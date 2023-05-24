22:58 ()
Свернуть список

Аксу - Астана 24 Мая прямая трансляция

24 Мая 2023 года в 17:00 (+03:00). Казахстан - Премьер-лига, 15-й тур
Аксу
Астана

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аксу - Астана, которое состоится 24 Мая 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Казахстан - Премьер-лига, 15-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аксу
Павлодар
Астана
Астана
История личных встреч
19.06.2022 Казахстан - Премьер-лига 14-й тур Астана5 : 0Аксу
10.03.2022 Казахстан - Премьер-лига 2-й тур Аксу1 : 0Астана
20.05.2023 Казахстан - Премьер-лига 10-й тур 2 : 1Аксу
13.05.2023 Казахстан - Премьер-лига 9-й тур Аксу0 : 1
06.05.2023 Казахстан - Премьер-лига 8-й тур 2 : 1Аксу
23.04.2023 Казахстан - Премьер-лига 7-й тур 2 : 1Аксу
16.04.2023 Казахстан - Премьер-лига 6-й тур Аксу0 : 2
20.05.2023 Казахстан - Премьер-лига 10-й тур Астана3 : 2
14.05.2023 Казахстан - Премьер-лига 9-й тур 0 : 0Астана
10.05.2023 Казахстан - Премьер-лига 19-й тур 0 : 1Астана
06.05.2023 Казахстан - Премьер-лига 8-й тур Астана2 : 0
23.04.2023 Казахстан - Премьер-лига 7-й тур 1 : 2Астана
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Квалификация Лиги чемпионов
Астана11 8 1 2 16-11 25 75.8
2
Квалификация Лиги конференций
Ордабасы10 7 2 1 23-9 23 76.7
3
Квалификация Лиги конференций
Кызыл-Жар10 7 1 2 13-6 22 73.3
4 Актобе10 5 3 2 21-11 18 60.0
5 Кайрат10 5 3 2 21-16 18 60.0
6 Атырау10 5 2 3 13-15 17 56.7
7 Кайсар10 5 1 4 15-13 16 53.3
8 Тобол10 4 2 4 13-14 14 46.7
9 Окжетпес10 3 2 5 11-11 11 36.7
10 Шахтёр Крг10 3 2 5 13-15 11 36.7
11 Жетысу10 3 1 6 7-15 10 33.3
12
Зона вылета
Каспий10 2 3 5 9-16 9 30.0
13
Зона вылета
Аксу10 1 1 8 9-21 4 13.3
14
Зона вылета
Мактаарал11 1 0 10 6-17 3 9.1

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close