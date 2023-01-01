Япония U20 - Колумбия U20 25 Мая прямая трансляция
25 Мая 2023 года в 00:00 (+03:00). U20 ЧМ-2023 - финальный раунд, Группа C. 2-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Япония U20 - Колумбия U20, которое состоится 25 Мая 2023 года в 00:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U20 ЧМ-2023 - финальный раунд, Группа C. 2-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Япония U20
Колумбия U20
Главные тренеры
|Коити Тогаси
История личных встреч
|22.05.2023
|U20 ЧМ-2023 - финальный раунд
|Группа C. 1-й тур
|0 : 1
|30.05.2017
|U20 ЧМ-2017 - финальный раунд
|1/8 финала
|1 : 0 ДВ
|27.05.2017
|U20 ЧМ-2017 - финальный раунд
|Группа D. 3-й тур
|2 : 2
|24.05.2017
|U20 ЧМ-2017 - финальный раунд
|Группа D. 2-й тур
|2 : 0
|21.05.2017
|U20 ЧМ-2017 - финальный раунд
|Группа D. 1-й тур
|1 : 2
|21.05.2023
|U20 ЧМ-2023 - финальный раунд
|Группа C. 1-й тур
|1 : 2
|10.06.2015
|U20 ЧМ-2015 - финальный раунд
|1/8 финала
|1 : 0
|06.06.2015
|U20 ЧМ-2015 - финальный раунд
|Группа C. 3-й тур
|1 : 3
|03.06.2015
|U20 ЧМ-2015 - финальный раунд
|Группа C. 2-й тур
|1 : 1
|31.05.2015
|U20 ЧМ-2015 - финальный раунд
|Группа C. 1-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Аргентина U20
|1
|3
| 2
1/8 финала
|Новая Зеландия U20
|1
|3
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Узбекистан U20
|1
|0
|4
|Гватемала U20
|1
|0
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Словакия U20
|1
|3
| 2
1/8 финала
|США U20
|1
|3
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Эквадор U20
|1
|0
|4
|Фиджи U20
|1
|0
Группа C
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Колумбия U20
|1
|3
| 2
1/8 финала
|Япония U20
|1
|3
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Израиль U20
|1
|0
|4
|Сенегал U20
|1
|0
Группа D
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Италия U20
|1
|3
| 2
1/8 финала
|Нигерия U20
|1
|3
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Бразилия U20
|1
|0
|4
|Доминиканская Республика U20
|1
|0
Группа E
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Уругвай U20
|1
|3
| 2
1/8 финала
|Англия U20
|1
|3
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Тунис U20
|1
|0
|4
|Ирак U20
|1
|0
Группа F
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Южная Корея U20
|1
|3
| 2
1/8 финала
|Гамбия U20
|1
|3
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Гондурас U20
|1
|0
|4
|Франция U20
|1
|0