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Неман - Торпедо-БелАЗ 24 Мая прямая трансляция

Стадион: Неман (Гродно, Беларусь), вместимость: 8800
24 Мая 2023 года в 18:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 10-й тур
Неман
Торпедо-БелАЗ

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Неман - Торпедо-БелАЗ, которое состоится 24 Мая 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Неман (Гродно, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Неман
Гродно
Торпедо-БелАЗ
Жодино
История личных встреч
06.08.2022 Беларусь - Высшая лига 16-й тур Торпедо-БелАЗ2 : 2Неман
19.03.2022 Беларусь - Высшая лига 1-й тур Неман2 : 0Торпедо-БелАЗ
28.11.2021 Беларусь - Высшая лига 30-й тур Неман3 : 1Торпедо-БелАЗ
03.07.2021 Беларусь - Высшая лига 15-й тур Торпедо-БелАЗ1 : 1Неман
26.09.2020 Беларусь - Высшая лига 25-й тур Торпедо-БелАЗ0 : 1Неман
21.05.2020 Беларусь - Высшая лига 10-й тур Неман3 : 1Торпедо-БелАЗ
14.09.2019 Беларусь - Высшая лига 21-й тур Торпедо-БелАЗ1 : 0Неман
04.05.2019 Беларусь - Высшая лига 6-й тур Неман0 : 0Торпедо-БелАЗ
07.10.2018 Беларусь - Высшая лига 24-й тур Торпедо-БелАЗ3 : 0Неман
28.05.2018 Беларусь - Высшая лига 9-й тур Неман1 : 0Торпедо-БелАЗ
20.05.2023 Беларусь - Высшая лига 9-й тур 0 : 2Неман
14.05.2023 Беларусь - Высшая лига 8-й тур Неман3 : 1
10.05.2023 Кубок Беларуси 1/2 финала. 2-й матч 0 : 0 5 : 4Неман
06.05.2023 Беларусь - Высшая лига 7-й тур 1 : 3Неман
29.04.2023 Беларусь - Высшая лига 6-й тур Неман1 : 0
20.05.2023 Беларусь - Высшая лига 9-й тур Торпедо-БелАЗ5 : 0
14.05.2023 Беларусь - Высшая лига 8-й тур 1 : 2Торпедо-БелАЗ
10.05.2023 Кубок Беларуси 1/2 финала. 2-й матч Торпедо-БелАЗ0 : 0
05.05.2023 Беларусь - Высшая лига 7-й тур Торпедо-БелАЗ1 : 1
29.04.2023 Беларусь - Высшая лига 6-й тур 0 : 1Торпедо-БелАЗ
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиООШтраф% очков
1
Квалификация Лиги чемпионов
Динамо Мн9 8 0 1 21-4 24 88.9
2
Квалификация Лиги конференций
Торпедо-БелАЗ8 6 2 0 14-4 20 83.3
3
Квалификация Лиги конференций
Неман8 6 1 1 15-6 19 79.2
4 БАТЭ9 4 3 2 15-10 15 55.6
5 Славия-Мозырь8 4 1 3 8-7 13 54.2
6 Ислочь8 3 2 3 12-8 11 45.8
7 Сморгонь9 3 0 6 9-20 9 33.3
8 Слуцк9 2 3 4 10-12 9 33.3
9 Гомель8 1 5 2 11-16 8 33.3
10 Минск8 1 4 3 7-8 7 29.2
11 Нафтан9 1 2 6 4-16 5 18.5
12 Динамо-Брест9 1 1 7 8-17 4 14.8
13 Белшина8 1 2 5 3-11 -5 -10 -20.8
14 Шахтёр С8 6 1 1 14-5 -11 -30 -45.8
15
Зона вылета
Энергетик-БГУ8 2 1 5 4-11 -13 -20 -54.2

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