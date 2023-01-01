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США - Чехия 25 Мая прямая трансляция

Стадион: Нокиа-Арена (Тампере, Финляндия), вместимость: 13455
25 Мая 2023 года в 16:20 (+03:00). ЧМ-2023, 1/4 финала
США
Чехия

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами США - Чехия, которое состоится 25 Мая 2023 года в 16:20 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2023, оно проводится на стадионе: Нокиа-Арена (Тампере, Финляндия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
США
Чехия
Главные тренеры
СШАДэвид Куинн
ФинляндияКари Ялонен
История личных встреч
29.05.2022 ЧМ-2022 За 3-е место Чехия8 : 4США
23.05.2022 ЧМ-2022 Группа B США0 : 1Чехия
17.05.2018 ЧМ-2018 1/4 финала США3 : 2Чехия
21.02.2018 Олимпийские игры 2018 1/4 финала Чехия3 : 2 БСША
23.09.2016 Кубок Мира Группа A Чехия4 : 3США
19.05.2016 ЧМ-2016 1/4 финала Чехия1 : 2 БСША
17.05.2015 ЧМ-2015 За 3-е место США3 : 0Чехия
22.05.2014 ЧМ-2014 1/4 финала США3 : 4Чехия
19.02.2014 Олимпийские игры 2014 1/4 финала США5 : 2Чехия
11.05.2011 ЧМ-2011 1/4 финала Чехия4 : 0США
23.05.2023 ЧМ-2023 Группа A 3 : 4 ОТСША
21.05.2023 ЧМ-2023 Группа A США9 : 0
20.05.2023 ЧМ-2023 Группа A США3 : 0
17.05.2023 ЧМ-2023 Группа A США4 : 1
15.05.2023 ЧМ-2023 Группа A 2 : 3США
23.05.2023 ЧМ-2023 Группа B 3 : 1Чехия
21.05.2023 ЧМ-2023 Группа B Чехия2 : 4
20.05.2023 ЧМ-2023 Группа B 0 : 2Чехия
18.05.2023 ЧМ-2023 Группа B Чехия6 : 2
15.05.2023 ЧМ-2023 Группа B Чехия3 : 4 ОТ
Текстовая трансляция
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Сложились все пары плей-офф, а американцы установили рекорд.Подводим итоги группового этапа: Большой триумф Латвии и ранняя встреча лучших сборных мира. Итоги группового этапа ЧМ-2023 0'Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 1/4 финала чемпионата мира по хоккею: США — Чехия. Начало встречи запланировано на 16:20 по московскому времени.
Турнирная таблица
1/4 финала
Метка
QF1
 США
Чехия
25.05
QF2
 Швейцария
Германия
25.05
QF3
 Швеция
Латвия
25.05
QF4
 Канада
Финляндия
25.05
1/2 финала
Метка
SF1
27.05
SF2
27.05
За 3-е место
Метка
F3
28.05
Финал
Метка
F1
28.05

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