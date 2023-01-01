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Уругвай U20 - Англия U20 25 Мая прямая трансляция

25 Мая 2023 года в 21:00 (+03:00). U20 ЧМ-2023 - финальный раунд, Группа E. 2-й тур
Уругвай U20
Англия U20

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Уругвай U20 - Англия U20, которое состоится 25 Мая 2023 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U20 ЧМ-2023 - финальный раунд, Группа E. 2-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Уругвай U20
Англия U20
Главные тренеры
АнглияИан Фостер
История личных встреч
23.05.2023 U20 ЧМ-2023 - финальный раунд Группа E. 1-й тур Уругвай U204 : 0
11.06.2017 U20 ЧМ-2017 - финальный раунд За 3-е место Уругвай U200 : 0 1 : 4
08.06.2017 U20 ЧМ-2017 - финальный раунд 1/2 финала Уругвай U201 : 1 3 : 4
04.06.2017 U20 ЧМ-2017 - финальный раунд 1/4 финала 2 : 2 4 : 5Уругвай U20
31.05.2017 U20 ЧМ-2017 - финальный раунд 1/8 финала Уругвай U201 : 0
22.05.2023 U20 ЧМ-2023 - финальный раунд Группа E. 1-й тур Англия U201 : 0
11.06.2017 U20 ЧМ-2017 - финальный раунд Финал 0 : 1Англия U20
08.06.2017 U20 ЧМ-2017 - финальный раунд 1/2 финала 1 : 3Англия U20
05.06.2017 U20 ЧМ-2017 - финальный раунд 1/4 финала 0 : 1Англия U20
31.05.2017 U20 ЧМ-2017 - финальный раунд 1/8 финала Англия U202 : 1
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1
1/8 финала
Аргентина U2026
2
1/8 финала
Новая Зеландия U2024
3
1/8 финала - возможный выход
Узбекистан U2021
4 Гватемала U2020
Группа B
КомандаИО
1
1/8 финала
США U2026
2
1/8 финала
Словакия U2023
3
1/8 финала - возможный выход
Эквадор U2023
4 Фиджи U2020
Группа C
КомандаИО
1
1/8 финала
Колумбия U2013
2
1/8 финала
Япония U2013
3
1/8 финала - возможный выход
Израиль U2021
4 Сенегал U2021
Группа D
КомандаИО
1
1/8 финала
Нигерия U2026
2
1/8 финала
Италия U2023
3
1/8 финала - возможный выход
Бразилия U2010
4 Доминиканская Республика U2010
Группа E
КомандаИО
1
1/8 финала
Уругвай U2013
2
1/8 финала
Англия U2013
3
1/8 финала - возможный выход
Тунис U2010
4 Ирак U2010
Группа F
КомандаИО
1
1/8 финала
Южная Корея U2013
2
1/8 финала
Гамбия U2013
3
1/8 финала - возможный выход
Гондурас U2010
4 Франция U2010

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