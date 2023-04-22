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Манчестер Юнайтед - Челси 25 Мая прямая трансляция

Стадион: Олд Траффорд (Манчестер, Англия), вместимость: 76212
25 Мая 2023 года в 22:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 32-й тур
Главный судья: Стюарт Атвелл (Нунатон, Уорикшир, Англия);
Манчестер Юнайтед
Челси

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Юнайтед - Челси, которое состоится 25 Мая 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 32-й тур, оно проводится на стадионе: Олд Траффорд (Манчестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Челси
Лондон
1ИспанияврДавид де Хеа
29АнглиязщАарон Ван-Биссака
19ФранциязщРафаэль Варан
2ШвециязщВиктор Линделёф
23АнглиязщЛюк Шоу
18Бразилияпз Каземиро
14ДанияпзКристиан Эриксен
21Бразилияпз Антони
8ПортугалияпзБруну Фернандеш
25АнглиянпДжейдон Санчо
10АнглиянпМаркус Рашфорд
1ИспанияврКепа Аррисабалага
14АнглиязщТрево Чалоба
6БразилиязщТьяго Силва
33ФранциязщУэсли Фофана
28ИспаниязщСесар Аспиликуэта
5АргентинапзЭнцо Фернандес
12АнглияпзРубен Лофтус-Чик
67АнглияпзЛьюис Холл
23АнглияпзКонор Галлахер
29ГерманияпзКай Хаверц
17АнглиянпРахим Стерлинг
Главные тренеры
НидерландыЭрик тен Хаг
АнглияФрэнк Лэмпард (и.о.)
ГерманияАрно Михельс
История личных встреч
22.10.2022 Англия - Премьер-лига 13-й тур Челси1 : 1Манчестер Юнайтед
28.04.2022 Англия - Премьер-лига 37-й тур Манчестер Юнайтед1 : 1Челси
28.11.2021 Англия - Премьер-лига 13-й тур Челси1 : 1Манчестер Юнайтед
28.02.2021 Англия - Премьер-лига 26-й тур Челси0 : 0Манчестер Юнайтед
24.10.2020 Англия - Премьер-лига 6-й тур Манчестер Юнайтед0 : 0Челси
19.07.2020 Кубок Англии 1/2 финала Манчестер Юнайтед1 : 3Челси
17.02.2020 Англия - Премьер-лига 26-й тур Челси0 : 2Манчестер Юнайтед
30.10.2019 Англия - Кубок лиги 4-й раунд Челси1 : 2Манчестер Юнайтед
11.08.2019 Англия - Премьер-лига 1-й тур Манчестер Юнайтед4 : 0Челси
28.04.2019 Англия - Премьер-лига 36-й тур Манчестер Юнайтед1 : 1Челси
20.05.2023 Англия - Премьер-лига 37-й тур 0 : 1Манчестер Юнайтед
13.05.2023 Англия - Премьер-лига 36-й тур Манчестер Юнайтед2 : 0
07.05.2023 Англия - Премьер-лига 35-й тур 1 : 0Манчестер Юнайтед
04.05.2023 Англия - Премьер-лига 28-й тур 1 : 0Манчестер Юнайтед
30.04.2023 Англия - Премьер-лига 34-й тур Манчестер Юнайтед1 : 0
21.05.2023 Англия - Премьер-лига 37-й тур 1 : 0Челси
13.05.2023 Англия - Премьер-лига 36-й тур Челси2 : 2
06.05.2023 Англия - Премьер-лига 35-й тур 1 : 3Челси
02.05.2023 Англия - Премьер-лига 34-й тур 3 : 1Челси
26.04.2023 Англия - Премьер-лига 33-й тур Челси0 : 2
Текстовая трансляция
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Тодд Боули наделал много ошибок, но всё можно исправить.Сезон «Челси» – один огромный провал: Катастрофа «Челси»: три решения выхода из кризиса 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию перенесённого матча 32-го тура АПЛ: «Манчестер Юнайтед» — «Челси». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
Манчестер Сити37 28 5 4 94-32 89 80.2
2
Лига чемпионов
Арсенал37 25 6 6 83-43 81 73.0
3
Лига чемпионов
Ньюкасл Юнайтед37 19 13 5 67-32 70 63.1
4
Лига чемпионов
Манчестер Юнайтед36 21 6 9 52-41 69 63.9
5
Лига Европы
Ливерпуль37 19 9 9 71-43 66 59.5
6
Лига Европы
Брайтон энд Хоув Альбион37 18 8 11 71-51 62 55.9
7
Лига конференций
Астон Вилла37 17 7 13 49-45 58 52.3
8 Тоттенхэм Хотспур37 17 6 14 66-62 57 51.4
9 Брентфорд37 14 14 9 57-46 56 50.5
10 Фулхэм37 15 7 15 54-51 52 46.8
11 Кристал Пэлас37 11 11 15 39-48 44 39.6
12 Челси36 11 10 15 36-42 43 39.8
13 Вулверхэмптон37 11 8 18 31-53 41 36.9
14 Вест Хэм Юнайтед37 11 7 19 41-53 40 36.0
15 Борнмут37 11 6 20 37-70 39 35.1
16 Ноттингем Форест37 9 10 18 37-67 37 33.3
17 Эвертон37 7 12 18 33-57 33 29.7
18
Зона вылета
Лестер Сити37 8 7 22 49-67 31 27.9
19
Зона вылета
Лидс Юнайтед37 7 10 20 47-74 31 27.9
20
Зона вылета
Саутгемптон37 6 6 25 32-69 24 21.6

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