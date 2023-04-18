00:55 ()
Свернуть список

Флорида Пантерз - Каролина Харрикейнз 25 Мая прямая трансляция

Стадион: Эф-Эл-Эй Лайв-Арена (Санрайз, США), вместимость: 19434
25 Мая 2023 года в 03:00 (+03:00). НХЛ - плей-офф, Финал - Восток. 4-й матч
Флорида Пантерз
Каролина Харрикейнз

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Флорида Пантерз - Каролина Харрикейнз, которое состоится 25 Мая 2023 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - плей-офф, оно проводится на стадионе: Эф-Эл-Эй Лайв-Арена (Санрайз, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Флорида Пантерз
Санрайз
Каролина Харрикейнз
Роли
Главные тренеры
КанадаПол Морис
КанадаРод Бриндамор
История личных встреч
23.05.2023 НХЛ - плей-офф Финал - Восток. 3-й матч Флорида Пантерз1 : 0Каролина Харрикейнз
21.05.2023 НХЛ - плей-офф Финал - Восток. 2-й матч Каролина Харрикейнз1 : 2 ОТФлорида Пантерз
19.05.2023 НХЛ - плей-офф Финал - Восток. 1-й матч Каролина Харрикейнз2 : 3 ОТФлорида Пантерз
14.04.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз4 : 6Каролина Харрикейнз
31.12.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Каролина Харрикейнз4 : 0Флорида Пантерз
10.11.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз3 : 0Каролина Харрикейнз
01.10.2022 НХЛ - предсезонные матчи НХЛ - предсезонные матчи Каролина Харрикейнз4 : 3Флорида Пантерз
30.09.2022 НХЛ - предсезонные матчи НХЛ - предсезонные матчи Флорида Пантерз2 : 5Каролина Харрикейнз
17.02.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Каролина Харрикейнз2 : 3 ОТФлорида Пантерз
09.01.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Каролина Харрикейнз3 : 4 ОТФлорида Пантерз
23.05.2023 НХЛ - плей-офф Финал - Восток. 3-й матч Флорида Пантерз1 : 0Каролина Харрикейнз
21.05.2023 НХЛ - плей-офф Финал - Восток. 2-й матч Каролина Харрикейнз1 : 2 ОТФлорида Пантерз
19.05.2023 НХЛ - плей-офф Финал - Восток. 1-й матч Каролина Харрикейнз2 : 3 ОТФлорида Пантерз
13.05.2023 НХЛ - плей-офф 1/2 финала - Восток. 5-й матч 2 : 3 ОТФлорида Пантерз
11.05.2023 НХЛ - плей-офф 1/2 финала - Восток. 4-й матч Флорида Пантерз1 : 2
23.05.2023 НХЛ - плей-офф Финал - Восток. 3-й матч Флорида Пантерз1 : 0Каролина Харрикейнз
21.05.2023 НХЛ - плей-офф Финал - Восток. 2-й матч Каролина Харрикейнз1 : 2 ОТФлорида Пантерз
19.05.2023 НХЛ - плей-офф Финал - Восток. 1-й матч Каролина Харрикейнз2 : 3 ОТФлорида Пантерз
12.05.2023 НХЛ - плей-офф 1/2 финала - Восток. 5-й матч Каролина Харрикейнз3 : 2 ОТ
10.05.2023 НХЛ - плей-офф 1/2 финала - Восток. 4-й матч 1 : 6Каролина Харрикейнз
Турнирная таблица
1/4 финала - Восток
Метка1234567 Выигрыши Шайбы
QFE2
 Каролина Харрикейнз
Нью-Йорк Айлендерс
Каролина Харрикейнз
Нью-Йорк Айлендерс
2 : 1
Каролина Харрикейнз
Нью-Йорк Айлендерс
4 : 3 ОТ
Нью-Йорк Айлендерс
Каролина Харрикейнз
5 : 1
Нью-Йорк Айлендерс
Каролина Харрикейнз
2 : 5
Каролина Харрикейнз
Нью-Йорк Айлендерс
2 : 3
Нью-Йорк Айлендерс
Каролина Харрикейнз
1 : 2 ОТ
4
2
16
15
QFE1
 Бостон Брюинз
Флорида Пантерз
Бостон Брюинз
Флорида Пантерз
3 : 1
Бостон Брюинз
Флорида Пантерз
3 : 6
Флорида Пантерз
Бостон Брюинз
2 : 4
Флорида Пантерз
Бостон Брюинз
2 : 6
Бостон Брюинз
Флорида Пантерз
3 : 4 ОТ
Флорида Пантерз
Бостон Брюинз
7 : 5
Бостон Брюинз
Флорида Пантерз
3 : 4 ОТ
3
4
27
26
QFE3
 Нью-Джерси Дэвилз
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Джерси Дэвилз
Нью-Йорк Рейнджерс
1 : 5
Нью-Джерси Дэвилз
Нью-Йорк Рейнджерс
1 : 5
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Джерси Дэвилз
1 : 2 ОТ
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Джерси Дэвилз
1 : 3
Нью-Джерси Дэвилз
Нью-Йорк Рейнджерс
4 : 0
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Джерси Дэвилз
5 : 2
Нью-Джерси Дэвилз
Нью-Йорк Рейнджерс
4 : 0
4
3
17
17
QFE4
 Торонто Мэйпл Лифс
Тампа-Бэй Лайтнинг
Торонто Мэйпл Лифс
Тампа-Бэй Лайтнинг
3 : 7
Торонто Мэйпл Лифс
Тампа-Бэй Лайтнинг
7 : 2
Тампа-Бэй Лайтнинг
Торонто Мэйпл Лифс
3 : 4 ОТ
Тампа-Бэй Лайтнинг
Торонто Мэйпл Лифс
4 : 5 ОТ
Торонто Мэйпл Лифс
Тампа-Бэй Лайтнинг
2 : 4
Тампа-Бэй Лайтнинг
Торонто Мэйпл Лифс
1 : 2 ОТ
4
2
23
21
1/4 финала - Запад
Метка1234567 Выигрыши Шайбы
QFW4
 Даллас Старз
Миннесота Уайлд
Даллас Старз
Миннесота Уайлд
2 : 3 ОТ
Даллас Старз
Миннесота Уайлд
7 : 3
Миннесота Уайлд
Даллас Старз
5 : 1
Миннесота Уайлд
Даллас Старз
2 : 3
Даллас Старз
Миннесота Уайлд
4 : 0
Миннесота Уайлд
Даллас Старз
1 : 4
4
2
21
14
QFW2
 Эдмонтон Ойлерз
Лос-Анджелес Кингз
Эдмонтон Ойлерз
Лос-Анджелес Кингз
3 : 4 ОТ
Эдмонтон Ойлерз
Лос-Анджелес Кингз
4 : 2
Лос-Анджелес Кингз
Эдмонтон Ойлерз
3 : 2 ОТ
Лос-Анджелес Кингз
Эдмонтон Ойлерз
4 : 5 ОТ
Эдмонтон Ойлерз
Лос-Анджелес Кингз
6 : 3
Лос-Анджелес Кингз
Эдмонтон Ойлерз
4 : 5
4
2
25
20
QFW1
 Вегас Голден Найтс
Виннипег Джетс
Вегас Голден Найтс
Виннипег Джетс
1 : 5
Вегас Голден Найтс
Виннипег Джетс
5 : 2
Виннипег Джетс
Вегас Голден Найтс
4 : 5 ОТ
Виннипег Джетс
Вегас Голден Найтс
2 : 4
Вегас Голден Найтс
Виннипег Джетс
4 : 1
4
1
19
14
QFW3
 Колорадо Эвеланш
Сиэтл Кракен
Колорадо Эвеланш
Сиэтл Кракен
1 : 3
Колорадо Эвеланш
Сиэтл Кракен
3 : 2
Сиэтл Кракен
Колорадо Эвеланш
4 : 6
Сиэтл Кракен
Колорадо Эвеланш
3 : 2 ОТ
Колорадо Эвеланш
Сиэтл Кракен
2 : 3
Сиэтл Кракен
Колорадо Эвеланш
1 : 4
Колорадо Эвеланш
Сиэтл Кракен
1 : 2
3
4
19
18
1/2 финала - Восток
Метка1234567 Выигрыши Шайбы
SFE1
 Торонто Мэйпл Лифс
Флорида Пантерз
Торонто Мэйпл Лифс
Флорида Пантерз
2 : 4
Торонто Мэйпл Лифс
Флорида Пантерз
2 : 3
Флорида Пантерз
Торонто Мэйпл Лифс
3 : 2 ОТ
Флорида Пантерз
Торонто Мэйпл Лифс
1 : 2
Торонто Мэйпл Лифс
Флорида Пантерз
2 : 3 ОТ
1
4
10
14
SFE2
 Каролина Харрикейнз
Нью-Джерси Дэвилз
Каролина Харрикейнз
Нью-Джерси Дэвилз
5 : 1
Каролина Харрикейнз
Нью-Джерси Дэвилз
6 : 1
Нью-Джерси Дэвилз
Каролина Харрикейнз
8 : 4
Нью-Джерси Дэвилз
Каролина Харрикейнз
1 : 6
Каролина Харрикейнз
Нью-Джерси Дэвилз
3 : 2 ОТ
4
1
24
13
1/2 финала - Запад
Метка1234567 Выигрыши Шайбы
SFW1
 Даллас Старз
Сиэтл Кракен
Даллас Старз
Сиэтл Кракен
4 : 5 ОТ
Даллас Старз
Сиэтл Кракен
4 : 2
Сиэтл Кракен
Даллас Старз
7 : 2
Сиэтл Кракен
Даллас Старз
3 : 6
Даллас Старз
Сиэтл Кракен
5 : 2
Сиэтл Кракен
Даллас Старз
6 : 3
Даллас Старз
Сиэтл Кракен
2 : 1
4
3
26
26
SFW2
 Вегас Голден Найтс
Эдмонтон Ойлерз
Вегас Голден Найтс
Эдмонтон Ойлерз
6 : 4
Вегас Голден Найтс
Эдмонтон Ойлерз
1 : 5
Эдмонтон Ойлерз
Вегас Голден Найтс
1 : 5
Эдмонтон Ойлерз
Вегас Голден Найтс
4 : 1
Вегас Голден Найтс
Эдмонтон Ойлерз
4 : 3
Эдмонтон Ойлерз
Вегас Голден Найтс
2 : 5
4
2
22
19
Финал - Восток
Метка1234567 Выигрыши Шайбы
FE
 Каролина Харрикейнз
Флорида Пантерз
Каролина Харрикейнз
Флорида Пантерз
2 : 3 ОТ
Каролина Харрикейнз
Флорида Пантерз
1 : 2 ОТ
Флорида Пантерз
Каролина Харрикейнз
1 : 0
Флорида Пантерз
Каролина Харрикейнз
25.05
Каролина Харрикейнз
Флорида Пантерз
27.05
Флорида Пантерз
Каролина Харрикейнз
29.05
Каролина Харрикейнз
Флорида Пантерз
31.05
0
3
3
6
Финал - Запад
Метка1234567 Выигрыши Шайбы
FW
 Вегас Голден Найтс
Даллас Старз
Вегас Голден Найтс
Даллас Старз
4 : 3 ОТ
Вегас Голден Найтс
Даллас Старз
3 : 2 ОТ
Даллас Старз
Вегас Голден Найтс
0 : 4
Даллас Старз
Вегас Голден Найтс
26.05
Вегас Голден Найтс
Даллас Старз
28.05
Даллас Старз
Вегас Голден Найтс
30.05
Вегас Голден Найтс
Даллас Старз
01.06
3
0
11
5
Кубок Стэнли
Метка1234567 Выигрыши Шайбы
F
 
 
04.06
 
 
06.06
 
 
08.06
 
 
10.06
 
 
12.06
 
 
14.06
 
 
17.06
0
0
0
0

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close