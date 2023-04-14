Неман - Торпедо-БелАЗ 24 Мая прямая трансляция
Стадион: Неман (Гродно, Беларусь), вместимость: 8800
24 Мая 2023 года в 18:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 10-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Неман - Торпедо-БелАЗ, которое состоится 24 Мая 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Неман (Гродно, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Неман
Гродно
Торпедо-БелАЗ
Жодино
История личных встреч
|06.08.2022
|Беларусь - Высшая лига
|16-й тур
|2 : 2
|19.03.2022
|Беларусь - Высшая лига
|1-й тур
|2 : 0
|28.11.2021
|Беларусь - Высшая лига
|30-й тур
|3 : 1
|03.07.2021
|Беларусь - Высшая лига
|15-й тур
|1 : 1
|26.09.2020
|Беларусь - Высшая лига
|25-й тур
|0 : 1
|21.05.2020
|Беларусь - Высшая лига
|10-й тур
|3 : 1
|14.09.2019
|Беларусь - Высшая лига
|21-й тур
|1 : 0
|04.05.2019
|Беларусь - Высшая лига
|6-й тур
|0 : 0
|07.10.2018
|Беларусь - Высшая лига
|24-й тур
|3 : 0
|28.05.2018
|Беларусь - Высшая лига
|9-й тур
|1 : 0
|20.05.2023
|Беларусь - Высшая лига
|9-й тур
|0 : 2
|14.05.2023
|Беларусь - Высшая лига
|8-й тур
|3 : 1
|10.05.2023
|Кубок Беларуси
|1/2 финала. 2-й матч
|0 : 0 5 : 4
|06.05.2023
|Беларусь - Высшая лига
|7-й тур
|1 : 3
|29.04.2023
|Беларусь - Высшая лига
|6-й тур
|1 : 0
|20.05.2023
|Беларусь - Высшая лига
|9-й тур
|5 : 0
|14.05.2023
|Беларусь - Высшая лига
|8-й тур
|1 : 2
|10.05.2023
|Кубок Беларуси
|1/2 финала. 2-й матч
|0 : 0
|05.05.2023
|Беларусь - Высшая лига
|7-й тур
|1 : 1
|29.04.2023
|Беларусь - Высшая лига
|6-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|Штраф
|% очков
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Динамо Мн
|9
|8
|0
|1
|21-4
|24
|88.9
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Торпедо-БелАЗ
|8
|6
|2
|0
|14-4
|20
|83.3
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Неман
|8
|6
|1
|1
|15-6
|19
|79.2
|4
|БАТЭ
|9
|4
|3
|2
|15-10
|15
|55.6
|5
|Славия-Мозырь
|8
|4
|1
|3
|8-7
|13
|54.2
|6
|Ислочь
|8
|3
|2
|3
|12-8
|11
|45.8
|7
|Сморгонь
|9
|3
|0
|6
|9-20
|9
|33.3
|8
|Слуцк
|9
|2
|3
|4
|10-12
|9
|33.3
|9
|Гомель
|8
|1
|5
|2
|11-16
|8
|33.3
|10
|Минск
|8
|1
|4
|3
|7-8
|7
|29.2
|11
|Нафтан
|9
|1
|2
|6
|4-16
|5
|18.5
|12
|Динамо-Брест
|9
|1
|1
|7
|8-17
|4
|14.8
|13
|Белшина
|8
|1
|2
|5
|3-11
|-5
|-10
|-20.8
|14
|Шахтёр С
|8
|6
|1
|1
|14-5
|-11
|-30
|-45.8
| 15
Зона вылета
|Энергетик-БГУ
|8
|2
|1
|5
|4-11
|-13
|-20
|-54.2