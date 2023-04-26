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Мальорка - Валенсия 25 Мая прямая трансляция

Стадион: Иберостар (Пальма-де-Мальорка, Испания), вместимость: 23142
25 Мая 2023 года в 20:30 (+03:00). Испания - Примера, 36-й тур
Главный судья: Алехандро Эрнандес (Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания);
Мальорка
Валенсия

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мальорка - Валенсия, которое состоится 25 Мая 2023 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 36-й тур, оно проводится на стадионе: Иберостар (Пальма-де-Мальорка, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Валенсия
Валенсия
1СербияврПредраг Райкович
24СловакиязщМартин Вальент
5Босния и ГерцеговиназщДеннис Хаджикадунич
6ИспаниязщХосе Копете
15ИспаниязщПабло Маффео
10ИспанияпзАнтонио Санчес
19Южная КореяпзЛи Кан Ин
12ГанапзИддрису Баба
14ИспанияпзДани Родригес
7КосовонпВедат Мурики
23СенегалнпАмат Ндиайе
25ГрузияврГеоргий Мамардашвили
2ПортугалиязщТьерри Коррея
5БразилиязщГабриэл Паулиста
12ГвинеязщМуктар Дьякаби
14ИспаниязщХосе Луис Гайя
17ИспанияпзНико Гонсалес
18ПортугалияпзАндре Алмейда
36ИспанияпзХави Герра
40ИспаниянпДиего Лопес
16БразилиянпСамуэл Лино
9НидерландынпДжастин Клюйверт
Главные тренеры
ИспанияТони Амор
МексикаХавьер Агирре
ИспанияРубен Бараха
История личных встреч
22.10.2022 Испания - Примера 11-й тур Валенсия1 : 2Мальорка
26.02.2022 Испания - Примера 26-й тур Мальорка0 : 1Валенсия
23.10.2021 Испания - Примера 10-й тур Валенсия2 : 2Мальорка
19.01.2020 Испания - Примера 20-й тур Мальорка4 : 1Валенсия
01.09.2019 Испания - Примера 3-й тур Валенсия2 : 0Мальорка
17.02.2013 Испания - Примера 24-й тур Валенсия2 : 0Мальорка
23.09.2012 Испания - Примера 5-й тур Мальорка2 : 0Валенсия
11.03.2012 Испания - Примера 27-й тур Валенсия2 : 2Мальорка
15.10.2011 Испания - Примера 8-й тур Мальорка1 : 1Валенсия
05.03.2011 Испания - Примера 27-й тур Мальорка1 : 2Валенсия
20.05.2023 Испания - Примера 35-й тур 3 : 0Мальорка
12.05.2023 Испания - Примера 34-й тур Мальорка1 : 0
04.05.2023 Испания - Примера 33-й тур 2 : 1Мальорка
01.05.2023 Испания - Примера 32-й тур Мальорка1 : 1
26.04.2023 Испания - Примера 31-й тур 3 : 1Мальорка
21.05.2023 Испания - Примера 35-й тур Валенсия1 : 0
14.05.2023 Испания - Примера 34-й тур 1 : 2Валенсия
03.05.2023 Испания - Примера 33-й тур Валенсия1 : 1
30.04.2023 Испания - Примера 32-й тур 2 : 1Валенсия
27.04.2023 Испания - Примера 31-й тур Валенсия2 : 1
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
Барселона36 27 4 5 66-18 85 78.7
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид36 23 5 8 72-34 74 68.5
3
Лига чемпионов
Атлетико М35 22 6 7 63-27 72 68.6
4
Лига чемпионов
Реал Сосьедад36 20 8 8 48-32 68 63.0
5
Лига Европы
Вильярреал36 19 6 11 56-36 63 58.3
6
Квалификация Лиги конференций
Бетис35 16 8 11 43-38 56 53.3
7 Атлетик Б35 14 8 13 46-39 50 47.6
8 Жирона36 13 10 13 56-51 49 45.4
9 Севилья36 13 10 13 45-50 49 45.4
10 Осасуна35 13 8 14 32-39 47 44.8
11 Райо Вальекано36 12 10 14 43-49 46 42.6
12 Мальорка35 12 8 15 33-40 44 41.9
13 Валенсия35 11 7 17 39-41 40 38.1
14 Сельта36 10 10 16 41-51 40 37.0
15 Альмерия36 11 6 19 46-62 39 36.1
16 Кадис36 9 11 16 28-52 38 35.2
17 Вальядолид36 11 5 20 33-63 38 35.2
18
Зона вылета
Хетафе35 8 11 16 31-44 35 33.3
19
Зона вылета
Эспаньол35 8 10 17 44-61 34 32.4
20
Зона вылета
Эльче36 4 9 23 28-66 21 19.4

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