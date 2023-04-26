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Осасуна - Атлетик Б 25 Мая прямая трансляция

Стадион: Эль-Садар (Памплона, Испания), вместимость: 18330
25 Мая 2023 года в 22:30 (+03:00). Испания - Примера, 36-й тур
Главный судья: Алехандро Муньис Руис (Испания);
Осасуна
Атлетик Б

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Осасуна - Атлетик Б, которое состоится 25 Мая 2023 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 36-й тур, оно проводится на стадионе: Эль-Садар (Памплона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Осасуна
Памплона
Атлетик Б
Бильбао
25ИспанияврАйтор Фернандес
23ИспаниязщАридане Эрнандес
5ИспаниязщДавид Гарсия
3ИспаниязщХуан Крус
6ИспанияпзЛукас Торро
19ИспанияпзПабло Ибаньес
16ИспанияпзМой Гомес
15ИспаниянпРубен Пенья
11ИспаниянпЭнрике Барха
12МарокконпЭз Абде
17ХорватиянпАнте Будимир
1ИспанияврУнай Симон
18ИспаниязщОскар де Маркос
3ИспаниязщДани Вивиан
31ИспаниязщАйтор Паредес
17ИспаниязщЮри Берчиче
8ИспанияпзОйан Сансет
6ИспанияпзМикель Весга
11ИспаниянпНико Уильямс
10ИспаниянпИкер Муньяин
7ИспаниянпАлекс Беренгер
9ГананпИньяки Уильямс
Главные тренеры
ИспанияХагоба Аррасате
ИспанияЭрнесто Вальверде
История личных встреч
04.04.2023 Кубок Испании 1/2 финала Атлетик Б1 : 1 ДВОсасуна
01.03.2023 Кубок Испании 1/2 финала Осасуна1 : 0Атлетик Б
09.01.2023 Испания - Примера 16-й тур Атлетик Б0 : 0Осасуна
15.05.2022 Испания - Примера 37-й тур Атлетик Б2 : 0Осасуна
03.01.2022 Испания - Примера 19-й тур Осасуна1 : 3Атлетик Б
08.05.2021 Испания - Примера 35-й тур Атлетик Б2 : 2Осасуна
24.10.2020 Испания - Примера 7-й тур Осасуна1 : 0Атлетик Б
16.02.2020 Испания - Примера 24-й тур Атлетик Б0 : 1Осасуна
24.11.2019 Испания - Примера 14-й тур Осасуна1 : 2Атлетик Б
01.04.2017 Испания - Примера 29-й тур Осасуна1 : 2Атлетик Б
21.05.2023 Испания - Примера 35-й тур 3 : 0Осасуна
13.05.2023 Испания - Примера 34-й тур Осасуна3 : 1
06.05.2023 Кубок Испании Финал 2 : 1Осасуна
02.05.2023 Испания - Примера 33-й тур 1 : 0Осасуна
28.04.2023 Испания - Примера 32-й тур Осасуна0 : 2
20.05.2023 Испания - Примера 35-й тур Атлетик Б2 : 1
13.05.2023 Испания - Примера 34-й тур 5 : 1Атлетик Б
04.05.2023 Испания - Примера 33-й тур Атлетик Б0 : 1
01.05.2023 Испания - Примера 32-й тур 1 : 1Атлетик Б
27.04.2023 Испания - Примера 31-й тур Атлетик Б0 : 1
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
Барселона36 27 4 5 66-18 85 78.7
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид36 23 5 8 72-34 74 68.5
3
Лига чемпионов
Атлетико М35 22 6 7 63-27 72 68.6
4
Лига чемпионов
Реал Сосьедад36 20 8 8 48-32 68 63.0
5
Лига Европы
Вильярреал36 19 6 11 56-36 63 58.3
6
Квалификация Лиги конференций
Бетис35 16 8 11 43-38 56 53.3
7 Атлетик Б35 14 8 13 46-39 50 47.6
8 Жирона36 13 10 13 56-51 49 45.4
9 Севилья36 13 10 13 45-50 49 45.4
10 Осасуна35 13 8 14 32-39 47 44.8
11 Райо Вальекано36 12 10 14 43-49 46 42.6
12 Мальорка35 12 8 15 33-40 44 41.9
13 Валенсия35 11 7 17 39-41 40 38.1
14 Сельта36 10 10 16 41-51 40 37.0
15 Альмерия36 11 6 19 46-62 39 36.1
16 Кадис36 9 11 16 28-52 38 35.2
17 Вальядолид36 11 5 20 33-63 38 35.2
18
Зона вылета
Хетафе35 8 11 16 31-44 35 33.3
19
Зона вылета
Эспаньол35 8 10 17 44-61 34 32.4
20
Зона вылета
Эльче36 4 9 23 28-66 21 19.4

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