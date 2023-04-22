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Сампдория - Сассуоло 26 Мая прямая трансляция

Стадион: Луиджи Феррарис (Генуя, Италия), вместимость: 36703
26 Мая 2023 года в 21:45 (+03:00). Италия - Серия А, 37-й тур
Главный судья: Франческо Меравилья (Италия);
Сампдория
Сассуоло

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сампдория - Сассуоло, которое состоится 26 Мая 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 37-й тур, оно проводится на стадионе: Луиджи Феррарис (Генуя, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сампдория
Генуя
Сассуоло
Сассуоло
30ИталияврНикола Равалья
59ИталиязщАлессандро Дзаноли
21КолумбиязщДжейсон Мурильо
3ИталиязщТоммазо Ауджелло
37ФранцияпзМехди Лери
20АнглияпзГарри Уинкс
8ВенесуэлапзТомас Ринкон
17НидерландыпзБрам Нуйтинк
7СербияпзФилип Джуричич
23ИталиянпМаноло Габбьядини
27ИталиянпФабио Квальярелла
47ИталияврАндреа Консильи
22ГерманиязщЙереми Тольян
28ХорватиязщМартин Эрлич
13ИталиязщДжанмарко Феррари
6Бразилиязщ Рожерио
16ИталияпзДавиде Фраттези
27ФранцияпзМаксим Лопес
7БразилияпзМатеус Энрике
20АлбанияпзНедим Байрами
10ИталиянпДоменико Берарди
9ИталиянпАндреа Пинамонти
Главные тренеры
СербияДеян Станкович
ИталияАлессио Дионизи
История личных встреч
04.01.2023 Италия - Серия А 16-й тур Сассуоло1 : 2Сампдория
06.02.2022 Италия - Серия А 24-й тур Сампдория4 : 0Сассуоло
29.08.2021 Италия - Серия А 2-й тур Сассуоло0 : 0Сампдория
24.04.2021 Италия - Серия А 33-й тур Сассуоло1 : 0Сампдория
23.12.2020 Италия - Серия А 14-й тур Сампдория2 : 3Сассуоло
26.01.2020 Италия - Серия А 21-й тур Сампдория0 : 0Сассуоло
01.09.2019 Италия - Серия А 2-й тур Сассуоло4 : 1Сампдория
16.03.2019 Италия - Серия А 28-й тур Сассуоло3 : 5Сампдория
22.10.2018 Италия - Серия А 9-й тур Сампдория0 : 0Сассуоло
06.05.2018 Италия - Серия А 36-й тур Сассуоло1 : 0Сампдория
20.05.2023 Италия - Серия А 36-й тур 5 : 1Сампдория
15.05.2023 Италия - Серия А 35-й тур Сампдория1 : 1
08.05.2023 Италия - Серия А 34-й тур 2 : 0Сампдория
03.05.2023 Италия - Серия А 33-й тур Сампдория0 : 2
30.04.2023 Италия - Серия А 32-й тур 5 : 0Сампдория
19.05.2023 Италия - Серия А 36-й тур Сассуоло1 : 2
13.05.2023 Италия - Серия А 35-й тур 4 : 2Сассуоло
08.05.2023 Италия - Серия А 34-й тур Сассуоло1 : 1
03.05.2023 Италия - Серия А 33-й тур 2 : 0Сассуоло
30.04.2023 Италия - Серия А 32-й тур Сассуоло2 : 1
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиООШтраф% очков
1
Лига чемпионов
Наполи36 27 5 4 73-26 86 79.6
2
Лига чемпионов
Лацио36 20 8 8 55-28 68 63.0
3
Лига чемпионов
Интер М36 21 3 12 67-40 66 61.1
4
Лига чемпионов
Милан36 18 10 8 60-42 64 59.3
5
Лига Европы
Аталанта36 18 7 11 59-43 61 56.5
6
Лига Европы
Рома36 17 9 10 47-35 60 55.6
7
Квалификация Лиги конференций
Ювентус36 21 6 9 55-32 59 -10 54.6
8 Монца36 14 10 12 46-46 52 48.1
9 Фиорентина36 13 11 12 48-41 50 46.3
10 Болонья36 13 11 12 48-45 50 46.3
11 Торино36 13 11 12 38-40 50 46.3
12 Удинезе36 11 13 12 45-44 46 42.6
13 Сассуоло36 12 8 16 44-56 44 40.7
14 Эмполи36 10 12 14 36-46 42 38.9
15 Салернитана36 8 15 13 45-58 39 36.1
16 Лечче36 7 12 17 30-43 33 30.6
17 Специя36 6 13 17 30-56 31 28.7
18
Зона вылета
Верона36 7 9 20 29-55 30 27.8
19
Зона вылета
Кремонезе36 4 12 20 32-66 24 22.2
20
Зона вылета
Сампдория36 3 9 24 22-67 18 16.7

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