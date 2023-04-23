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Реал Мадрид - Райо Вальекано 24 Мая прямая трансляция

Стадион: Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Испания), вместимость: 85454
24 Мая 2023 года в 20:30 (+03:00). Испания - Примера, 36-й тур
Главный судья: Хесус Хиль Мансано (Дон-Бенито, Испания);
Реал Мадрид
Райо Вальекано

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Мадрид - Райо Вальекано, которое состоится 24 Мая 2023 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 36-й тур, оно проводится на стадионе: Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Реал Мадрид
Мадрид
Райо Вальекано
Мадрид
1БельгияврТибо Куртуа
2ИспаниязщДаниэль Карвахаль
3БразилиязщЭдер Милитао
4АвстриязщДавид Алаба
6Испаниязщ Начо
15УругвайпзФедерико Вальверде
8ГерманияпзТони Кроос
10ХорватияпзЛука Модрич
21Бразилиянп Родриго
9ФранциянпКарим Бензема
20Бразилиянп Винисиус Жуниор
1Северная МакедонияврСтоле Димитриевски
20АлбаниязщИван Балиу
19ФранциязщФлорьян Лежён
5ИспаниязщАлехандро Катена
3ИспаниязщФрансиско Гарсия
23ИспанияпзОскар Мартин
6ИспанияпзСантьяго Комесанья
7ИспанияпзИси Паласон
18ИспанияпзАльваро Гарсия
8АргентинанпОскар Трехо
34ИспаниянпСерхио Камельо
Главные тренеры
ИталияКарло Анчелотти
ИспанияАндони Ираола
История личных встреч
07.11.2022 Испания - Примера 13-й тур Райо Вальекано3 : 2Реал Мадрид
26.02.2022 Испания - Примера 26-й тур Райо Вальекано0 : 1Реал Мадрид
06.11.2021 Испания - Примера 13-й тур Реал Мадрид2 : 1Райо Вальекано
28.04.2019 Испания - Примера 35-й тур Райо Вальекано1 : 0Реал Мадрид
15.12.2018 Испания - Примера 16-й тур Реал Мадрид1 : 0Райо Вальекано
23.04.2016 Испания - Примера 35-й тур Райо Вальекано2 : 3Реал Мадрид
20.12.2015 Испания - Примера 16-й тур Реал Мадрид10 : 2Райо Вальекано
08.04.2015 Испания - Примера 30-й тур Райо Вальекано0 : 2Реал Мадрид
08.11.2014 Испания - Примера 11-й тур Реал Мадрид5 : 1Райо Вальекано
30.03.2014 Испания - Примера 31-й тур Реал Мадрид5 : 0Райо Вальекано
21.05.2023 Испания - Примера 35-й тур 1 : 0Реал Мадрид
17.05.2023 Лига чемпионов 1/2 финала. 2-й матч 4 : 0Реал Мадрид
13.05.2023 Испания - Примера 34-й тур Реал Мадрид1 : 0
09.05.2023 Лига чемпионов 1/2 финала. 1-й матч Реал Мадрид1 : 1
06.05.2023 Кубок Испании Финал Реал Мадрид2 : 1
21.05.2023 Испания - Примера 35-й тур Райо Вальекано1 : 2
15.05.2023 Испания - Примера 34-й тур 3 : 1Райо Вальекано
04.05.2023 Испания - Примера 33-й тур Райо Вальекано2 : 1
29.04.2023 Испания - Примера 32-й тур 4 : 0Райо Вальекано
26.04.2023 Испания - Примера 31-й тур Райо Вальекано2 : 1
Текстовая трансляция
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Флорентино Перес готов доставать деньги из сейфа.Мадридцев ждёт летняя перестройка: «Реал» сильно изменится летом. Клуб готовит перестройку после провального сезона 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 36-го тура Примеры: «Реал» — «Райо Вальекано». Начало встречи запланировано на 20:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
Барселона35 27 4 4 65-15 85 81.0
2
Лига чемпионов
Атлетико М35 22 6 7 63-27 72 68.6
3
Лига чемпионов
Реал Мадрид35 22 5 8 70-33 71 67.6
4
Лига чемпионов
Реал Сосьедад36 20 8 8 48-32 68 63.0
5
Лига Европы
Вильярреал35 18 6 11 54-36 60 57.1
6
Квалификация Лиги конференций
Бетис35 16 8 11 43-38 56 53.3
7 Атлетик Б35 14 8 13 46-39 50 47.6
8 Жирона36 13 10 13 56-51 49 45.4
9 Севилья35 13 9 13 44-49 48 45.7
10 Осасуна35 13 8 14 32-39 47 44.8
11 Райо Вальекано35 12 10 13 42-47 46 43.8
12 Мальорка35 12 8 15 33-40 44 41.9
13 Валенсия35 11 7 17 39-41 40 38.1
14 Сельта36 10 10 16 41-51 40 37.0
15 Альмерия36 11 6 19 46-62 39 36.1
16 Кадис35 9 11 15 28-50 38 36.2
17 Вальядолид35 10 5 20 30-62 35 33.3
18
Зона вылета
Хетафе35 8 11 16 31-44 35 33.3
19
Зона вылета
Эспаньол35 8 10 17 44-61 34 32.4
20
Зона вылета
Эльче35 4 8 23 27-65 20 19.0

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