Эспаньол - Атлетико М 24 Мая прямая трансляция
Стадион: RCDE - Корнелья-Эль Прат (Барселона, Испания), вместимость: 40500
24 Мая 2023 года в 23:00 (+03:00). Испания - Примера, 36-й тур
Главный судья: Марио Мелеро Лопес (Малага, Испания);
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Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эспаньол - Атлетико М, которое состоится 24 Мая 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 36-й тур, оно проводится на стадионе: RCDE - Корнелья-Эль Прат (Барселона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Эспаньол
Барселона
Атлетико М
Мадрид
|13
|вр
|Фернандо Пачеко
|2
|зщ
|Оскар Хиль
|5
|зщ
|Фернандо Калеро
|23
|зщ
|Сесар Монтес
|4
|зщ
|Леандро Кабрера
|14
|зщ
|Бриан Оливан
|6
|пз
|Денис Суарес
|10
|пз
|Серхи Дардер
|7
|пз
|Хавьер Пуадо
|21
|нп
|Николас Рибаудо
|9
|нп
|Хоселу
|1
|вр
|Иво Грбич
|2
|зщ
|Хосе Хименес
|22
|зщ
|Марио Эрмосо
|16
|зщ
|Науэль Молина
|20
|пз
|Аксель Витсель
|5
|пз
|Родриго Де Пауль
|6
|пз
|Коке
|17
|пз
|Сауль Ньигес
|21
|пз
|Янник Карраско
|8
|нп
|Антуан Гризманн
|10
|нп
|Анхель Корреа
Главные тренеры
|Луис Гарсия
|Диего Симеоне
История личных встреч
|06.11.2022
|Испания - Примера
|13-й тур
|1 : 1
|17.04.2022
|Испания - Примера
|32-й тур
|2 : 1
|12.09.2021
|Испания - Примера
|4-й тур
|1 : 2
|01.03.2020
|Испания - Примера
|26-й тур
|1 : 1
|10.11.2019
|Испания - Примера
|13-й тур
|3 : 1
|04.05.2019
|Испания - Примера
|36-й тур
|3 : 0
|22.12.2018
|Испания - Примера
|17-й тур
|1 : 0
|06.05.2018
|Испания - Примера
|36-й тур
|0 : 2
|22.12.2017
|Испания - Примера
|17-й тур
|1 : 0
|22.04.2017
|Испания - Примера
|33-й тур
|0 : 1
|21.05.2023
|Испания - Примера
|35-й тур
|1 : 2
|14.05.2023
|Испания - Примера
|34-й тур
|2 : 4
|04.05.2023
|Испания - Примера
|33-й тур
|3 : 2
|30.04.2023
|Испания - Примера
|32-й тур
|1 : 0
|27.04.2023
|Испания - Примера
|31-й тур
|4 : 2
|21.05.2023
|Испания - Примера
|35-й тур
|3 : 0
|14.05.2023
|Испания - Примера
|34-й тур
|1 : 0
|03.05.2023
|Испания - Примера
|33-й тур
|5 : 1
|30.04.2023
|Испания - Примера
|32-й тур
|2 : 5
|26.04.2023
|Испания - Примера
|31-й тур
|3 : 1
Текстовая трансляция
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Фанаты «Валенсии» довели футболиста до слёз. Но президент Ла Лиги не согласен с критикой от Анчелотти!Винисиуса весь матч оскорбляли болельщики: Скандалище из-за расизма в Испании! Окружение Винисиуса уже советует ему уйти из «Реала» 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 36-го тура Примеры: «Эспаньол» — «Атлетико». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|35
|27
|4
|4
|65-15
|85
|81.0
| 2
Лига чемпионов
|Атлетико М
|35
|22
|6
|7
|63-27
|72
|68.6
| 3
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|35
|22
|5
|8
|70-33
|71
|67.6
| 4
Лига чемпионов
|Реал Сосьедад
|36
|20
|8
|8
|48-32
|68
|63.0
| 5
Лига Европы
|Вильярреал
|35
|18
|6
|11
|54-36
|60
|57.1
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Бетис
|35
|16
|8
|11
|43-38
|56
|53.3
|7
|Атлетик Б
|35
|14
|8
|13
|46-39
|50
|47.6
|8
|Жирона
|36
|13
|10
|13
|56-51
|49
|45.4
|9
|Севилья
|35
|13
|9
|13
|44-49
|48
|45.7
|10
|Осасуна
|35
|13
|8
|14
|32-39
|47
|44.8
|11
|Райо Вальекано
|35
|12
|10
|13
|42-47
|46
|43.8
|12
|Мальорка
|35
|12
|8
|15
|33-40
|44
|41.9
|13
|Валенсия
|35
|11
|7
|17
|39-41
|40
|38.1
|14
|Сельта
|36
|10
|10
|16
|41-51
|40
|37.0
|15
|Альмерия
|36
|11
|6
|19
|46-62
|39
|36.1
|16
|Кадис
|35
|9
|11
|15
|28-50
|38
|36.2
|17
|Вальядолид
|35
|10
|5
|20
|30-62
|35
|33.3
| 18
Зона вылета
|Хетафе
|35
|8
|11
|16
|31-44
|35
|33.3
| 19
Зона вылета
|Эспаньол
|35
|8
|10
|17
|44-61
|34
|32.4
| 20
Зона вылета
|Эльче
|35
|4
|8
|23
|27-65
|20
|19.0