сусо
|25
|нп
|Брайан Хиль
|15
|нп
|Юссеф Эн-Несири
Главные тренеры
|Себастьян Беккасесе
|Хосе Луис Мендилибар
История личных встреч
|28.01.2023
|Испания - Примера
|19-й тур
|3 : 0
|11.02.2022
|Испания - Примера
|24-й тур
|2 : 0
|28.08.2021
|Испания - Примера
|3-й тур
|1 : 1
|17.03.2021
|Испания - Примера
|2-й тур
|2 : 0
|06.03.2021
|Испания - Примера
|26-й тур
|2 : 1
|15.03.2015
|Испания - Примера
|27-й тур
|3 : 0
|19.10.2014
|Испания - Примера
|8-й тур
|0 : 2
|18.05.2014
|Испания - Примера
|38-й тур
|3 : 1
|12.01.2014
|Испания - Примера
|19-й тур
|1 : 1
|20.05.2023
|Испания - Примера
|35-й тур
|1 : 1
|14.05.2023
|Испания - Примера
|34-й тур
|1 : 0
|02.05.2023
|Испания - Примера
|33-й тур
|2 : 1
|29.04.2023
|Испания - Примера
|32-й тур
|4 : 0
|26.04.2023
|Испания - Примера
|31-й тур
|1 : 0
|21.05.2023
|Испания - Примера
|35-й тур
|0 : 0
|18.05.2023
|Лига Европы
|1/2 финала. 2-й матч
|2 : 1 ДВ
|14.05.2023
|Испания - Примера
|34-й тур
|0 : 3
|11.05.2023
|Лига Европы
|1/2 финала. 1-й матч
|1 : 1
|04.05.2023
|Испания - Примера
|33-й тур
|3 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|35
|27
|4
|4
|65-15
|85
|81.0
| 2
Лига чемпионов
|Атлетико М
|35
|22
|6
|7
|63-27
|72
|68.6
| 3
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|35
|22
|5
|8
|70-33
|71
|67.6
| 4
Лига чемпионов
|Реал Сосьедад
|36
|20
|8
|8
|48-32
|68
|63.0
| 5
Лига Европы
|Вильярреал
|35
|18
|6
|11
|54-36
|60
|57.1
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Бетис
|35
|16
|8
|11
|43-38
|56
|53.3
|7
|Атлетик Б
|35
|14
|8
|13
|46-39
|50
|47.6
|8
|Жирона
|36
|13
|10
|13
|56-51
|49
|45.4
|9
|Севилья
|35
|13
|9
|13
|44-49
|48
|45.7
|10
|Осасуна
|35
|13
|8
|14
|32-39
|47
|44.8
|11
|Райо Вальекано
|35
|12
|10
|13
|42-47
|46
|43.8
|12
|Мальорка
|35
|12
|8
|15
|33-40
|44
|41.9
|13
|Валенсия
|35
|11
|7
|17
|39-41
|40
|38.1
|14
|Сельта
|36
|10
|10
|16
|41-51
|40
|37.0
|15
|Альмерия
|36
|11
|6
|19
|46-62
|39
|36.1
|16
|Кадис
|35
|9
|11
|15
|28-50
|38
|36.2
|17
|Вальядолид
|35
|10
|5
|20
|30-62
|35
|33.3
| 18
Зона вылета
|Хетафе
|35
|8
|11
|16
|31-44
|35
|33.3
| 19
Зона вылета
|Эспаньол
|35
|8
|10
|17
|44-61
|34
|32.4
| 20
Зона вылета
|Эльче
|35
|4
|8
|23
|27-65
|20
|19.0