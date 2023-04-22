Манчестер Юнайтед - Челси 25 Мая прямая трансляция
Стадион: Олд Траффорд (Манчестер, Англия), вместимость: 76212
25 Мая 2023 года в 22:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 32-й тур
Главный судья: Стюарт Атвелл (Нунатон, Уорикшир, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Юнайтед - Челси, которое состоится 25 Мая 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 32-й тур, оно проводится на стадионе: Олд Траффорд (Манчестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Челси
Лондон
|1
|вр
|Давид де Хеа
|29
|зщ
|Аарон Ван-Биссака
|19
|зщ
|Рафаэль Варан
|2
|зщ
|Виктор Линделёф
|23
|зщ
|Люк Шоу
|18
|пз
|Каземиро
|14
|пз
|Кристиан Эриксен
|21
|пз
|Антони
|8
|пз
|Бруну Фернандеш
|25
|нп
|Джейдон Санчо
|10
|нп
|Маркус Рашфорд
|1
|вр
|Кепа Аррисабалага
|14
|зщ
|Трево Чалоба
|6
|зщ
|Тьяго Силва
|33
|зщ
|Уэсли Фофана
|28
|зщ
|Сесар Аспиликуэта
|5
|пз
|Энцо Фернандес
|12
|пз
|Рубен Лофтус-Чик
|67
|пз
|Льюис Холл
|23
|пз
|Конор Галлахер
|29
|пз
|Кай Хаверц
|17
|нп
|Рахим Стерлинг
Главные тренеры
|Эрик тен Хаг
|Фрэнк Лэмпард (и.о.)
|Арно Михельс
История личных встреч
|22.10.2022
|Англия - Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 1
|28.04.2022
|Англия - Премьер-лига
|37-й тур
|1 : 1
|28.11.2021
|Англия - Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 1
|28.02.2021
|Англия - Премьер-лига
|26-й тур
|0 : 0
|24.10.2020
|Англия - Премьер-лига
|6-й тур
|0 : 0
|19.07.2020
|Кубок Англии
|1/2 финала
|1 : 3
|17.02.2020
|Англия - Премьер-лига
|26-й тур
|0 : 2
|30.10.2019
|Англия - Кубок лиги
|4-й раунд
|1 : 2
|11.08.2019
|Англия - Премьер-лига
|1-й тур
|4 : 0
|28.04.2019
|Англия - Премьер-лига
|36-й тур
|1 : 1
|20.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|37-й тур
|0 : 1
|13.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|36-й тур
|2 : 0
|07.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|35-й тур
|1 : 0
|04.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|28-й тур
|1 : 0
|30.04.2023
|Англия - Премьер-лига
|34-й тур
|1 : 0
|21.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|37-й тур
|1 : 0
|13.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|36-й тур
|2 : 2
|06.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|35-й тур
|1 : 3
|02.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|34-й тур
|3 : 1
|26.04.2023
|Англия - Премьер-лига
|33-й тур
|0 : 2
Текстовая трансляция
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Тодд Боули наделал много ошибок, но всё можно исправить.Сезон «Челси» – один огромный провал: Катастрофа «Челси»: три решения выхода из кризиса 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию перенесённого матча 32-го тура АПЛ: «Манчестер Юнайтед» — «Челси». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|37
|28
|5
|4
|94-32
|89
|80.2
| 2
Лига чемпионов
|Арсенал
|37
|25
|6
|6
|83-43
|81
|73.0
| 3
Лига чемпионов
|Ньюкасл Юнайтед
|37
|19
|13
|5
|67-32
|70
|63.1
| 4
Лига чемпионов
|Манчестер Юнайтед
|36
|21
|6
|9
|52-41
|69
|63.9
| 5
Лига Европы
|Ливерпуль
|37
|19
|9
|9
|71-43
|66
|59.5
| 6
Лига Европы
|Брайтон энд Хоув Альбион
|37
|18
|8
|11
|71-51
|62
|55.9
| 7
Лига конференций
|Астон Вилла
|37
|17
|7
|13
|49-45
|58
|52.3
|8
|Тоттенхэм Хотспур
|37
|17
|6
|14
|66-62
|57
|51.4
|9
|Брентфорд
|37
|14
|14
|9
|57-46
|56
|50.5
|10
|Фулхэм
|37
|15
|7
|15
|54-51
|52
|46.8
|11
|Кристал Пэлас
|37
|11
|11
|15
|39-48
|44
|39.6
|12
|Челси
|36
|11
|10
|15
|36-42
|43
|39.8
|13
|Вулверхэмптон
|37
|11
|8
|18
|31-53
|41
|36.9
|14
|Вест Хэм Юнайтед
|37
|11
|7
|19
|41-53
|40
|36.0
|15
|Борнмут
|37
|11
|6
|20
|37-70
|39
|35.1
|16
|Ноттингем Форест
|37
|9
|10
|18
|37-67
|37
|33.3
|17
|Эвертон
|37
|7
|12
|18
|33-57
|33
|29.7
| 18
Зона вылета
|Лестер Сити
|37
|8
|7
|22
|49-67
|31
|27.9
| 19
Зона вылета
|Лидс Юнайтед
|37
|7
|10
|20
|47-74
|31
|27.9
| 20
Зона вылета
|Саутгемптон
|37
|6
|6
|25
|32-69
|24
|21.6