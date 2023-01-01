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Канада - Финляндия 25 Мая прямая трансляция

Стадион: Нокиа-Арена (Тампере, Финляндия), вместимость: 13455
25 Мая 2023 года в 20:20 (+03:00). ЧМ-2023, 1/4 финала
Канада
Финляндия

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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Канада - Финляндия, которое состоится 25 Мая 2023 года в 20:20 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2023, оно проводится на стадионе: Нокиа-Арена (Тампере, Финляндия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Канада
Финляндия
Главные тренеры
КанадаАндре Туриньи
ФинляндияЮкка Ялонен
История личных встреч
29.05.2022 ЧМ-2022 Финал Финляндия4 : 3 ОТКанада
18.12.2021 Еврохоккейтур Кубок Первого канала Финляндия4 : 1Канада
06.06.2021 ЧМ-2021 Финал Финляндия2 : 3 ОТКанада
01.06.2021 ЧМ-2021 Группа B Канада2 : 3 БФинляндия
26.05.2019 ЧМ-2019 Финал Канада1 : 3Финляндия
10.05.2019 ЧМ-2019 Группа A Финляндия3 : 1Канада
12.05.2018 ЧМ-2018 Группа B Канада1 : 5Финляндия
21.02.2018 Олимпийские игры 2018 1/4 финала Канада1 : 0Финляндия
12.11.2017 Еврохоккейтур Кубок Карьяла Финляндия4 : 3Канада
16.05.2017 ЧМ-2017 Группа B Канада5 : 2Финляндия
23.05.2023 ЧМ-2023 Группа B Канада3 : 1
22.05.2023 ЧМ-2023 Группа B Канада2 : 3 Б
20.05.2023 ЧМ-2023 Группа B Канада2 : 3
17.05.2023 ЧМ-2023 Группа B Канада5 : 1
15.05.2023 ЧМ-2023 Группа B 1 : 2 БКанада
23.05.2023 ЧМ-2023 Группа A Финляндия7 : 1
20.05.2023 ЧМ-2023 Группа A 1 : 3Финляндия
19.05.2023 ЧМ-2023 Группа A 1 : 7Финляндия
17.05.2023 ЧМ-2023 Группа A Финляндия5 : 3
15.05.2023 ЧМ-2023 Группа A Финляндия1 : 2 Б
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Сложились все пары плей-офф, а американцы установили рекорд.Подводим итоги группового этапа: Большой триумф Латвии и ранняя встреча лучших сборных мира. Итоги группового этапа ЧМ-2023 0'Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 1/4 финала чемпионата мира по хоккею: Канада — Финляндия. Начало встречи запланировано на 20:20 по московскому времени.
Турнирная таблица
1/4 финала
Метка
QF1
 США
Чехия
25.05
QF2
 Швейцария
Германия
25.05
QF3
 Швеция
Латвия
25.05
QF4
 Канада
Финляндия
25.05
1/2 финала
Метка
SF1
27.05
SF2
27.05
За 3-е место
Метка
F3
28.05
Финал
Метка
F1
28.05

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