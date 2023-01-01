Швейцария - Германия 25 Мая прямая трансляция
Стадион: Арена-Рига (Рига, Латвия), вместимость: 10300
25 Мая 2023 года в 16:20 (+03:00). ЧМ-2023, 1/4 финала
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Швейцария - Германия, которое состоится 25 Мая 2023 года в 16:20 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2023, оно проводится на стадионе: Арена-Рига (Рига, Латвия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Швейцария
Германия
Главные тренеры
|Патрик Фишер
|Харольд Крайс
История личных встреч
|24.05.2022
|ЧМ-2022
|Группа A
|3 : 4 Б
|03.06.2021
|ЧМ-2021
|1/4 финала
|2 : 3 Б
|20.02.2018
|Олимпийские игры 2018
|Квалификация
|1 : 2 ОТ
|05.05.2015
|ЧМ-2015
|Группа A. 3-й тур
|1 : 0
|14.05.2014
|ЧМ-2014
|Группа B. 4-й тур
|3 : 2
|20.05.2010
|ЧМ-2010
|1/4 финала
|0 : 1
|26.04.2009
|ЧМ-2009
|Группа B. 2-й тур
|3 : 2 ОТ
|23.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа B
|3 : 4 ОТ
|21.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа B
|2 : 4
|20.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа B
|2 : 3
|18.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа B
|4 : 2
|16.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа B
|5 : 0
|23.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа A
|5 : 0
|21.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа A
|7 : 2
|19.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа A
|2 : 4
|18.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа A
|4 : 6
|15.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа A
|2 : 3
Турнирная таблица
1/4 финала
|Метка
QF1
| США
Чехия
|25.05
QF2
| Швейцария
Германия
|25.05
QF3
| Швеция
Латвия
|25.05
QF4
| Канада
Финляндия
|25.05
1/2 финала
|Метка
SF1
|27.05
SF2
|27.05
За 3-е место
|Метка
F3
|28.05
Финал
|Метка
F1
|28.05