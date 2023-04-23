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Эльче - Севилья 24 Мая прямая трансляция

Стадион: Мануэль Мартинес Валеро (Эльче, Испания), вместимость: 38750
24 Мая 2023 года в 20:30 (+03:00). Испания - Примера, 36-й тур
Главный судья: Исидро Диас де Мера Эскудерос (Испания);
Эльче
Севилья

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эльче - Севилья, которое состоится 24 Мая 2023 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 36-й тур, оно проводится на стадионе: Мануэль Мартинес Валеро (Эльче, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эльче
Эльче
Севилья
Севилья
13Испаниявр Эдгар Бадия
6ИспаниязщПедро Бигас
23ИспаниязщКарлос Клерк
2АргентиназщЛаутаро Бланко
17Испанияпз Хосан
20ИспанияпзХерард Гумбау
26ИспанияпзДжон Дональд
16ИспанияпзФидель Чавес
18ФранцияпзРанди Нтекья
11Испаниянп Тете
9АргентинанпЛукас Бое
1СербияврМарко Дмитрович
16ИспаниязщХесус Навас
44ФранциязщЛуак Баде
19АргентиназщМаркос Акунья
6СербияпзНеманья Гудель
18СенегалпзПап Гейе
20Бразилияпз Фернандо
5АргентинанпЛукас Окампос
7Испаниянп Сусо
25ИспаниянпБрайан Хиль
15МарокконпЮссеф Эн-Несири
Главные тренеры
АргентинаСебастьян Беккасесе
ИспанияХосе Луис Мендилибар
История личных встреч
28.01.2023 Испания - Примера 19-й тур Севилья3 : 0Эльче
11.02.2022 Испания - Примера 24-й тур Севилья2 : 0Эльче
28.08.2021 Испания - Примера 3-й тур Эльче1 : 1Севилья
17.03.2021 Испания - Примера 2-й тур Севилья2 : 0Эльче
06.03.2021 Испания - Примера 26-й тур Эльче2 : 1Севилья
15.03.2015 Испания - Примера 27-й тур Севилья3 : 0Эльче
19.10.2014 Испания - Примера 8-й тур Эльче0 : 2Севилья
18.05.2014 Испания - Примера 38-й тур Севилья3 : 1Эльче
12.01.2014 Испания - Примера 19-й тур Эльче1 : 1Севилья
20.05.2023 Испания - Примера 35-й тур 1 : 1Эльче
14.05.2023 Испания - Примера 34-й тур Эльче1 : 0
02.05.2023 Испания - Примера 33-й тур 2 : 1Эльче
29.04.2023 Испания - Примера 32-й тур Эльче4 : 0
26.04.2023 Испания - Примера 31-й тур 1 : 0Эльче
21.05.2023 Испания - Примера 35-й тур Севилья0 : 0
18.05.2023 Лига Европы 1/2 финала. 2-й матч Севилья2 : 1 ДВ
14.05.2023 Испания - Примера 34-й тур 0 : 3Севилья
11.05.2023 Лига Европы 1/2 финала. 1-й матч 1 : 1Севилья
04.05.2023 Испания - Примера 33-й тур Севилья3 : 2
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
Барселона35 27 4 4 65-15 85 81.0
2
Лига чемпионов
Атлетико М35 22 6 7 63-27 72 68.6
3
Лига чемпионов
Реал Мадрид35 22 5 8 70-33 71 67.6
4
Лига чемпионов
Реал Сосьедад36 20 8 8 48-32 68 63.0
5
Лига Европы
Вильярреал35 18 6 11 54-36 60 57.1
6
Квалификация Лиги конференций
Бетис35 16 8 11 43-38 56 53.3
7 Атлетик Б35 14 8 13 46-39 50 47.6
8 Жирона36 13 10 13 56-51 49 45.4
9 Севилья35 13 9 13 44-49 48 45.7
10 Осасуна35 13 8 14 32-39 47 44.8
11 Райо Вальекано35 12 10 13 42-47 46 43.8
12 Мальорка35 12 8 15 33-40 44 41.9
13 Валенсия35 11 7 17 39-41 40 38.1
14 Сельта36 10 10 16 41-51 40 37.0
15 Альмерия36 11 6 19 46-62 39 36.1
16 Кадис35 9 11 15 28-50 38 36.2
17 Вальядолид35 10 5 20 30-62 35 33.3
18
Зона вылета
Хетафе35 8 11 16 31-44 35 33.3
19
Зона вылета
Эспаньол35 8 10 17 44-61 34 32.4
20
Зона вылета
Эльче35 4 8 23 27-65 20 19.0

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