США - Чехия 25 Мая прямая трансляция
Стадион: Нокиа-Арена (Тампере, Финляндия), вместимость: 13455
25 Мая 2023 года в 16:20 (+03:00). ЧМ-2023, 1/4 финала
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами США - Чехия, которое состоится 25 Мая 2023 года в 16:20 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2023, оно проводится на стадионе: Нокиа-Арена (Тампере, Финляндия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
США
Чехия
Главные тренеры
|Дэвид Куинн
|Кари Ялонен
История личных встреч
|29.05.2022
|ЧМ-2022
|За 3-е место
|8 : 4
|23.05.2022
|ЧМ-2022
|Группа B
|0 : 1
|17.05.2018
|ЧМ-2018
|1/4 финала
|3 : 2
|21.02.2018
|Олимпийские игры 2018
|1/4 финала
|3 : 2 Б
|23.09.2016
|Кубок Мира
|Группа A
|4 : 3
|19.05.2016
|ЧМ-2016
|1/4 финала
|1 : 2 Б
|17.05.2015
|ЧМ-2015
|За 3-е место
|3 : 0
|22.05.2014
|ЧМ-2014
|1/4 финала
|3 : 4
|19.02.2014
|Олимпийские игры 2014
|1/4 финала
|5 : 2
|11.05.2011
|ЧМ-2011
|1/4 финала
|4 : 0
|23.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа A
|3 : 4 ОТ
|21.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа A
|9 : 0
|20.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа A
|3 : 0
|17.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа A
|4 : 1
|15.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа A
|2 : 3
|23.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа B
|3 : 1
|21.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа B
|2 : 4
|20.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа B
|0 : 2
|18.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа B
|6 : 2
|15.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа B
|3 : 4 ОТ
Текстовая трансляция
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Сложились все пары плей-офф, а американцы установили рекорд.Подводим итоги группового этапа: Большой триумф Латвии и ранняя встреча лучших сборных мира. Итоги группового этапа ЧМ-2023 0'Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 1/4 финала чемпионата мира по хоккею: США — Чехия. Начало встречи запланировано на 16:20 по московскому времени.
Турнирная таблица
1/4 финала
|Метка
QF1
| США
Чехия
|25.05
QF2
| Швейцария
Германия
|25.05
QF3
| Швеция
Латвия
|25.05
QF4
| Канада
Финляндия
|25.05
1/2 финала
|Метка
SF1
|27.05
SF2
|27.05
За 3-е место
|Метка
F3
|28.05
Финал
|Метка
F1
|28.05