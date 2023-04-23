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Эспаньол - Атлетико М 24 Мая прямая трансляция

Стадион: RCDE - Корнелья-Эль Прат (Барселона, Испания), вместимость: 40500
24 Мая 2023 года в 23:00 (+03:00). Испания - Примера, 36-й тур
Главный судья: Марио Мелеро Лопес (Малага, Испания);
Эспаньол
Атлетико М

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эспаньол - Атлетико М, которое состоится 24 Мая 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 36-й тур, оно проводится на стадионе: RCDE - Корнелья-Эль Прат (Барселона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эспаньол
Барселона
Атлетико М
Мадрид
13ИспанияврФернандо Пачеко
2ИспаниязщОскар Хиль
5ИспаниязщФернандо Калеро
23МексиказщСесар Монтес
4УругвайзщЛеандро Кабрера
14ИспаниязщБриан Оливан
6ИспанияпзДенис Суарес
10ИспанияпзСерхи Дардер
7ИспанияпзХавьер Пуадо
21ИспаниянпНиколас Рибаудо
9Испаниянп Хоселу
1ХорватияврИво Грбич
2УругвайзщХосе Хименес
22ИспаниязщМарио Эрмосо
16АргентиназщНауэль Молина
20БельгияпзАксель Витсель
5АргентинапзРодриго Де Пауль
6Испанияпз Коке
17ИспанияпзСауль Ньигес
21БельгияпзЯнник Карраско
8ФранциянпАнтуан Гризманн
10АргентинанпАнхель Корреа
Главные тренеры
ИспанияЛуис Гарсия
АргентинаДиего Симеоне
История личных встреч
06.11.2022 Испания - Примера 13-й тур Атлетико М1 : 1Эспаньол
17.04.2022 Испания - Примера 32-й тур Атлетико М2 : 1Эспаньол
12.09.2021 Испания - Примера 4-й тур Эспаньол1 : 2Атлетико М
01.03.2020 Испания - Примера 26-й тур Эспаньол1 : 1Атлетико М
10.11.2019 Испания - Примера 13-й тур Атлетико М3 : 1Эспаньол
04.05.2019 Испания - Примера 36-й тур Эспаньол3 : 0Атлетико М
22.12.2018 Испания - Примера 17-й тур Атлетико М1 : 0Эспаньол
06.05.2018 Испания - Примера 36-й тур Атлетико М0 : 2Эспаньол
22.12.2017 Испания - Примера 17-й тур Эспаньол1 : 0Атлетико М
22.04.2017 Испания - Примера 33-й тур Эспаньол0 : 1Атлетико М
21.05.2023 Испания - Примера 35-й тур 1 : 2Эспаньол
14.05.2023 Испания - Примера 34-й тур Эспаньол2 : 4
04.05.2023 Испания - Примера 33-й тур 3 : 2Эспаньол
30.04.2023 Испания - Примера 32-й тур Эспаньол1 : 0
27.04.2023 Испания - Примера 31-й тур 4 : 2Эспаньол
21.05.2023 Испания - Примера 35-й тур Атлетико М3 : 0
14.05.2023 Испания - Примера 34-й тур 1 : 0Атлетико М
03.05.2023 Испания - Примера 33-й тур Атлетико М5 : 1
30.04.2023 Испания - Примера 32-й тур 2 : 5Атлетико М
26.04.2023 Испания - Примера 31-й тур Атлетико М3 : 1
Текстовая трансляция
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Фанаты «Валенсии» довели футболиста до слёз. Но президент Ла Лиги не согласен с критикой от Анчелотти!Винисиуса весь матч оскорбляли болельщики: Скандалище из-за расизма в Испании! Окружение Винисиуса уже советует ему уйти из «Реала» 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 36-го тура Примеры: «Эспаньол» — «Атлетико». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
Барселона35 27 4 4 65-15 85 81.0
2
Лига чемпионов
Атлетико М35 22 6 7 63-27 72 68.6
3
Лига чемпионов
Реал Мадрид35 22 5 8 70-33 71 67.6
4
Лига чемпионов
Реал Сосьедад36 20 8 8 48-32 68 63.0
5
Лига Европы
Вильярреал35 18 6 11 54-36 60 57.1
6
Квалификация Лиги конференций
Бетис35 16 8 11 43-38 56 53.3
7 Атлетик Б35 14 8 13 46-39 50 47.6
8 Жирона36 13 10 13 56-51 49 45.4
9 Севилья35 13 9 13 44-49 48 45.7
10 Осасуна35 13 8 14 32-39 47 44.8
11 Райо Вальекано35 12 10 13 42-47 46 43.8
12 Мальорка35 12 8 15 33-40 44 41.9
13 Валенсия35 11 7 17 39-41 40 38.1
14 Сельта36 10 10 16 41-51 40 37.0
15 Альмерия36 11 6 19 46-62 39 36.1
16 Кадис35 9 11 15 28-50 38 36.2
17 Вальядолид35 10 5 20 30-62 35 33.3
18
Зона вылета
Хетафе35 8 11 16 31-44 35 33.3
19
Зона вылета
Эспаньол35 8 10 17 44-61 34 32.4
20
Зона вылета
Эльче35 4 8 23 27-65 20 19.0

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