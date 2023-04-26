Осасуна - Атлетик Б 25 Мая прямая трансляция
Стадион: Эль-Садар (Памплона, Испания), вместимость: 18330
25 Мая 2023 года в 22:30 (+03:00). Испания - Примера, 36-й тур
Главный судья: Алехандро Муньис Руис (Испания);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Осасуна - Атлетик Б, которое состоится 25 Мая 2023 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 36-й тур, оно проводится на стадионе: Эль-Садар (Памплона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Осасуна
Памплона
Атлетик Б
Бильбао
|25
|вр
|Айтор Фернандес
|23
|зщ
|Аридане Эрнандес
|5
|зщ
|Давид Гарсия
|3
|зщ
|Хуан Крус
|6
|пз
|Лукас Торро
|19
|пз
|Пабло Ибаньес
|16
|пз
|Мой Гомес
|15
|нп
|Рубен Пенья
|11
|нп
|Энрике Барха
|12
|нп
|Эз Абде
|17
|нп
|Анте Будимир
|1
|вр
|Унай Симон
|18
|зщ
|Оскар де Маркос
|3
|зщ
|Дани Вивиан
|31
|зщ
|Айтор Паредес
|17
|зщ
|Юри Берчиче
|8
|пз
|Ойан Сансет
|6
|пз
|Микель Весга
|11
|нп
|Нико Уильямс
|10
|нп
|Икер Муньяин
|7
|нп
|Алекс Беренгер
|9
|нп
|Иньяки Уильямс
Главные тренеры
|Хагоба Аррасате
|Эрнесто Вальверде
История личных встреч
|04.04.2023
|Кубок Испании
|1/2 финала
|1 : 1 ДВ
|01.03.2023
|Кубок Испании
|1/2 финала
|1 : 0
|09.01.2023
|Испания - Примера
|16-й тур
|0 : 0
|15.05.2022
|Испания - Примера
|37-й тур
|2 : 0
|03.01.2022
|Испания - Примера
|19-й тур
|1 : 3
|08.05.2021
|Испания - Примера
|35-й тур
|2 : 2
|24.10.2020
|Испания - Примера
|7-й тур
|1 : 0
|16.02.2020
|Испания - Примера
|24-й тур
|0 : 1
|24.11.2019
|Испания - Примера
|14-й тур
|1 : 2
|01.04.2017
|Испания - Примера
|29-й тур
|1 : 2
|21.05.2023
|Испания - Примера
|35-й тур
|3 : 0
|13.05.2023
|Испания - Примера
|34-й тур
|3 : 1
|06.05.2023
|Кубок Испании
|Финал
|2 : 1
|02.05.2023
|Испания - Примера
|33-й тур
|1 : 0
|28.04.2023
|Испания - Примера
|32-й тур
|0 : 2
|20.05.2023
|Испания - Примера
|35-й тур
|2 : 1
|13.05.2023
|Испания - Примера
|34-й тур
|5 : 1
|04.05.2023
|Испания - Примера
|33-й тур
|0 : 1
|01.05.2023
|Испания - Примера
|32-й тур
|1 : 1
|27.04.2023
|Испания - Примера
|31-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|36
|27
|4
|5
|66-18
|85
|78.7
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|36
|23
|5
|8
|72-34
|74
|68.5
| 3
Лига чемпионов
|Атлетико М
|35
|22
|6
|7
|63-27
|72
|68.6
| 4
Лига чемпионов
|Реал Сосьедад
|36
|20
|8
|8
|48-32
|68
|63.0
| 5
Лига Европы
|Вильярреал
|36
|19
|6
|11
|56-36
|63
|58.3
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Бетис
|35
|16
|8
|11
|43-38
|56
|53.3
|7
|Атлетик Б
|35
|14
|8
|13
|46-39
|50
|47.6
|8
|Жирона
|36
|13
|10
|13
|56-51
|49
|45.4
|9
|Севилья
|36
|13
|10
|13
|45-50
|49
|45.4
|10
|Осасуна
|35
|13
|8
|14
|32-39
|47
|44.8
|11
|Райо Вальекано
|36
|12
|10
|14
|43-49
|46
|42.6
|12
|Мальорка
|35
|12
|8
|15
|33-40
|44
|41.9
|13
|Валенсия
|35
|11
|7
|17
|39-41
|40
|38.1
|14
|Сельта
|36
|10
|10
|16
|41-51
|40
|37.0
|15
|Альмерия
|36
|11
|6
|19
|46-62
|39
|36.1
|16
|Кадис
|36
|9
|11
|16
|28-52
|38
|35.2
|17
|Вальядолид
|36
|11
|5
|20
|33-63
|38
|35.2
| 18
Зона вылета
|Хетафе
|35
|8
|11
|16
|31-44
|35
|33.3
| 19
Зона вылета
|Эспаньол
|35
|8
|10
|17
|44-61
|34
|32.4
| 20
Зона вылета
|Эльче
|36
|4
|9
|23
|28-66
|21
|19.4