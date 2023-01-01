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Швеция - Латвия 25 Мая прямая трансляция

Стадион: Арена-Рига (Рига, Латвия), вместимость: 10300
25 Мая 2023 года в 20:20 (+03:00). ЧМ-2023, 1/4 финала
Швеция
Латвия

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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Швеция - Латвия, которое состоится 25 Мая 2023 года в 20:20 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2023, оно проводится на стадионе: Арена-Рига (Рига, Латвия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Швеция
Латвия
Главные тренеры
ШвецияСэм Халлам
ЛатвияХарийс Витолиньш
История личных встреч
24.05.2022 ЧМ-2022 Группа B Швеция1 : 0Латвия
10.02.2022 Олимпийские игры 2022 (м) Группа C Швеция3 : 2Латвия
20.05.2019 ЧМ-2019 Группа B Швеция5 : 4Латвия
17.05.2018 ЧМ-2018 1/4 финала Швеция3 : 2Латвия
11.05.2017 ЧМ-2017 Группа A Швеция2 : 0Латвия
06.05.2016 ЧМ-2016 Группа A. 1-й тур Швеция2 : 1 ОТЛатвия
04.05.2015 ЧМ-2015 Группа A. 3-й тур Латвия1 : 8Швеция
15.02.2014 Олимпийские игры 2014 Группа C. 3-й тур Швеция5 : 3Латвия
15.12.2013 Универсиада Группа A. 3-й тур Швеция2 : 5Латвия
15.05.2012 ЧМ-2012 Группа B. 7-й тур Швеция4 : 0Латвия
23.05.2023 ЧМ-2023 Группа A Швеция3 : 4 ОТ
22.05.2023 ЧМ-2023 Группа A 1 : 4Швеция
20.05.2023 ЧМ-2023 Группа A Швеция4 : 0
18.05.2023 ЧМ-2023 Группа A 1 : 7Швеция
15.05.2023 ЧМ-2023 Группа A 1 : 2 БШвеция
23.05.2023 ЧМ-2023 Группа B 3 : 4 ОТЛатвия
20.05.2023 ЧМ-2023 Группа B 0 : 7Латвия
19.05.2023 ЧМ-2023 Группа B Латвия3 : 2
17.05.2023 ЧМ-2023 Группа B Латвия2 : 1
15.05.2023 ЧМ-2023 Группа B 3 : 4 ОТЛатвия
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Сложились все пары плей-офф, а американцы установили рекорд.Подводим итоги группового этапа: Большой триумф Латвии и ранняя встреча лучших сборных мира. Итоги группового этапа ЧМ-2023 0'Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 1/4 финала чемпионата мира по хоккею: Швеция — Латвия. Начало встречи запланировано на 20:20 по московскому времени.
Турнирная таблица
1/4 финала
Метка
QF1
 США
Чехия
25.05
QF2
 Швейцария
Германия
25.05
QF3
 Швеция
Латвия
25.05
QF4
 Канада
Финляндия
25.05
1/2 финала
Метка
SF1
27.05
SF2
27.05
За 3-е место
Метка
F3
28.05
Финал
Метка
F1
28.05

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