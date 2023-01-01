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Швейцария - Германия 25 Мая прямая трансляция

Стадион: Арена-Рига (Рига, Латвия), вместимость: 10300
25 Мая 2023 года в 16:20 (+03:00). ЧМ-2023, 1/4 финала
Швейцария
Германия

Анонс матча
Стартовый состав
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Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Швейцария - Германия, которое состоится 25 Мая 2023 года в 16:20 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2023, оно проводится на стадионе: Арена-Рига (Рига, Латвия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Швейцария
Германия
Главные тренеры
ШвейцарияПатрик Фишер
ГерманияХарольд Крайс
История личных встреч
24.05.2022 ЧМ-2022 Группа A Германия3 : 4 БШвейцария
03.06.2021 ЧМ-2021 1/4 финала Швейцария2 : 3 БГермания
20.02.2018 Олимпийские игры 2018 Квалификация Швейцария1 : 2 ОТГермания
05.05.2015 ЧМ-2015 Группа A. 3-й тур Швейцария1 : 0Германия
14.05.2014 ЧМ-2014 Группа B. 4-й тур Швейцария3 : 2Германия
20.05.2010 ЧМ-2010 1/4 финала Швейцария0 : 1Германия
26.04.2009 ЧМ-2009 Группа B. 2-й тур Швейцария3 : 2 ОТГермания
23.05.2023 ЧМ-2023 Группа B Швейцария3 : 4 ОТ
21.05.2023 ЧМ-2023 Группа B 2 : 4Швейцария
20.05.2023 ЧМ-2023 Группа B 2 : 3Швейцария
18.05.2023 ЧМ-2023 Группа B Швейцария4 : 2
16.05.2023 ЧМ-2023 Группа B Швейцария5 : 0
23.05.2023 ЧМ-2023 Группа A Германия5 : 0
21.05.2023 ЧМ-2023 Группа A Германия7 : 2
19.05.2023 ЧМ-2023 Группа A 2 : 4Германия
18.05.2023 ЧМ-2023 Группа A 4 : 6Германия
15.05.2023 ЧМ-2023 Группа A Германия2 : 3
Турнирная таблица
1/4 финала
Метка
QF1
 США
Чехия
25.05
QF2
 Швейцария
Германия
25.05
QF3
 Швеция
Латвия
25.05
QF4
 Канада
Финляндия
25.05
1/2 финала
Метка
SF1
27.05
SF2
27.05
За 3-е место
Метка
F3
28.05
Финал
Метка
F1
28.05

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