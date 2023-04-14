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БАТЭ - Славия-Мозырь 24 Мая прямая трансляция

Стадион: Борисов-Арена (Борисов, Беларусь), вместимость: 13126
24 Мая 2023 года в 20:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 10-й тур
БАТЭ
Славия-Мозырь

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между БАТЭ - Славия-Мозырь, которое состоится 24 Мая 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Борисов-Арена (Борисов, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
БАТЭ
Борисов
Славия-Мозырь
Мозырь
История личных встреч
07.08.2022 Беларусь - Высшая лига 16-й тур БАТЭ4 : 0Славия-Мозырь
20.03.2022 Беларусь - Высшая лига 1-й тур Славия-Мозырь0 : 3БАТЭ
16.10.2021 Беларусь - Высшая лига 26-й тур Славия-Мозырь3 : 1БАТЭ
08.08.2021 Кубок Беларуси 1/8 финала Славия-Мозырь1 : 2БАТЭ
29.05.2021 Беларусь - Высшая лига 11-й тур БАТЭ3 : 0Славия-Мозырь
11.07.2020 Беларусь - Высшая лига 17-й тур БАТЭ1 : 1Славия-Мозырь
29.04.2020 Кубок Беларуси 1/2 финала. 2-й матч БАТЭ2 : 0Славия-Мозырь
08.04.2020 Кубок Беларуси 1/2 финала. 1-й матч Славия-Мозырь1 : 0БАТЭ
28.03.2020 Беларусь - Высшая лига 2-й тур Славия-Мозырь2 : 1БАТЭ
25.08.2019 Беларусь - Высшая лига 19-й тур БАТЭ4 : 0Славия-Мозырь
20.05.2023 Беларусь - Высшая лига 9-й тур 1 : 1БАТЭ
14.05.2023 Беларусь - Высшая лига 8-й тур БАТЭ1 : 2
10.05.2023 Кубок Беларуси 1/2 финала. 2-й матч БАТЭ0 : 0 5 : 4
06.05.2023 Беларусь - Высшая лига 7-й тур 0 : 3БАТЭ
29.04.2023 Беларусь - Высшая лига 6-й тур БАТЭ2 : 0
19.05.2023 Беларусь - Высшая лига 9-й тур Славия-Мозырь1 : 0
10.05.2023 Кубок Беларуси 1/2 финала. 2-й матч 0 : 0Славия-Мозырь
05.05.2023 Беларусь - Высшая лига 7-й тур 0 : 1Славия-Мозырь
29.04.2023 Беларусь - Высшая лига 6-й тур Славия-Мозырь0 : 1
22.04.2023 Беларусь - Высшая лига 5-й тур 1 : 1Славия-Мозырь
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиООШтраф% очков
1
Квалификация Лиги чемпионов
Динамо Мн9 8 0 1 21-4 24 88.9
2
Квалификация Лиги конференций
Торпедо-БелАЗ8 6 2 0 14-4 20 83.3
3
Квалификация Лиги конференций
Неман8 6 1 1 15-6 19 79.2
4 БАТЭ9 4 3 2 15-10 15 55.6
5 Славия-Мозырь8 4 1 3 8-7 13 54.2
6 Ислочь8 3 2 3 12-8 11 45.8
7 Сморгонь9 3 0 6 9-20 9 33.3
8 Слуцк9 2 3 4 10-12 9 33.3
9 Гомель8 1 5 2 11-16 8 33.3
10 Минск8 1 4 3 7-8 7 29.2
11 Нафтан9 1 2 6 4-16 5 18.5
12 Динамо-Брест9 1 1 7 8-17 4 14.8
13 Белшина8 1 2 5 3-11 -5 -10 -20.8
14 Шахтёр С8 6 1 1 14-5 -11 -30 -45.8
15
Зона вылета
Энергетик-БГУ8 2 1 5 4-11 -13 -20 -54.2

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