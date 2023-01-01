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Южная Корея U20 - Гондурас U20 26 Мая прямая трансляция

26 Мая 2023 года в 00:00 (+03:00). U20 ЧМ-2023 - финальный раунд, Группа F. 2-й тур
Южная Корея U20
Гондурас U20

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Стартовый состав
Статистика встреч
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Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Южная Корея U20 - Гондурас U20, которое состоится 26 Мая 2023 года в 00:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U20 ЧМ-2023 - финальный раунд, Группа F. 2-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Южная Корея U20
Гондурас U20
История личных встреч
22.05.2023 U20 ЧМ-2023 - финальный раунд Группа F. 1-й тур 1 : 2Южная Корея U20
30.05.2017 U20 ЧМ-2017 - финальный раунд 1/8 финала Южная Корея U201 : 3
26.05.2017 U20 ЧМ-2017 - финальный раунд Группа A. 3-й тур 1 : 0Южная Корея U20
23.05.2017 U20 ЧМ-2017 - финальный раунд Группа A. 2-й тур Южная Корея U202 : 1
20.05.2017 U20 ЧМ-2017 - финальный раунд Группа A. 1-й тур Южная Корея U203 : 0
23.05.2023 U20 ЧМ-2023 - финальный раунд Группа F. 1-й тур 2 : 1Гондурас U20
28.05.2017 U20 ЧМ-2017 - финальный раунд Группа E. 3-й тур Гондурас U202 : 0
25.05.2017 U20 ЧМ-2017 - финальный раунд Группа E. 2-й тур 3 : 1Гондурас U20
22.05.2017 U20 ЧМ-2017 - финальный раунд Группа E. 1-й тур 3 : 0Гондурас U20
07.06.2015 U20 ЧМ-2015 - финальный раунд Группа F. 3-й тур Гондурас U201 : 5
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1
1/8 финала
Аргентина U2026
2
1/8 финала
Новая Зеландия U2024
3
1/8 финала - возможный выход
Узбекистан U2021
4 Гватемала U2020
Группа B
КомандаИО
1
1/8 финала
США U2026
2
1/8 финала
Словакия U2023
3
1/8 финала - возможный выход
Эквадор U2023
4 Фиджи U2020
Группа C
КомандаИО
1
1/8 финала
Колумбия U2013
2
1/8 финала
Япония U2013
3
1/8 финала - возможный выход
Израиль U2021
4 Сенегал U2021
Группа D
КомандаИО
1
1/8 финала
Нигерия U2026
2
1/8 финала
Италия U2023
3
1/8 финала - возможный выход
Бразилия U2010
4 Доминиканская Республика U2010
Группа E
КомандаИО
1
1/8 финала
Уругвай U2013
2
1/8 финала
Англия U2013
3
1/8 финала - возможный выход
Тунис U2010
4 Ирак U2010
Группа F
КомандаИО
1
1/8 финала
Южная Корея U2013
2
1/8 финала
Гамбия U2013
3
1/8 финала - возможный выход
Гондурас U2010
4 Франция U2010

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