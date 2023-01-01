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Новая Зеландия U20 - Аргентина U20 27 Мая прямая трансляция

27 Мая 2023 года в 00:00 (+03:00). U20 ЧМ-2023 - финальный раунд, Группа A. 3-й тур
Новая Зеландия U20
Аргентина U20

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Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Новая Зеландия U20 - Аргентина U20, которое состоится 27 Мая 2023 года в 00:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U20 ЧМ-2023 - финальный раунд, Группа A. 3-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Новая Зеландия U20
Аргентина U20
Главные тренеры
Новая ЗеландияДаррен Базели
АргентинаХавьер Маскерано
История личных встреч
23.05.2023 U20 ЧМ-2023 - финальный раунд Группа A. 2-й тур 2 : 2Новая Зеландия U20
20.05.2023 U20 ЧМ-2023 - финальный раунд Группа A. 1-й тур 0 : 1Новая Зеландия U20
01.06.2017 U20 ЧМ-2017 - финальный раунд 1/8 финала 6 : 0Новая Зеландия U20
28.05.2017 U20 ЧМ-2017 - финальный раунд Группа E. 3-й тур Новая Зеландия U200 : 2
25.05.2017 U20 ЧМ-2017 - финальный раунд Группа E. 2-й тур Новая Зеландия U203 : 1
24.05.2023 U20 ЧМ-2023 - финальный раунд Группа A. 2-й тур Аргентина U203 : 0
21.05.2023 U20 ЧМ-2023 - финальный раунд Группа A. 1-й тур Аргентина U202 : 1
26.05.2017 U20 ЧМ-2017 - финальный раунд Группа A. 3-й тур 0 : 5Аргентина U20
23.05.2017 U20 ЧМ-2017 - финальный раунд Группа A. 2-й тур 2 : 1Аргентина U20
20.05.2017 U20 ЧМ-2017 - финальный раунд Группа A. 1-й тур Аргентина U200 : 3
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1
1/8 финала
Аргентина U2026
2
1/8 финала
Новая Зеландия U2024
3
1/8 финала - возможный выход
Узбекистан U2021
4 Гватемала U2020
Группа B
КомандаИО
1
1/8 финала
США U2026
2
1/8 финала
Словакия U2023
3
1/8 финала - возможный выход
Эквадор U2023
4 Фиджи U2020
Группа C
КомандаИО
1
1/8 финала
Колумбия U2026
2
1/8 финала
Япония U2023
3
1/8 финала - возможный выход
Израиль U2021
4 Сенегал U2021
Группа D
КомандаИО
1
1/8 финала
Нигерия U2026
2
1/8 финала
Бразилия U2023
3
1/8 финала - возможный выход
Италия U2023
4 Доминиканская Республика U2020
Группа E
КомандаИО
1
1/8 финала
Уругвай U2013
2
1/8 финала
Англия U2013
3
1/8 финала - возможный выход
Тунис U2010
4 Ирак U2010
Группа F
КомандаИО
1
1/8 финала
Южная Корея U2013
2
1/8 финала
Гамбия U2013
3
1/8 финала - возможный выход
Гондурас U2010
4 Франция U2010

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