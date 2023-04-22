Сампдория - Сассуоло 26 Мая прямая трансляция
Стадион: Луиджи Феррарис (Генуя, Италия), вместимость: 36703
26 Мая 2023 года в 21:45 (+03:00). Италия - Серия А, 37-й тур
Главный судья: Франческо Меравилья (Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сампдория - Сассуоло, которое состоится 26 Мая 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 37-й тур, оно проводится на стадионе: Луиджи Феррарис (Генуя, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сампдория
Генуя
Сассуоло
Сассуоло
|30
|вр
|Никола Равалья
|59
|зщ
|Алессандро Дзаноли
|21
|зщ
|Джейсон Мурильо
|3
|зщ
|Томмазо Ауджелло
|37
|пз
|Мехди Лери
|20
|пз
|Гарри Уинкс
|8
|пз
|Томас Ринкон
|17
|пз
|Брам Нуйтинк
|7
|пз
|Филип Джуричич
|23
|нп
|Маноло Габбьядини
|27
|нп
|Фабио Квальярелла
|47
|вр
|Андреа Консильи
|22
|зщ
|Йереми Тольян
|28
|зщ
|Мартин Эрлич
|13
|зщ
|Джанмарко Феррари
|6
|зщ
|Рожерио
|16
|пз
|Давиде Фраттези
|27
|пз
|Максим Лопес
|7
|пз
|Матеус Энрике
|20
|пз
|Недим Байрами
|10
|нп
|Доменико Берарди
|9
|нп
|Андреа Пинамонти
Главные тренеры
|Деян Станкович
|Алессио Дионизи
История личных встреч
|04.01.2023
|Италия - Серия А
|16-й тур
|1 : 2
|06.02.2022
|Италия - Серия А
|24-й тур
|4 : 0
|29.08.2021
|Италия - Серия А
|2-й тур
|0 : 0
|24.04.2021
|Италия - Серия А
|33-й тур
|1 : 0
|23.12.2020
|Италия - Серия А
|14-й тур
|2 : 3
|26.01.2020
|Италия - Серия А
|21-й тур
|0 : 0
|01.09.2019
|Италия - Серия А
|2-й тур
|4 : 1
|16.03.2019
|Италия - Серия А
|28-й тур
|3 : 5
|22.10.2018
|Италия - Серия А
|9-й тур
|0 : 0
|06.05.2018
|Италия - Серия А
|36-й тур
|1 : 0
|20.05.2023
|Италия - Серия А
|36-й тур
|5 : 1
|15.05.2023
|Италия - Серия А
|35-й тур
|1 : 1
|08.05.2023
|Италия - Серия А
|34-й тур
|2 : 0
|03.05.2023
|Италия - Серия А
|33-й тур
|0 : 2
|30.04.2023
|Италия - Серия А
|32-й тур
|5 : 0
|19.05.2023
|Италия - Серия А
|36-й тур
|1 : 2
|13.05.2023
|Италия - Серия А
|35-й тур
|4 : 2
|08.05.2023
|Италия - Серия А
|34-й тур
|1 : 1
|03.05.2023
|Италия - Серия А
|33-й тур
|2 : 0
|30.04.2023
|Италия - Серия А
|32-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|Штраф
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Наполи
|36
|27
|5
|4
|73-26
|86
|79.6
| 2
Лига чемпионов
|Лацио
|36
|20
|8
|8
|55-28
|68
|63.0
| 3
Лига чемпионов
|Интер М
|36
|21
|3
|12
|67-40
|66
|61.1
| 4
Лига чемпионов
|Милан
|36
|18
|10
|8
|60-42
|64
|59.3
| 5
Лига Европы
|Аталанта
|36
|18
|7
|11
|59-43
|61
|56.5
| 6
Лига Европы
|Рома
|36
|17
|9
|10
|47-35
|60
|55.6
| 7
Квалификация Лиги конференций
|Ювентус
|36
|21
|6
|9
|55-32
|59
|-10
|54.6
|8
|Монца
|36
|14
|10
|12
|46-46
|52
|48.1
|9
|Фиорентина
|36
|13
|11
|12
|48-41
|50
|46.3
|10
|Болонья
|36
|13
|11
|12
|48-45
|50
|46.3
|11
|Торино
|36
|13
|11
|12
|38-40
|50
|46.3
|12
|Удинезе
|36
|11
|13
|12
|45-44
|46
|42.6
|13
|Сассуоло
|36
|12
|8
|16
|44-56
|44
|40.7
|14
|Эмполи
|36
|10
|12
|14
|36-46
|42
|38.9
|15
|Салернитана
|36
|8
|15
|13
|45-58
|39
|36.1
|16
|Лечче
|36
|7
|12
|17
|30-43
|33
|30.6
|17
|Специя
|36
|6
|13
|17
|30-56
|31
|28.7
| 18
Зона вылета
|Верона
|36
|7
|9
|20
|29-55
|30
|27.8
| 19
Зона вылета
|Кремонезе
|36
|4
|12
|20
|32-66
|24
|22.2
| 20
Зона вылета
|Сампдория
|36
|3
|9
|24
|22-67
|18
|16.7