22:57 ()
Свернуть список

Вильярреал - Кадис 24 Мая прямая трансляция

Стадион: Керамика - Эль-Мадригал (Вильярреал, Испания), вместимость: 25000
24 Мая 2023 года в 20:30 (+03:00). Испания - Примера, 36-й тур
Главный судья: Хуан Луис Пулидо Сантана (Испания);
Вильярреал
Кадис

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вильярреал - Кадис, которое состоится 24 Мая 2023 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 36-й тур, оно проводится на стадионе: Керамика - Эль-Мадригал (Вильярреал, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вильярреал
Вильярреал
Кадис
Кадис
1ИспанияврПепе Рейна
8АргентиназщХуан Фойт
23АлжирзщАйсса Манди
4ИспаниязщПау Торрес
24ИспанияпзАльфонсо Педраса
6ФранцияпзЭтьен Капу
10ИспанияпзДани Парехо
17АргентинапзДжовани Ло Чельсо
21ИспанияпзЙереми Пино
7ИспаниянпЖерар Морено
15СенегалнпНиколас Джексон
1АргентинаврХеремьяс Ледесма
20ИспаниязщИсаак Карселен
23ИспаниязщЛуис Эрнандес
25ИспаниязщХорхе Мере
22УругвайзщЛуис Эспино
17АргентинапзГонсало Эскаланте
24Испанияпз Феде
10ДР КонгонпТео Бонгонда
7ИспаниянпРубен Собрино
18ИспаниянпАльваро Негредо
19ИспаниянпСерхи Гвардиола
Главные тренеры
ИспанияЭнрике Сетьен
ИспанияСерхио Гонсалес
История личных встреч
01.10.2022 Испания - Примера 7-й тур Кадис0 : 0Вильярреал
20.03.2022 Испания - Примера 29-й тур Кадис1 : 0Вильярреал
26.10.2021 Испания - Примера 11-й тур Вильярреал3 : 3Кадис
21.03.2021 Испания - Примера 28-й тур Вильярреал2 : 1Кадис
25.10.2020 Испания - Примера 7-й тур Кадис0 : 0Вильярреал
18.12.2014 Кубок Испании 1/16 финала. 2-й матч Вильярреал3 : 0Кадис
04.12.2014 Кубок Испании 1/16 финала. 1-й матч Кадис1 : 2Вильярреал
20.05.2023 Испания - Примера 35-й тур 1 : 2Вильярреал
13.05.2023 Испания - Примера 34-й тур Вильярреал5 : 1
03.05.2023 Испания - Примера 33-й тур 1 : 1Вильярреал
30.04.2023 Испания - Примера 32-й тур Вильярреал3 : 1
27.04.2023 Испания - Примера 31-й тур Вильярреал4 : 2
19.05.2023 Испания - Примера 35-й тур Кадис2 : 0
12.05.2023 Испания - Примера 34-й тур 1 : 0Кадис
03.05.2023 Испания - Примера 33-й тур 5 : 1Кадис
30.04.2023 Испания - Примера 32-й тур Кадис2 : 1
25.04.2023 Испания - Примера 31-й тур Кадис0 : 1
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
Барселона35 27 4 4 65-15 85 81.0
2
Лига чемпионов
Атлетико М35 22 6 7 63-27 72 68.6
3
Лига чемпионов
Реал Мадрид35 22 5 8 70-33 71 67.6
4
Лига чемпионов
Реал Сосьедад36 20 8 8 48-32 68 63.0
5
Лига Европы
Вильярреал35 18 6 11 54-36 60 57.1
6
Квалификация Лиги конференций
Бетис35 16 8 11 43-38 56 53.3
7 Атлетик Б35 14 8 13 46-39 50 47.6
8 Жирона36 13 10 13 56-51 49 45.4
9 Севилья35 13 9 13 44-49 48 45.7
10 Осасуна35 13 8 14 32-39 47 44.8
11 Райо Вальекано35 12 10 13 42-47 46 43.8
12 Мальорка35 12 8 15 33-40 44 41.9
13 Валенсия35 11 7 17 39-41 40 38.1
14 Сельта36 10 10 16 41-51 40 37.0
15 Альмерия36 11 6 19 46-62 39 36.1
16 Кадис35 9 11 15 28-50 38 36.2
17 Вальядолид35 10 5 20 30-62 35 33.3
18
Зона вылета
Хетафе35 8 11 16 31-44 35 33.3
19
Зона вылета
Эспаньол35 8 10 17 44-61 34 32.4
20
Зона вылета
Эльче35 4 8 23 27-65 20 19.0

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close