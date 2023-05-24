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Бетис - Хетафе 24 Мая прямая трансляция

Стадион: Бенито Вильямарин (Севилья, Испания), вместимость: 56432
24 Мая 2023 года в 23:00 (+03:00). Испания - Примера, 36-й тур
Главный судья: Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа (Бильбао, Испания);
Бетис
Хетафе

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бетис - Хетафе, которое состоится 24 Мая 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 36-й тур, оно проводится на стадионе: Бенито Вильямарин (Севилья, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бетис
Севилья
Хетафе
Хетафе
13ПортугалияврРуй Силва
23СенегалзщЮссуф Сабали
16АргентиназщХерман Песселья
19ИталиязщЛуис Фелипе
5АргентинапзГвидо Родригес
18МексикапзАндрес Гуардадо
10ИспанияпзСерхио Каналес
24ИспаниянпАйтор Руибаль
11БразилиянпЛуис Энрике
21ИспаниянпАйосе Перес
12БразилиянпВиллиан Жозе
13ИспанияврДавид Сория
22УругвайзщДамиан Суарес
21ИспаниязщХуан Иглесиас
23СербиязщСтефан Митрович
15ПарагвайзщОмар Альдерете
4УругвайзщГастон Альварес
2Тогозщ Джене
11ИспанияпзКарлес Аленья
20СербияпзНеманья Максимович
17МарокконпМунир Эль-Хаддади
10ТурциянпЭнес Унал
Главные тренеры
ЧилиМануэль Пеллегрини
История личных встреч
28.01.2023 Испания - Примера 19-й тур Хетафе0 : 1Бетис
02.05.2022 Испания - Примера 34-й тур Хетафе0 : 0Бетис
26.09.2021 Испания - Примера 7-й тур Бетис2 : 0Хетафе
19.02.2021 Испания - Примера 24-й тур Бетис1 : 0Хетафе
29.09.2020 Испания - Примера 4-й тур Хетафе3 : 0Бетис
26.01.2020 Испания - Примера 21-й тур Хетафе1 : 0Бетис
15.09.2019 Испания - Примера 4-й тур Бетис1 : 1Хетафе
03.03.2019 Испания - Примера 26-й тур Бетис1 : 2Хетафе
28.10.2018 Испания - Примера 10-й тур Хетафе2 : 0Бетис
02.04.2018 Испания - Примера 30-й тур Хетафе0 : 1Бетис
21.05.2023 Испания - Примера 35-й тур 0 : 0Бетис
15.05.2023 Испания - Примера 34-й тур Бетис3 : 1
04.05.2023 Испания - Примера 33-й тур 0 : 1Бетис
29.04.2023 Испания - Примера 32-й тур 4 : 0Бетис
25.04.2023 Испания - Примера 31-й тур Бетис0 : 0
20.05.2023 Испания - Примера 35-й тур Хетафе1 : 1
13.05.2023 Испания - Примера 34-й тур 1 : 0Хетафе
03.05.2023 Испания - Примера 33-й тур Хетафе1 : 0
30.04.2023 Испания - Примера 32-й тур 1 : 0Хетафе
26.04.2023 Испания - Примера 31-й тур Хетафе1 : 2
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
Барселона35 27 4 4 65-15 85 81.0
2
Лига чемпионов
Атлетико М35 22 6 7 63-27 72 68.6
3
Лига чемпионов
Реал Мадрид35 22 5 8 70-33 71 67.6
4
Лига чемпионов
Реал Сосьедад36 20 8 8 48-32 68 63.0
5
Лига Европы
Вильярреал35 18 6 11 54-36 60 57.1
6
Квалификация Лиги конференций
Бетис35 16 8 11 43-38 56 53.3
7 Атлетик Б35 14 8 13 46-39 50 47.6
8 Жирона36 13 10 13 56-51 49 45.4
9 Севилья35 13 9 13 44-49 48 45.7
10 Осасуна35 13 8 14 32-39 47 44.8
11 Райо Вальекано35 12 10 13 42-47 46 43.8
12 Мальорка35 12 8 15 33-40 44 41.9
13 Валенсия35 11 7 17 39-41 40 38.1
14 Сельта36 10 10 16 41-51 40 37.0
15 Альмерия36 11 6 19 46-62 39 36.1
16 Кадис35 9 11 15 28-50 38 36.2
17 Вальядолид35 10 5 20 30-62 35 33.3
18
Зона вылета
Хетафе35 8 11 16 31-44 35 33.3
19
Зона вылета
Эспаньол35 8 10 17 44-61 34 32.4
20
Зона вылета
Эльче35 4 8 23 27-65 20 19.0

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